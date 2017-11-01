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SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01065476
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler
HÜRRİYET 11.10.2019
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İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Sözleşmeli Öğretmen (Okul Öncesi), Çocuk Gelişimcisi
Son başvuru Tarihi
:
22.10.2019

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

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İlan Metni

T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN (OKUL ÖNCESİ) İLE ÇOCUK GELİŞİMCİSİ ALINACAKTIR.

Başkanlığımız Sosyal İşler Birim Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca bir adet Öğretmen (Okul Öncesi) ile bir adet Çocuk Gelişimcisi olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak sözlü sınavla (sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.) personel alınacaktır.
İlgili ilan metni ekte olup, son başvuru 22 Ekim 2019 tarihinde mesai bitimidir. Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sınava katılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

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