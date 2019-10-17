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ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BŞK. (BOREN)

BOREN 21 Süreli Personel (Araştırmacı) alacak

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BŞK. (BOREN)

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BİK İlan No : ILN01058696
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler
ANADOLU 30.09.2019
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İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
21
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Süreli Personel (Araştırmacı)
Son başvuru Tarihi
:
06.12.2019 17:00

0 tarihli ve No:2009/15188 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Başkanlığından


SP-2019/2 BOREN SÜRELİ PERSONEL (ARAŞTIRMACI) İSTİHDAMI İLANI

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 06/12/2019 Cuma 17:00


Enstitümüz Ar-Ge Merkezi (Ankara) bünyesinde aşağıda belirtilen başvuru alanlarında yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında proje süreleri ile sınırlı olarak istihdam edilmek üzere Süreli Personele (Araştırmacı) ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırmacılar, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687. maddesinin 2. fıkrasına göre belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak olup, sözleşme ücretleri araştırmacının eğitim düzeyi ve deneyimi baz alınarak Enstitümüzce tespit edilecektir.

Kod Başvuru Alanları İstihdam Edilecek
Araştırmacı Sayısı
A1 Organik ve Polimer Sentezi ve Uygulamaları 4
A2 Enerji Depolama Teknolojileri ve Süper iletkenlerin Geliştirilmesi 3
A3 Tuz ve Tuz Kristallendirme Teknolojileri 3
A4 Kompozit Malzeme Teknolojileri 3
A5 PVD/CVD Yöntemleri ile Kaplama Teknolojileri 2
A6 İleri Seramik Toz Sentezi ve Sinter Teknolojileri 2
A7 Antifouling Boya Üretimi ve Uygulaması 1
A8 Tek Kristal Büyütme Teknolojileri 1
A9 Biyomalzeme Teknolojileri 1
A10 Cam, Cam Elyafı, Cam Kompozit Teknolojileri 1
TOPLAM 21

Başvuru Şartları:
1) Başvuru yapılan alanda yeterli bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olmak.
2) Başvuru yapılan alanla ilgili en az iki yıl deneyime sahip olmak ve/veya proje/tez çalışması yapmış veya yürütmüş olmak.
3) Yükseköğretim kurumlarının; Mühendislik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Eczacılık bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
4) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda (İngilizce) en az (D)
düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen
başka bir belgeye sahip olmak (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) puanı da kabul edilecektir).

Özel Koşullar:
1) Çalışma konularıyla ilgili çalışma düzeneği ve test sistemlerini kurabilmek, güncel çalışmaları takip edebilmek.
2) Farklı konularda aynı anda çalışma motivasyonuna sahip olmak.
3) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
4) Esnek çalışma koşullarına uyum gösterebilmek.
5) Seyahat engeli bulunmamak.
6) Öğrenmeye hevesli ve takım çalışmasına yatkın olmak.
7) Ofis ve işletim sistemi programlarına hâkim olmak.
8) Tasarım, proses geliştirme, prototip üretimi, test ve karakterizasyon çalışmalarını yapabilmek (tercihen).
Başvurular, Enstitümüz www.boren.gov.tr internet sitesinden “Başvuru Formu” doldurularak

“Özgeçmiş (CV)” eklenmek suretiyle yapılacaktır. Bir aday yalnız bir alan için başvuru yapabilecektir. Başvurusu uygun değerlendirilenler, son başvuru tarihi beklenmeksizin ve en geç 10/01/2020 tarihine kadar görüşmeye davet edilecektir. Bu nedenle, erken başvuru yapılması tavsiye edilmektedir. Adaylara, başvuru sonuçları hakkında ayrıca bir ilan veya bildirim yapılmayacaktır.

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