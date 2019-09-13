İstinye Üniversitesi 41 Akademik Personel alım ilanı

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FAKÜLTE/MYO
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BÖLÜM/PROGRAM/ABD
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UNVAN
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KADROSAYISI
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ALES
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YDS
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ÖZEL ŞART
|Tıp Fakültesi
|Fizyoloji Anabilim Dalı
|Arş.Gör.
|2
|70
|80
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Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.
|Tıp Fakültesi
|Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
|Arş.Gör.
|1
|70
|80
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Tıp veya Biyoloji lisans mezunu olup, Biyokimya alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
|Tıp Fakültesi
|Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
|Arş.Gör.
|1
|70
|80
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Tıp Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi mezunun olup, alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
|Tıp Fakültesi
|Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
|Arş.Gör.
|1
|70
|50
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Yaşam Bilimlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
|Tıp Fakültesi
|Anatomi Anabilim Dalı
|Arş.Gör.
|2
|70
|80
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Anatomi alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
|Tıp Fakültesi
|Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Arş.Gör.
|1
|70
|80
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Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.
|Tıp Fakültesi
|Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Arş.Gör.
|1
|70
|80
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Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak
|Tıp Fakültesi
|Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
|Arş.Gör.
|1
|70
|50
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Tıbbi Biyokimya alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık Programı
|Öğr.Gör.
|2
|70
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Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da Yiyecekve İçecek İşletmeciliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, Turizm alanında doktora yapıyor olmak ve alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı
|Öğr.Gör.
|1
|70
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İşletme Lisans mezunu olup, belgelendirmek şartıyla en az 20 yıl Uçak Helikopter Teknisyenliği yapıp, 3000 saatin üzerinde uçuş tecrübesi olmak.
|Sağlık Hizmetleri MYO
|Çocuk Gelişimi Programı
|Öğr.Gör.
|1
|70
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Psikoloji Lisans, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunu olup, Klinik Psikolojide doktora eğitimine devam ediyor olmak ve bağlanma konusunda çalışmalar yapmış olmak.
|Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|Dr.Öğr. Üyesi
|1
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Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.
|İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler Bölümü
|Dr.Öğr. Üyesi
|1
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Kamu Yönetimi/Uluslararası İlişkiler alanında doktora mezunu olup, en az 10 yıl kamu görevlisi olarak dış politika danışmanlığı yapmış olmak.
|Tıp Fakültesi
|Tıbbi Biyokimya ABD
|Dr.Öğr. Üyesi
|1
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Alanında doktora /uzmanlık yapmış olmak. Tez çalışmasında protein mühendisliği çalışması yapmış olmak. Hücre kültürü, microRNA, ve hayvan model çalışmalarının yer aldığı bilimsel çalışmalarda yer almış olmak.
|Tıp Fakültesi
|İç Hastalıkları Anabilim Dalı
|Prof.Dr.
|1
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Lipid metabolizması bozuklukları, Diyabet,
Hipofiz hastalıkları ve Kalsiyum metabolizması bozuklukları alanında tecrübesi olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi Bölümü
|Dr.Öğr. Üyesi
|2
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İlgili alanda doktora mezunu olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik Bölümü
|Doç.Dr.
|1
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İlgili alanda doçent olmak.
|Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik Bölümü
|Dr.Öğr. Üyesi
|1
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İlgili alanda doktora mezunu olmak.
|Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|Ebelik Bölümü
|Prof.Dr.
|2
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Kadın Doğum/Ebelik alanında Doçent olmak.
|Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|Ebelik Bölümü
|Doç.Dr.
|1
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Kadın Doğum/Ebelik alanında Doçent olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik Bölümü
|Dr.Öğr. Üyesi
|1
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Kadın Doğum/Ebelik alanında doktora/uzmanlığı olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) Bölümü
|Prof.Dr.
|1
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İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) Bölümü
|Doç.Dr.
|1
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İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
|Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) Bölümü
|Dr.Öğr. Üyesi
|1
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İlgili alanda doktora mezunu olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Bölümü
|Doç.Dr.
|1
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İlgili alanda doçent olmak.
|Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Türkçe) Bölümü
|Dr.Öğr. Üyesi
|1
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İlgili alanda doktora mezunu olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü
|Prof.Dr.
|1
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İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
|Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) Bölümü
|Doç.Dr.
|1
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İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü
|Dr.Öğr. Üyesi
|1
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İlgili alanda doktora mezunu olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
|Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|Çocuk Gelişimi Bölümü
|Arş.Gör.
|1
|70
|50
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Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans mezunu olup,
Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Türkçe) Bölümü
|Arş.Gör.
|2
|70
|50
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Hemşirelik Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
|Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) Bölümü
|Arş.Gör.
|1
|70
|80
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Hemşirelik Lisans mezunu olup, Yüsek Lisans öğrencisi olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Bölümü
|Arş.Gör.
|1
|70
|50
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Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
|Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) Bölümü
|Arş.Gör.
|1
|70
|80
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Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu
olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet Bölümü
|Arş.Gör.
|1
|70
|50
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Sosyal Hizmet Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.