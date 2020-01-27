Yazdır
İMMİB İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İMMİB Genel Sekreterliği'ne 26 personel alınacaktır

İMMİB İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118291
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler
HÜRRİYET 20.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
26
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Uzman Yardımcısı ve İdari Memur

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU


1- İstanbul Maden ve Metaller Ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne 19 (ondokuz) Uzman Yardımcısı ve 7 (yedi) İdari Memur olmak üzere toplam 26 (yirmialtı) personel alınacaktır.


2- Sinava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (www.immib.org.tr) web adresinde yayımlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADRES TELEFON
ISTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BIRLIKLERİ GENEL SEKRETERLIGI ÇOBANÇEŞME MEVKİ SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK KAT:2 YENIBOSNA/ISTANBUL

0 (212) 454 08 34

0 (212) 454 00 88

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR