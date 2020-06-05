İstanbul Üniversitesi 542 Sözleşmeli Personel alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI KİŞİ SAYISI BÜTÇESİ UNVAN KODU BAŞVURU ŞARTLARI HEMŞİRE 243 Özel Bütçe H1 Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. 2018 KPSS P3 Puan Türünden 50 ve Üzeri Puan Almış Olmak. HEMŞİRE 12 Döner

Sermaye HEMŞİRE 200 Özel Bütçe H2 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.2018 KPSS P94 Puan Türünden 50 ve Üzeri Puan Almış Olmak. BİYOLOG 10 Özel Bütçe B1 Biyoloji lisans programından mezun olmak. 2018 KPSS P3 Puan Türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak. DİYETİSYEN 4 Özel Bütçe D1 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. FİZYOTERAPİST 5 Özel Bütçe F1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. LABORANT 10 Özel Bütçe L1 Laboratuvar, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar önlisans programlarının birinden mezun olmak. SAĞLIK TEKNİKERİ

(Anestezi) 4 Özel Bütçe ST1 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak SAĞLIK TEKNİKERİ

(Elektronörofizyoloji) 4 Özel Bütçe ST2 Elektronörofizyoloji önlisansprogramından mezun olmak. SAĞLIK TEKNİKERİ

(Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) 3 Özel Bütçe ST3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. SAĞLIK TEKNİKERİ

(Ameliyathane Hizmetleri) 2 Özel Bütçe ST4 Ameliyathane Teknikerliği veya Cerrahi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak SAĞLIK TEKNİKERİ

(Patoloji Teknikeri) 2 Özel Bütçe ST5 Pataloji Laboratuvar önlisans programından mezun olmak. SAĞLIK TEKNİKERİ

(Eczane Teknikleri) 5 Özel Bütçe ST6 Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. SAĞLIK TEKNİKERİ

(Biyomedikal Cihaz Teknikeri) 3 Özel Bütçe ST7 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. SAĞLIK TEKNİKERİ

(İş ve Uğraşı Terapisti) 2 Özel Bütçe ST8 İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak. RÖNTGEN TEKNİSYENİ 5 Özel Bütçe RT1 Radyoloji önlisans programından mezun olmak. PSİKOLOG 2 Özel Bütçe P1 Psikoloji lisans programından mezun olmak. PSİKOLOG 1 Özel Bütçe P2 Psikoloji lisans programı mezunu ve Nöropsikoloji alanında en az 1 (bir) yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Odyolog) 2 Özel Bütçe DS1 Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapmış olmak. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Dil ve Konuşma Terapisti) 2 Özel Bütçe DS2 Dil ve Konuşma Terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Perfüzyonist) 2 Özel Bütçe DS3 Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Sağlık Memuru) 6 Özel Bütçe DS4 Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak.2018 KPSS P3 Puan Türünden 50 ve Üzeri Puan Almış Olmak. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Sağlık Teknisyeni -Radyoloji) 4 Özel Bütçe DS5 Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Bölümünden mezun olmak. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Sağlık Teknisyeni-Laboratuvar) 4 Özel Bütçe DS6 Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuvar Hizmetleri veya Tıbbi Laboratuvar Bölümlerinden birinden mezun olmak. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Sağlık Teknisyeni-Anestezi) 3 Özel Bütçe DS7 Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi ve Reaminasyon Bölümünden mezun olmak. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Sağlık Teknisyeni-Tıbbi Sekreterlik) 2 Özel Bütçe DS8 Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Bölümünden mezun olmak. TOPLAM 542

ARANILAN ŞARTLAR

1- Yeni Tip Korona Virüs (COVİD-19) Pandemi süreci nedeniyle İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir.

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

5- Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2018 KPSS-P3; Önlisans için 2018 KPSS- P93 ve Lise için 2018 KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır.

6- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek

kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.