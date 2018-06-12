Yazdır
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Gelişim Üniversitesi 112 Öğretim Üyesi alacak

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK828399
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
112
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.08.2020
Başvuru Süresi
:
Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte ilan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Başvuru süresi Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No:1 Avcılar/İstanbul -- Tel: 0212 422 70 00

İLAN NO

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

 KADRO UNVANI - ADEDİ
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi
20200701 Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Türkçe ya da İngilizce bölümlerinden lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. - 1 1
20200702 Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)* Beslenme ve Diyetetik Türkçe ya da İngilizce bölümlerinden lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. - 1 1
20200703 Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını almış olmak. - 1 1
20200704 Çocuk Gelişimi (İngilizce)* Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. - 1 1
20200705 Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi ile ilgili alanlarda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200706 Ergoterapi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ya da Ergoterapi Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. - 1 1
20200707 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, ilgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200708 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, ilgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200709 Hemşirelik Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. - 1 1
20200710 Hemşirelik (İngilizce)* Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. - 1 1
20200711 Odyoloji Odyoloji Lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200712 Perfüzyon Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor (kalp ve damar cerrahisi, anestezi, genel cerrahi, acil tıp uzmanı) ve Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlarda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200713 Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi lisans mezunu olup, Sağlık Yönetimi alanında doktorasını yapmış olmak. - - 1

İLAN NO

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

 KADRO UNVANI - ADEDİ
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi
20200714 Klinik Bilimler Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Protetik diş tedavisi alanında doktorasını ya da doçentliğini almış olmak. - 1 1
20200715 Klinik Bilimler Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Restoratif Diş Hekimliği alanında doktorasını yapmış olmak. - - 1

İLAN NO

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

 KADRO UNVANI - ADEDİ
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi
20200716 Havacılık Yönetimi İlgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak. 1 1 2
20200717 Uçak Bakım ve Onarım İlgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak. 1 1 2
20200718 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)* İlgili alandan doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200719 Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)* İlgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak. 1 1 2
20200720 Bankacılık ve Sigortacılık Finans alanında doktorasını yapmış olmak - - 1
20200721 Yeni Medya ve İletişim İlgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak. 1 1 2
20200722 Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak. - - 2

İLAN NO

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

 KADRO UNVANI - ADEDİ
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi
20200723 İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Animasyon ya da Sanat ve Tasarım alanında doçentliğini almış olmak. 1 1 -
20200724 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İlgili alandan doktorasını/sanatta yeterliliğini yapmış olmak. - - 1
20200725 İç Mimarlık İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını/sanatta yeterliliğini yapmış olmak. - - 1

İLAN NO

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

 KADRO UNVANI - ADEDİ
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi
20200726 Mimarlık Proje ve Yapı Yönetimi Bilgisi alanından doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200727 Mimarlık (İngilizce)* Tasarım ve Bina Bilgisi alanından doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200728 Mimarlık (İngilizce)* İlgili alandan doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200729 Elektrik -Elektronik Mühendisliği İlgili alandan doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200730 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Gerilim Tekniği, İletim Sistemleri, Dağıtım Sistemleri veya Elektrik Tesisler alanlarından doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200731 İnşaat Mühendisliği İlgili alanından doktorasını ya da doçentliğini almış olmak. 3 1 1
20200732 İnşaat Mühendisliği (İngilizce)* Hidrolik alanından doçentliğini almış olmak. 1 - -
20200733 İnşaat Mühendisliği (İngilizce)* İlgili alandan doktorasını yapmış olmak. - - 3
20200734 Endüstri Mühendisliği Nicel Karar Yöntemleri alanından doçentliğini almış olmak. - 1 -
20200735 Bilgisayar Mühendisliği İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
20200736 Mekatronik Mühendisliği İlgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak. - 1 1
20200737 Uçak Mühendisliği İlgili alandan doçentliğini almış olmak. 1 - -

İLAN NO

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

 KADRO UNVANI - ADEDİ
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi
20200738 Ekonomi ve Finans İktisat, Finansman, Ekonometri veya ilgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200739 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler alanında doktorasını yapmış ya da doçentliğini almış olmak. 1 - 1
20200740 Havacılık Yönetimi (İngilizce)* İlgili alanda veya İşletme alanında doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200741 İngiliz Dili ve Edebiyatı İlgili alanda doktorasını yapmış ya da doçentliğini almış olmak. 1 - 1
20200742 İşletme (İngilizce)* İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200743 İşletme İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 2
20200744 Psikoloji (İngilizce)* İlgili alanda doktorasını yapmış ya da doçentliğini almış olmak. 1 1 1
20200745 Psikoloji İlgili alanda doktorasını yapmış ya da doçentliğini almış olmak. 1 1 1
20200746 Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon, Sinema veya Genel Gazetecilik alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200747 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200748 Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce)*		 İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200749 Uluslararası Ticaret ve Finansman İktisat, Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi veya Uluslararası Ticaret alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200750 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)* Makro İktisat alanında doçentliğini almış olmak. - 1 -
20200751 Sosyoloji İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1

İLAN NO

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

 KADRO UNVANI - ADEDİ
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi
20200752 Anestezi Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor olmak. - - 1
20200753 Diş Protez Teknolojisi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını almış olmak. - - 2
20200754 Ağız ve Diş Sağlığı Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını almış olmak - - 1
20200755 Optisyenlik Fizik alanında doktorasını yapmış olmak.Sağlık Fiziği alanında çalışmalar yapmış olmak. - - 1

İLAN NO

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

 KADRO UNVANI - ADEDİ
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi
20200756 Antrenörlük Eğitimi İlgili alandan doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200757 Egzersiz ve Spor Bilimleri İlgili alandan doçentliğini almış olmak. - 1 -
20200758 Rekreasyon İlgili alandan doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200759 Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri İlgili alandan doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200760 Spor Yöneticiliği İlgili alandan doçentliğini almış olmak. - 1 -

İLAN NO

İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

 KADRO UNVANI - ADEDİ
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi
20200761 Bilgisayar Programcılığı İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200762 Elektrik İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200763 Elektronik Teknolojisi İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200764 Grafik Tasarımı İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 2
20200765 Hava Lojistiği İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200766 İş Sağlığı ve Güvenliği İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 2
20200767 Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği		 Sivil havacılık veya havayolu işletmeleri alanlarından doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200768 Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği (İngilizce)*		 İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200769 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce)* İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200770 Uçak Teknolojisi İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200771 Uçuş Harekât Yöneticiliği Sivil havacılık veya havayolu işletmeleri alanlarından doktorasını yapmış olmak. - - 1

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR