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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu personel alım ilanı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)

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BİK İlan No : DPB792830
Şehir : Kocaeli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
2
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
03.04.2020
Son başvuru Tarihi
:
24.04.2020

0 tarihli ve No:2009/15188 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİNE (MAM) BAĞLI İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 24.04.2020

BİRİMİ İLAN NUMARASI REFERANS KODU HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI
ŞEHİR
TÜBİTAK MAM İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI TBTK.MAM.BYİM.2020-1 TBTK.MAM.BYİM.2020-1.01 Uzman Yardımcısı / Uzman Lisans Bölümleri Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Maliye, İktisat,
Ekonomi, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri		 2 KOCAELİ
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Adres: Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: 0262 677 21 72 - 0262 677 21 74

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