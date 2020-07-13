Dicle Üniversitesi 242 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

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|BİK İlan No
|:
|DPB818475
|Şehir
|:
|Diyarbakır
7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
MADDE 1 - (Değişik madde: 22/11/2010-2010/1169 BKK/1. md -31.12.2010:27802 s. RG.-)
Bu Esaslar, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.
Sınav şartı:
"EK MADDE 2 - (Ek madde: 11/6/2007-2007/12251 s. BKK/1. md -28.06.2007:26566 s. RG.-)
Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,
b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,
c) (Değişik bent: 02/03/2009-2009/14799 s. BKK/4. md -29/03/2009:27184 s. RG.) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,
yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.
Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler.
Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.
Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar."
Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
|KODU
|UNVANI
|ÖĞRENİM
|PUAN TÜRÜ
|ADEDİ
|NİTELİKLERİ
|HM 01
|Hemşire
|Lisans
|KPSS P3
|43
|a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak
|HM 02
|Hemşire**
|Lisans
|KPSS P3
|20
|a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b)Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az 2 yıl
hemşire olarak çalışmış olmak.
|HM 03
|Hemşire
|Lisans
|KPSS P3
|2
|a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) Tüp bebek merkezinde alanında en az 2 yıl hemşire olarak çalışmış olmak
|HM 04
|Hemşire **
|Lisans
|KPSS P3
|2
|a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinin İnme Merkezi ve Girişimsel Radyolojide en az 2 yıl hemşire olarak
çalışmış olmak.
|HM 05
|Hemşire **
|Lisans
|KPSS P3
|2
|a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinin Organ nakli ameliyathanesinde en az 2 yıl hemşire olarak çalışmış
olmak
|HM 06
|Hemşire **
|Lisans
|KPSS P3
|2
|a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinin Beyin ve Tümör animizme ameliyathanesinde en az 2 yıl hemşire olarak
çalışmış olmak
|HM 07
|Hemşire
|Lise
|KPSS P94
|25
|a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak.
b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak
|HM 08
|Hemşire**
|Lise
|KPSS P94
|20
|a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak.
b) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim
ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az 2 yıl hemşire olarak çalışmış olmak
|HM 09
|Hemşire**
|Lise
|KPSS P94
|2
|a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak.
b) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinin Yeni doğan yoğun bakım kliniğinde en az 3 yıl hemşire olarak
çalışmış olmak
|DYT 01
|Diyetisyen
|Lisans
|KPSS P3
|2
|a) Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.
b)Herhangi bir Üniversite Hastanesinde en az iki yıl diyetisyen olarak çalışmış olmak.
c) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
|LAB 01
|Laborant
|Ön lisans
|KPSS P93
|1
|a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2018 yılı KPSS (P93)’ten en az 60 puan almış olmak.
c) Herhangi bir tüp bebek merkezinde en az üç yıl laborant olarak çalışmış olmak
|LAB 02
|Laborant**
|Ön lisans
|KPSS P93
|3
|a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az iki yıl laborant olarak çalışmış olmak
|LAB 03
|Laborant
|Ön lisans
|KPSS P93
|5
|a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
|EBE 01
|Ebe
|Lisans
|KPSS P3
|3
|Ebelik Lisans Programından mezun olmak
|EBE 02
|Ebe
|Lisans
|KPSS P3
|2
|a) Ebelik Lisans Programından mezun olmak
b) Alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.
|RÖNT 01
|Röntgen Teknisyeni
|Ön lisans
|KPSS P93
|3
|a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.
b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
c) Herhangi bir Hastanede MR çekiminde da en az üç yıl olarak çalışmış olmak.
|RÖNT 02
|Röntgen Teknisyeni**
|Ön lisans
|KPSS P93
|3
|a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.
b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde Tomografi çekiminde de en az üç yıl çalışmış olmak.
|RÖNT 03
|Röntgen Teknisyeni**
|Ön lisans
|KPSS P93
|3
|a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.
b) 2018 yılı KPSS ’dan en az 60 puan almış olmak.
c) En az dört yıl Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde kamu hastanesinde çalışmış olmak.
|RÖNT 04
|Röntgen Teknisyeni
|Ön lisans
|KPSS P93
|3
|a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.
b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
|PSK 01
|Psikolog
|Lisans
|KPSS P3
|2
|a) Psikoloji Programlarının lisans mezunu olmak.
b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
c) Alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.
|ECZ 01
|Eczacı*
|Lisans
|KPSS şartı yoktur.
|5
|Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
|FİZ 01
|Fizyoterapist
|Lisans
|KPSS P3
|2
|a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarının Lisans bölümlerinden mezun olmak.
b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
c) Alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.
|FİZ 02
|Fizyoterapist
|Lisans
|KPSS P3
|3
|a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarının Lisans bölümlerinden mezun olmak
b) 2018 yılı KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
|ST01
|Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)
|Ön lisans
|KPSS P93
|5
|a) Elektronörofizyoloji Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.
b) KPSS 2018’dan en az 60 Puan almış olmak.
|ST 02
|Sağlık Teknikeri ** (Elektronörofizyoloji)
|Ön lisans
|KPSS P93
|3
|a) Elektronörofizyoloji Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
c) Alanı ile ilgili olarak en az iki yıl Eğitim ve araştırma
hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde çalışmış olmak.
|ST 03
|Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı)
|Ön lisans
|KPSS P93
|5
|a) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
|ST 04
|Sağlık Teknikeri** (Ağız ve Diş Sağlığı)
|Ön lisans
|KPSS P93
|3
|a) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim
ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde alanında En az iki yıl çalışmış olmak.
|ST 05
|Sağlık Teknikeri (Anestezi)
|Ön lisans
|KPSS P93
|3
|a) Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
|ST 06
|Sağlık Teknikeri ** (Anestezi)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde alanında en az iki yıl çalışmış olmak.
d) Alanında en az iki yıl Tüp Bebek Merkezinde çalışmış
olmak
|ST 07
|Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
c) Alanında en az iki yıl hastanede çalışmış olmak.
|ST 08
|Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
|ST 09
|Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikerliği)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
|ST 10
|Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikerliği)
|Ön lisans
|KPSS P93
|3
|a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
c) En az iki yıl hastane eczanesinde deneyim sahibi olmak.
|ST 11
|Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Fizyoterapi Ön lisans Programından mezun olmak
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak
c) Alanında en az bir yıl deneyim sahibi olmak.
d) Alternatif Tıp eğitimi almış olmak.
|ST 12
|Sağlık Teknikeri
(Engelli Bakım ve Rehabilitasyon )
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Ön lisans Programından mezun olmak
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
|ST 13
|Sağlık Teknikeri (Patoloji Laboratuvar Teknikeri)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans Programından mezun olmak
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak
|DS 01
|Diğer Sağlık Personeli (Yaşlı
Bakım)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Yaşlı Bakım Ön lisans Programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
|DS 02
|Diğer Sağlık
Personeli (Yaşlı Bakım)
|Ön lisans
|KPSS P93
|3
|a) Yaşlı Bakım Ön lisans Programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
c) İşaret dili alanında en az 120 saat eğitim almış olmak.
|DS 03
|Diğer Sağlık Personeli (Ameliyathane
Hizmetleri)
|Ön lisans
|KPSS P93
|5
|a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
|DS 04
|Diğer Sağlık Personeli (Ameliyathane Hizmetleri)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
c) Kalp damar Cerrahisi ameliyathanesinde en az iki yıl deneyim sahibi olmak.
|DS 05
|Diğer Sağlık Personeli (Ameliyathane Hizmetleri)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. Endoskopi Cerrahisi yapılan ameliyathanede en az iki yıl deneyim sahibi
olmak.
|DS 06
|Diğer Sağlık Personeli ** (Ameliyathane Hizmetleri)
|Ön lisans
|KPSS P93
|6
|a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastane
ameliyathanesinde en az iki yıl deneyim sahibi olmak.
|DS 07
|Diğer Sağlık
Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)
|Lise
|KPSS P94
|3
|a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
|DS 08
|Diğer Sağlık Personeli ** (Acil Tıp Teknisyeni)
|Lise
|KPSS P94
|3
|a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az iki yıl deneyimi olmak.
|DS 09
|Diğer Sağlık Personeli
(Perfüzyonist)
|Lisans
|KPSS P3
|3
|a) Perfüzyon lisans programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
|DS 10
|Diğer Sağlık Personeli (Odyolog)
|Lisans
|KPSS P3
|4
|a) Odyoloji Lisans programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
|DS 11
|Diğer Sağlık Personeli (Dil ve Konuşma Terapisi)
|Lisans
|KPSS P3
|1
|a) Dil ve Konuşma Terapisi Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
|DS 12
|Diğer Sağlık Personeli (Çevre
Sağlığı)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Çevre Sağlığı ön lisans Programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
|DS 13
|Diğer Sağlık Personeli (Acil Durum Ve Afet
Yönetimi)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Acil Durum ve Afet Yönetimi Programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
|DS 14
|Diğer Sağlık
Personeli (Sosyal Hizmetler)
|Lisans
|KPSS P3
|2
|a) Sosyal Hizmetler Lisans programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
c) Alanında en az bir yıl deneyim sahibi olmak.
|DS 15
|Diğer Sağlık Personeli (Klinik Psikolog)
|Lisans
|KPSS P3
|1
|a) Psikoloji lisans programından mezun olmak
b) Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
c) 2018 KPSS’dan en az 60 puan almış olmak.
|DS 16
|Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi
Sekreter)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
|DS 17
|Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.
c) Alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.
|DS 18
|Diğer Sağlık Personeli (Laboratuvar
Teknisyeni)
|Lise
|KPSS P94
|1
|a) Sağlık Meslek Lisesinin Laborant hizmetleri programından mezun olmak.
b) Alanında En az üç yıl tüp bebek merkezinde çalışmış
olmak.
|DS 19
|Diğer Sağlık Personeli (Podolog)
|Ön lisans
|KPSS P93
|2
|Podoloji programından mezun olmak.
|TOPLAM
|242
*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
**İşaretinin bulunduğu Unvanlar için istenen “Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az …… yıl deneyimi olmak” ifadesi üçüncü basamak sağlık kurumlarıdır.
I - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 - Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3 - Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2018 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.
4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
6 - Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak
7 - Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
8 - Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
II - ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1 - Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3 - Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4 - Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) ve Lise için 2018 KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi.
5 - Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı için)
6 - Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika
7 -SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-devlet çıktısı)
Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır. Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden Online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.) Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2018 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) ve Lise için 2018 KPSS- P94 puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Yerleştirme sonuçları 15 (On beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ADRES : Dicle Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tel : 0 412 241 10 00 / 5182, Destek Tel: 2242
İlk başvuru Tarihi : 13.07.2020
Son Başvuru Tarihi : 22.07.2020 - (Saat: 23:59)