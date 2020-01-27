İMMİB Genel Sekreterliği'ne 26 personel alınacaktır

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Madde 5 -



(1) İdare tarafından, atama yapılacak kadro unvan ve sayıları için İçişleri Bakanlığından izin alınır. İzin verilmeyen kadrolar için duyuru ve sınav yapılamaz.



(2) İdare, atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların sınıf, unvan, derecelerini; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemini; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeleri; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususları son başvuru tarihinden en az 15 gün önce Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.



(3) Ayrıca idarenin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ve DPB’nin kurumsal internet adreslerinde de son başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır.



Madde 2 -



(1) Bu Yönetmelik; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlarda boş bulunan memur kadrolarına ilk defa atanacakları kapsar.





http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114-3.htm

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