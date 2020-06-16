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SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Bakanlığı 3.000 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : DPB804637
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
3,000
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.06.2020
Başvuru Süresi
:
16 Haziran – 22 Haziran 2020

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Sağlık Bakanlığından:

1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

3. Adaylar tercihlerini, 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

4. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

SAĞLIK BAKANLIĞI
2020/8 KPSS ÖZET TABLOSU (3.000)
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

UNVAN

BRANŞ

 ÖĞRENİM DÜZEYİ

TOPLAM
LİSANS ÖNLİSANS ORTAÖĞRETİM
DİYETİSYEN 8 8
EBE 60 60
FİZYOTERAPİST 8 8
HEMŞİRE 1,929 373 2,302
PSİKOLOG 8 8
SOSYAL ÇALIŞMACI 8 8
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ 100 100
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ 17 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE 24 24
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR 48 48
SAĞLIK TEKNİKERİ

PATOLOJİK ANATOMİ

 14 14
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN 175 175
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 228 228
TOPLAM 2,021 606 373 3000

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