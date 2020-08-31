Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 60 Personel Alacak

|EK-1 - Adli Tıp Kurumu 2020-1 Personel Alımı İlanı - Nitelik ve Kadroları Gösterir Tablo
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NİTELİKLER
|KADRO UNVANI
|GÖREV YERİ
|KADRO SAYISI
|ÖĞRENİM ŞARTI
|2018 YILI KPSS PUAN
TÜRÜ
|KPSS TERCİH KILAVUZU
NİTELİK KODLARI
|VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
|MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
|24
|LİSANS
|KPSS P3
|4418, 4420, 4421, 4423,
4424, 4425, 4426, 4427,
4431, 4432, 4434, 4436,
4453, 4459
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İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi Programlar, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve Finans, Ekonomi ve İdari Bilimler veya Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, Ekonomi- Yönetim Bilimleri Programları, İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat, Ekonometri, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Finans ve Muhasebe, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak.
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KİMYAGER
|ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
|2
|
LİSANS
|
KPSS P3
|
4559
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Kimya lisans programından mezun olmak.
|DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
|2
|
LABORANT (PATOLOJİ)
|ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
|1
|
ÖNLİSANS
|
KPSS P93
|
3025
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Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
|2
|MALATYA
ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
|2
|
LABORANT (TIBBİ)
|BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
|2
|
ÖNLİSANS
|
KPSS P93
|
3023
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Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
|2
|SAĞLIK TEKNİKERİ
(ODYOMETRİ)
|MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
|1
|ÖNLİSANS
|KPSS P93
|3029
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Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOLOJİ)
|MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
|1
|ÖNLİSANS
|KPSS P93
|3037
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Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|TEKNİKER
|MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
|1
|ÖNLİSANS
|KPSS P93
|3235
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İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|TEKNİKER
|MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
|1
|ÖNLİSANS
|KPSS P93
|3225
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İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|TEKNİKER
|MERKEZ TEŞKİLATI
(İSTANBUL)
|1
|ÖNLİSANS
|KPSS P93
|3364
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Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|AŞÇI
|MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)
|2
|ÖNLİSANS
|KPSS P93
|3222
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Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
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SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ)
|BİTLİS ADLİ TIP ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|
ÖNLİSANS
|
KPSS P93
|
3024
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Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|BOLU ADLİ TIP
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|BURDUR ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|DENİZLİ ADLİ TIP ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|DİYARBAKIR
ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
|1
|
SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ)
|DÜZCE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|
ÖNLİSANS
|
KPSS P93
|
3024
|
Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|EDİRNE ADLİ TIP ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|GAZİANTEP ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|KOCAELİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
|2
|MARDİN ADLİ TIP ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|MUŞ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|SİİRT ADLİ TIP ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|ŞANLIURFA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|1
|ZONGULDAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|1