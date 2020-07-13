Dicle Üniversitesi 242 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KODU UNVANI ÖĞRENİM PUAN TÜRÜ ADEDİ NİTELİKLERİ HM 01 Hemşire Lisans KPSS P3 43 a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.

b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak HM 02 Hemşire** Lisans KPSS P3 20 a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.

b)Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az 2 yıl

hemşire olarak çalışmış olmak. HM 03 Hemşire Lisans KPSS P3 2 a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.

b) Tüp bebek merkezinde alanında en az 2 yıl hemşire olarak çalışmış olmak HM 04 Hemşire ** Lisans KPSS P3 2 a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.

b) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinin İnme Merkezi ve Girişimsel Radyolojide en az 2 yıl hemşire olarak

çalışmış olmak. HM 05 Hemşire ** Lisans KPSS P3 2 a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.

b) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinin Organ nakli ameliyathanesinde en az 2 yıl hemşire olarak çalışmış

olmak HM 06 Hemşire ** Lisans KPSS P3 2 a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.

b) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinin Beyin ve Tümör animizme ameliyathanesinde en az 2 yıl hemşire olarak

çalışmış olmak HM 07 Hemşire Lise KPSS P94 25 a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak.

b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak HM 08 Hemşire** Lise KPSS P94 20 a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak.

b) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim

ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az 2 yıl hemşire olarak çalışmış olmak HM 09 Hemşire** Lise KPSS P94 2 a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak.

b) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinin Yeni doğan yoğun bakım kliniğinde en az 3 yıl hemşire olarak

çalışmış olmak DYT 01 Diyetisyen Lisans KPSS P3 2 a) Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.

b)Herhangi bir Üniversite Hastanesinde en az iki yıl diyetisyen olarak çalışmış olmak.

c) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak. LAB 01 Laborant Ön lisans KPSS P93 1 a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 yılı KPSS (P93)’ten en az 60 puan almış olmak.

c) Herhangi bir tüp bebek merkezinde en az üç yıl laborant olarak çalışmış olmak LAB 02 Laborant** Ön lisans KPSS P93 3 a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.

c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az iki yıl laborant olarak çalışmış olmak LAB 03 Laborant Ön lisans KPSS P93 5 a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak. EBE 01 Ebe Lisans KPSS P3 3 Ebelik Lisans Programından mezun olmak EBE 02 Ebe Lisans KPSS P3 2 a) Ebelik Lisans Programından mezun olmak

b) Alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak. RÖNT 01 Röntgen Teknisyeni Ön lisans KPSS P93 3 a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.

b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.

c) Herhangi bir Hastanede MR çekiminde da en az üç yıl olarak çalışmış olmak. RÖNT 02 Röntgen Teknisyeni** Ön lisans KPSS P93 3 a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.

b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.

c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde Tomografi çekiminde de en az üç yıl çalışmış olmak. RÖNT 03 Röntgen Teknisyeni** Ön lisans KPSS P93 3 a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.

b) 2018 yılı KPSS ’dan en az 60 puan almış olmak.

c) En az dört yıl Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde kamu hastanesinde çalışmış olmak. RÖNT 04 Röntgen Teknisyeni Ön lisans KPSS P93 3 a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.

b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak. PSK 01 Psikolog Lisans KPSS P3 2 a) Psikoloji Programlarının lisans mezunu olmak.

b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.

c) Alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak. ECZ 01 Eczacı* Lisans KPSS şartı yoktur. 5 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. FİZ 01 Fizyoterapist Lisans KPSS P3 2 a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarının Lisans bölümlerinden mezun olmak.

b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.

c) Alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak. FİZ 02 Fizyoterapist Lisans KPSS P3 3 a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarının Lisans bölümlerinden mezun olmak

b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak. ST01 Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) Ön lisans KPSS P93 5 a) Elektronörofizyoloji Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.

b) KPSS 2018’dan en az 60 Puan almış olmak. ST 02 Sağlık Teknikeri ** (Elektronörofizyoloji) Ön lisans KPSS P93 3 a) Elektronörofizyoloji Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) Alanı ile ilgili olarak en az iki yıl Eğitim ve araştırma

hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde çalışmış olmak. ST 03 Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) Ön lisans KPSS P93 5 a) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. ST 04 Sağlık Teknikeri** (Ağız ve Diş Sağlığı) Ön lisans KPSS P93 3 a) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim

ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde alanında En az iki yıl çalışmış olmak. ST 05 Sağlık Teknikeri (Anestezi) Ön lisans KPSS P93 3 a) Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. ST 06 Sağlık Teknikeri ** (Anestezi) Ön lisans KPSS P93 2 a) Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde alanında en az iki yıl çalışmış olmak.

d) Alanında en az iki yıl Tüp Bebek Merkezinde çalışmış

olmak ST 07 Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) Ön lisans KPSS P93 2 a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) Alanında en az iki yıl hastanede çalışmış olmak. ST 08 Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) Ön lisans KPSS P93 2 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden

mezun olmak. ST 09 Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikerliği) Ön lisans KPSS P93 2 a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. ST 10 Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikerliği) Ön lisans KPSS P93 3 a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) En az iki yıl hastane eczanesinde deneyim sahibi olmak. ST 11 Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) Ön lisans KPSS P93 2 a) Fizyoterapi Ön lisans Programından mezun olmak

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak

c) Alanında en az bir yıl deneyim sahibi olmak.

d) Alternatif Tıp eğitimi almış olmak. ST 12 Sağlık Teknikeri

(Engelli Bakım ve Rehabilitasyon ) Ön lisans KPSS P93 2 a) Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Ön lisans Programından mezun olmak

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. ST 13 Sağlık Teknikeri (Patoloji Laboratuvar Teknikeri) Ön lisans KPSS P93 2 a) Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans Programından mezun olmak

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak DS 01 Diğer Sağlık Personeli (Yaşlı

Bakım) Ön lisans KPSS P93 2 a) Yaşlı Bakım Ön lisans Programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. DS 02 Diğer Sağlık

Personeli (Yaşlı Bakım) Ön lisans KPSS P93 3 a) Yaşlı Bakım Ön lisans Programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) İşaret dili alanında en az 120 saat eğitim almış olmak. DS 03 Diğer Sağlık Personeli (Ameliyathane

Hizmetleri) Ön lisans KPSS P93 5 a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. DS 04 Diğer Sağlık Personeli (Ameliyathane Hizmetleri) Ön lisans KPSS P93 2 a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) Kalp damar Cerrahisi ameliyathanesinde en az iki yıl deneyim sahibi olmak. DS 05 Diğer Sağlık Personeli (Ameliyathane Hizmetleri) Ön lisans KPSS P93 2 a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. Endoskopi Cerrahisi yapılan ameliyathanede en az iki yıl deneyim sahibi

olmak. DS 06 Diğer Sağlık Personeli ** (Ameliyathane Hizmetleri) Ön lisans KPSS P93 6 a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastane

ameliyathanesinde en az iki yıl deneyim sahibi olmak. DS 07 Diğer Sağlık

Personeli (Acil Tıp Teknisyeni) Lise KPSS P94 3 a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. DS 08 Diğer Sağlık Personeli ** (Acil Tıp Teknisyeni) Lise KPSS P94 3 a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az iki yıl deneyimi olmak. DS 09 Diğer Sağlık Personeli

(Perfüzyonist) Lisans KPSS P3 3 a) Perfüzyon lisans programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. DS 10 Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) Lisans KPSS P3 4 a) Odyoloji Lisans programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 puan almış olmak. DS 11 Diğer Sağlık Personeli (Dil ve Konuşma Terapisi) Lisans KPSS P3 1 a) Dil ve Konuşma Terapisi Lisans bölümünden mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 puan almış olmak. DS 12 Diğer Sağlık Personeli (Çevre

Sağlığı) Ön lisans KPSS P93 2 a) Çevre Sağlığı ön lisans Programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. DS 13 Diğer Sağlık Personeli (Acil Durum Ve Afet

Yönetimi) Ön lisans KPSS P93 2 a) Acil Durum ve Afet Yönetimi Programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. DS 14 Diğer Sağlık

Personeli (Sosyal Hizmetler) Lisans KPSS P3 2 a) Sosyal Hizmetler Lisans programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.

c) Alanında en az bir yıl deneyim sahibi olmak. DS 15 Diğer Sağlık Personeli (Klinik Psikolog) Lisans KPSS P3 1 a) Psikoloji lisans programından mezun olmak

b) Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

c) 2018 KPSS’dan en az 60 puan almış olmak. DS 16 Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi

Sekreter) Ön lisans KPSS P93 2 a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. DS 17 Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter) Ön lisans KPSS P93 2 a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) Alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak. DS 18 Diğer Sağlık Personeli (Laboratuvar

Teknisyeni) Lise KPSS P94 1 a) Sağlık Meslek Lisesinin Laborant hizmetleri programından mezun olmak.

b) Alanında En az üç yıl tüp bebek merkezinde çalışmış

olmak. DS 19 Diğer Sağlık Personeli (Podolog) Ön lisans KPSS P93 2 Podoloji programından mezun olmak. TOPLAM 242

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

**İşaretinin bulunduğu Unvanlar için istenen “Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az …… yıl deneyimi olmak” ifadesi üçüncü basamak sağlık kurumlarıdır.

I - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3 - Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2018 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

6 - Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak

7 - Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8 - Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.



II - ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1 - Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3 - Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4 - Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) ve Lise için 2018 KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi.

5 - Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı için)

6 - Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika

7 -SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-devlet çıktısı)

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır. Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden Online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.) Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2018 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) ve Lise için 2018 KPSS- P94 puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirme sonuçları 15 (On beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES : Dicle Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tel : 0 412 241 10 00 / 5182, Destek Tel: 2242

İlk başvuru Tarihi : 13.07.2020

Son Başvuru Tarihi : 22.07.2020 - (Saat: 23:59)