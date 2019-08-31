Polis Akademisi (POMEM) özel harekat branşında yetiştirilmek üzere 500 kadın öğrenci alacak

İçişleri Bakanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği 7. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
Madde 7 - (Değişik madde: 20/05/2011 - 27939 S. R.G. Yön./2. md.)(*)
(1) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri iletişim araçlarıyla duyurulur.
(2) Yüksekokullara giriş sınavına başvurular her yıl, Başkanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında yapılır.
(3) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
(4) (Değişik fıkra: 06.06.2015 - 29378 s. R.G. Yön./3. md.)(**) Adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda başvuru ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.
(5) Polis meslek yüksek okulu giriş sınavlarına çağrılacak adayların; başvuru kabul durumları, sınav tarihleri ve yerleri Başkanlıkça iletişim araçlarıyla duyurulur.
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