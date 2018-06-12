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İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

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BİK İlan No : YOK827509
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
43
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
04.08.2020
Son başvuru Tarihi
:
18.08.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)
Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
Başvuru yapılacak e-posta: hulyadogruel@esenyurt.edu.tr
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 Yeni Medya ve İletişim 1 Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde, yüksek lisansını ve doktorasını İletişim Bilimleri dalında yapmış olmak.
Radyo, Televizyon ve Sinema 1 Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema veya İletişim Bilimleri dalında yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 1 Profesör

Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında ilgili alanlarda ders verme tecrübesine ve yayınlanmış ulusal veya uluslararası akademik çalışmalara sahip olmak.
1 Doçent
1 Doktor Öğretim Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

 2 Doçent

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları veya Spor Yüksekokulları veya Spor Bilimleri Fakültelerinden mezun olup, Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.
2 Doktor Öğretim Üyesi

Spor Yöneticiliği

 2 Doçent

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları veya Spor Yüksekokulları veya Spor Bilimleri Fakültelerinden mezun olup, Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.
2 Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 2 Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı alanlarından birinde çalışmış olmak.
2 Doçent
2 Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı alanlarından birinde çalışmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

 3 Profesör

Doçentliğini ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak, Kontrol ve Haberleşme alanında çalışmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
3 Doçent
3 Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak, Kontrol ve Haberleşme alanında çalışmış olmak. Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Endüstri Mühendisliği 1 Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinde yapmış olmak. Yöneylem Araştırma, Uygulamalı İstatistik ve Olasılık veya Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

 2 Profesör

Doktorasını veya Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Hidrolik veya Yapı Anabilim Dalında yapmış olmak. Uluslararası yayınları ve çalışmaları olması.
2 Doçent

Doktorasını veya Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Hidrolik veya Yapı Anabilim Dalında yapmış olmak.
2 Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını İnşaat Mühendisliği ve Doktorasını Hidrolik veya Yapı Anabilim Dalında yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

 1 Doktor Öğretim Üyesi

Yüksek lisans ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak, Uzmanlığını Tasarım, Bina Bilgisi veya Yapı Bilgisi alanlarından birinden almış olmak. 2015 yılından itibaren akademik ve bilimsel yayın faaliyetlerine devam ediyor olmak.
1 Doçent

Doktorasını ve Doçentliğini Mimarlık alanında yapmış olmak, Uzmanlığını Yapı Bilgisi veya Bina Bilgisi alanında almış olmak. 2015 yılından itibaren akademik ve bilimsel yayın faaliyetlerine devam ediyor olmak.
İç Mimarlık 2 Doktor Öğretim Üyesi

Lisans, Yüksek lisans ve doktorasını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında yapmış olmak. Uzmanlığını İç Mekân Tasarımı veya Yapı Bilgisi alanında almış olmak. 2015 yılından itibaren akademik ve bilimsel yayın faaliyetlerine devam ediyor olmak.
İç Mimarlık 1 Profesör

Doktorasını ve Doçentliğini İç Mimarlık alanında yapmış olmak. Uzmanlığını İç Mekân Tasarımı alanında almış olmak. 2015 yılından itibaren akademik ve bilimsel yayın faaliyetlerine devam ediyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 Çocuk Gelişimi 1 Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Klinik Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinde yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

 1 Profesör

Doktorasını ve doçentliğini Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında yapmış olmak.
1 Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik veya Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında yapmış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi
İlanın Resmi Gazete’de Yayımlandığı Tarih (04/08/2020)

İlanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi. (18/08/2020)

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