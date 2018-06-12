İstanbul Gelişim Üniversitesi 112 Öğretim Üyesi alacak

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Kurumsal
- MEVZUAT
|BİK İlan No
|:
|YOK828399
|Şehir
|:
|İstanbul
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
Mer'i mevzuat;
Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.
Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.
Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.
Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
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Mülga Mevzuat;
Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).
2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).
2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte ilan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Başvuru süresi Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.
Duyurulur.
Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.
Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No:1 Avcılar/İstanbul -- Tel: 0212 422 70 00
|
İLAN NO
|
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
|
ARANAN NİTELİK
|KADRO UNVANI - ADEDİ
|Profesör
|Doçent
|Doktor Öğretim Üyesi
|20200701
|Beslenme ve Diyetetik
|Beslenme ve Diyetetik Türkçe ya da İngilizce bölümlerinden lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.
|-
|1
|1
|20200702
|Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)*
|Beslenme ve Diyetetik Türkçe ya da İngilizce bölümlerinden lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.
|-
|1
|1
|20200703
|Çocuk Gelişimi
|Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını almış olmak.
|-
|1
|1
|20200704
|Çocuk Gelişimi (İngilizce)*
|Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.
|-
|1
|1
|20200705
|Dil ve Konuşma Terapisi
|Dil ve Konuşma Terapisi ile ilgili alanlarda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200706
|Ergoterapi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ya da Ergoterapi Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.
|-
|1
|1
|20200707
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, ilgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200708
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)*
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, ilgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200709
|Hemşirelik
|Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.
|-
|1
|1
|20200710
|Hemşirelik (İngilizce)*
|Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.
|-
|1
|1
|20200711
|Odyoloji
|Odyoloji Lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200712
|Perfüzyon
|Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor (kalp ve damar cerrahisi, anestezi, genel cerrahi, acil tıp uzmanı) ve Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlarda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200713
|Sağlık Yönetimi
|Sağlık Yönetimi lisans mezunu olup, Sağlık Yönetimi alanında doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|
İLAN NO
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|
ARANAN NİTELİK
|KADRO UNVANI - ADEDİ
|Profesör
|Doçent
|Doktor Öğretim Üyesi
|20200714
|Klinik Bilimler
|Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Protetik diş tedavisi alanında doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.
|-
|1
|1
|20200715
|Klinik Bilimler
|Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Restoratif Diş Hekimliği alanında doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|
İLAN NO
|
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
|
ARANAN NİTELİK
|KADRO UNVANI - ADEDİ
|Profesör
|Doçent
|Doktor Öğretim Üyesi
|20200716
|Havacılık Yönetimi
|İlgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.
|1
|1
|2
|20200717
|Uçak Bakım ve Onarım
|İlgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.
|1
|1
|2
|20200718
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)*
|İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200719
|Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)*
|İlgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.
|1
|1
|2
|20200720
|Bankacılık ve Sigortacılık
|Finans alanında doktorasını yapmış olmak
|-
|-
|1
|20200721
|Yeni Medya ve İletişim
|İlgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.
|1
|1
|2
|20200722
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|2
|
İLAN NO
|
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
|
ARANAN NİTELİK
|KADRO UNVANI - ADEDİ
|Profesör
|Doçent
|Doktor Öğretim Üyesi
|20200723
|İletişim Tasarımı
|Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Animasyon ya da Sanat ve Tasarım alanında doçentliğini almış olmak.
|1
|1
|-
|20200724
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|İlgili alandan doktorasını/sanatta yeterliliğini yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200725
|İç Mimarlık
|İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını/sanatta yeterliliğini yapmış olmak.
|-
|-
|1
|
İLAN NO
|
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|
ARANAN NİTELİK
|KADRO UNVANI - ADEDİ
|Profesör
|Doçent
|Doktor Öğretim Üyesi
|20200726
|Mimarlık
|Proje ve Yapı Yönetimi Bilgisi alanından doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200727
|Mimarlık (İngilizce)*
|Tasarım ve Bina Bilgisi alanından doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200728
|Mimarlık (İngilizce)*
|İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200729
|Elektrik -Elektronik Mühendisliği
|İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200730
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|Yüksek Gerilim Tekniği, İletim Sistemleri, Dağıtım Sistemleri veya Elektrik Tesisler alanlarından doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200731
|İnşaat Mühendisliği
|İlgili alanından doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.
|3
|1
|1
|20200732
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*
|Hidrolik alanından doçentliğini almış olmak.
|1
|-
|-
|20200733
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*
|İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|3
|20200734
|Endüstri Mühendisliği
|Nicel Karar Yöntemleri alanından doçentliğini almış olmak.
|-
|1
|-
|20200735
|Bilgisayar Mühendisliği
|İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.
|1
|1
|1
|20200736
|Mekatronik Mühendisliği
|İlgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.
|-
|1
|1
|20200737
|Uçak Mühendisliği
|İlgili alandan doçentliğini almış olmak.
|1
|-
|-
|
İLAN NO
|
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
ARANAN NİTELİK
|KADRO UNVANI - ADEDİ
|Profesör
|Doçent
|Doktor Öğretim Üyesi
|20200738
|Ekonomi ve Finans
|İktisat, Finansman, Ekonometri veya ilgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200739
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|Halkla İlişkiler alanında doktorasını yapmış ya da doçentliğini almış olmak.
|1
|-
|1
|20200740
|Havacılık Yönetimi (İngilizce)*
|İlgili alanda veya İşletme alanında doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200741
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İlgili alanda doktorasını yapmış ya da doçentliğini almış olmak.
|1
|-
|1
|20200742
|İşletme (İngilizce)*
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200743
|İşletme
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|2
|20200744
|Psikoloji (İngilizce)*
|İlgili alanda doktorasını yapmış ya da doçentliğini almış olmak.
|1
|1
|1
|20200745
|Psikoloji
|İlgili alanda doktorasını yapmış ya da doçentliğini almış olmak.
|1
|1
|1
|20200746
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|Radyo, Televizyon, Sinema veya Genel Gazetecilik alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200747
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200748
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce)*
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200749
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
|İktisat, Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi veya Uluslararası Ticaret alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200750
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)*
|Makro İktisat alanında doçentliğini almış olmak.
|-
|1
|-
|20200751
|Sosyoloji
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|
İLAN NO
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|
ARANAN NİTELİK
|KADRO UNVANI - ADEDİ
|Profesör
|Doçent
|Doktor Öğretim Üyesi
|20200752
|Anestezi
|Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor olmak.
|-
|-
|1
|20200753
|Diş Protez Teknolojisi
|Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını almış olmak.
|-
|-
|2
|20200754
|Ağız ve Diş Sağlığı
|Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını almış olmak
|-
|-
|1
|20200755
|Optisyenlik
|Fizik alanında doktorasını yapmış olmak.Sağlık Fiziği alanında çalışmalar yapmış olmak.
|-
|-
|1
|
İLAN NO
|
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
|
ARANAN NİTELİK
|KADRO UNVANI - ADEDİ
|Profesör
|Doçent
|Doktor Öğretim Üyesi
|20200756
|Antrenörlük Eğitimi
|İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200757
|Egzersiz ve Spor Bilimleri
|İlgili alandan doçentliğini almış olmak.
|-
|1
|-
|20200758
|Rekreasyon
|İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200759
|Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri
|İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200760
|Spor Yöneticiliği
|İlgili alandan doçentliğini almış olmak.
|-
|1
|-
|
İLAN NO
|
İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
|
ARANAN NİTELİK
|KADRO UNVANI - ADEDİ
|Profesör
|Doçent
|Doktor Öğretim Üyesi
|20200761
|Bilgisayar Programcılığı
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200762
|Elektrik
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200763
|Elektronik Teknolojisi
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200764
|Grafik Tasarımı
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|2
|20200765
|Hava Lojistiği
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200766
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|2
|20200767
|Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği
|Sivil havacılık veya havayolu işletmeleri alanlarından doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200768
|Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği (İngilizce)*
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200769
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce)*
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200770
|Uçak Teknolojisi
|İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
|20200771
|Uçuş Harekât Yöneticiliği
|Sivil havacılık veya havayolu işletmeleri alanlarından doktorasını yapmış olmak.
|-
|-
|1
(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.