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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Polis Akademisi (POMEM) özel harekat branşında yetiştirilmek üzere 500 kadın öğrenci alacak

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

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BİK İlan No : DPB682671
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
500
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
31.08.2019
Başvuru Süresi
:
Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

İçişleri Bakanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği 7. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Polis Akademisi Başkanlığından

25. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT SINAVINA DAİR DUYURU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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