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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Sahil Güvenlik Komutanlığına Uzman Erbaş alınacak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01051664
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler
HÜRRİYET 15.09.2019
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İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Uzman Erbaş
Başvuru Süresi
:
19-30 Eylül 2019
Son başvuru Tarihi
:
30.09.2019

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Erbaş Yönetmeliği 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR

Başvurular, 19-30 Eylül 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (19 Eylül 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Eylül 2019) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve Bilgilendirme Telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

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