Polis Akademisi (POMEM) özel harekat branşında yetiştirilmek üzere 500 kadın öğrenci alacak

Polis Akademisi Başkanlığından

25. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT SINAVINA DAİR DUYURU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.