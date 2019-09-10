Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 84 Sözleşmeli Personel alacak

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Kurumsal
- MEVZUAT
|BİK İlan No
|:
|DPB685646
|Şehir
|:
|Ankara
7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
MADDE 1 - (Değişik madde: 22/11/2010-2010/1169 BKK/1. md -31.12.2010:27802 s. RG.-)
Bu Esaslar, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.
Sınav şartı:
"EK MADDE 2 - (Ek madde: 11/6/2007-2007/12251 s. BKK/1. md -28.06.2007:26566 s. RG.-)
Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,
b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,
c) (Değişik bent: 02/03/2009-2009/14799 s. BKK/4. md -29/03/2009:27184 s. RG.) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,
yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.
Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler.
Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.
Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar."
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 84 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
|Unvanı
|Adedi
|BaşvuruUnvan
Kodu
|Aranan Nitelikler
|Büro Personeli
|4
|B001
|
Muhasebe önlisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
|Büro Personeli
|2
|B002
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Maliye, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
|Büro Personeli
|3
|B003
|
Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
|Büro
Personeli
|1
|B004
|
Haberleşme önlisans programından mezun olmak. Halkla İlişkiler ve İletişim Sertifikasına sahip olmak.
|Büro Personeli
|12
|B005
|
Herhangi bir lisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
|Büro Personeli
|2
|B006
|
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
|Büro Personeli
|2
|B007
|
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik önlisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
|Büro
Personeli
|3
|B008
|
Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak.
|Destek Personeli
|5
|D009
|
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (Temizlik ve mutfak temizliği vb. işlerde çalıştırılmak üzere) KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak.
|Destek Personeli
|2
|D010
|
Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğal Gaz ve Isıtma, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|Destek Personeli
|2
|D011
|
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Seyahat ve Turizm İşletmeciliği, Turizm Yönetimi, Turizm ve Seyahat Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.
|Destek Personeli
|5
|D012
|
Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. E veya D sınıfı Sürücü belgesine sahip olmak. SRC-2 belgesi yanında Psikoteknik belgesine sahip olmak.
|Destek Personeli
|3
|D013
|
Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak. Alanında 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak. KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak
|Destek Personeli
|2
|D014
|
Ortaöğretim Kurumlarının Tarım alanının Bahçe Bitkileri veya Peyzaj dallarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.
|Destek Personeli
|4
|D015
|
Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek ve İçecek alanının Servis dalından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.
|Destek Personeli
|5
|D016
|
Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, İkram, İkram Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Alanında 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak.
|Diğer Teknik Hizmet
Personeli
|2
|D017
|
Gıda Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak.
|Diğer Teknik Hizmet
Personeli
|1
|D018
|
Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak
|Mimar
|1
|M019
|
Mimarlık lisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak
|Mühendis
|1
|M020
|
Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
|Mühendis
|1
|M021
|
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
|Tekniker
|2
|T022
|
Elektrik önlisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
|Tekniker
|2
|T023
|
Makine önlisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
|Tekniker
|1
|T024
|
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
|Teknisyen
|2
|T025
|
Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanının Haberleşme Sistemleri dalından mezun olmak.
|Teknisyen
|1
|T026
|
Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak.
|Teknisyen
|2
|T027
|
Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak. Alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.
|Programcı
|4
|P028
|
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.
|Programcı
|4
|P029
|
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.
|Sistem Programcısı
|3
|S030
|
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.
AÇIKLAMALAR
1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
4) A) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
B) Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
C) Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
5) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA
Başvuru Tarihleri
Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (onbeş) gündür.
Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.
Müracaat İçin İstenen Belgeler
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
6) Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
7) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
8) Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracak adaylar için istenilen programlama diline ilişkin belge.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Programcı ve Sistem Programcısı pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü
sınav yapılacaktır. Sınav şekli ve tarihi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.
Diğer pozisyonlarda yerleştirme işlemi KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacaktır.
Adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Programcı ve Sistem Programcısı hariç atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde
Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Programcı ve Sistem Programcısı pozisyonlarının atanma süreçleri ayrıca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan "8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
Tel: 0312 546 03 06-07-08-09