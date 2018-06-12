İstanbul Aydın Üniversitesi 158 Öğretim Üyesi alıyor

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Kurumsal
- MEVZUAT
|BİK İlan No
|:
|YOK819121
|Şehir
|:
|İstanbul
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
Mer'i mevzuat;
Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.
Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.
Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.
Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
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Mülga Mevzuat;
Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.
|Fakültesi / Meslek Yüksekokulu
|Bölüm / Program
|Anabilim Dalı
|Kadro Unvanı
|Adet
|Aranan Nitelikler
|
Hukuk Fakültesi
|
Özel Hukuk
|
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
|Medeni Hukuk
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|Yabancı Diller Eğitimi / Arapça Öğretmenliği
|Arap Dili Eğitimi
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Arap Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak, Modern Arap Edebiyat, Modern Şiiri, tiyatrosu, romanı ve öykücülüğü
konularında çalışmalar yapmış olmak.
|Yabancı Diller Eğitimi
|İngilizce Öğretmenliği
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Dili ve Edebiyatı alanlarından birinden almış olmak ve bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Özel Eğitim / Özel Eğitim Öğretmenliği
|Özel Yetenekliler Eğitimi
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Özel Eğitim Öğretmenliği, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği veya Zihin Engelliler Öğretmenliği alanlarından birinden almış olmak. Otizm ve Zihin Yetersizliği konularında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|Özel Eğitim / Özel Eğitim Öğretmenliği
|Özel Yetenekliler Eğitimi
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Özel Eğitim Öğretmenliği, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği veya Zihin Engelliler Öğretmenliği alanlarından birinden almış
olmak. Bu alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
|Eğitim Bilimleri
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak ve Psikolojik Danışma Becerileri, Okul Psikolojik Danışmanlığı ve Kariyer Psikolojik Danışmanlığı konularında eserleri veya çalışmalar yapmış olmak, bu konularda lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimine
sahip olması.
|Temel Eğitim
|Okul Öncesi Eğitimi
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanlarından birinden almış olmak, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk
Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Eğitimi
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanlarından birinden almış olmak, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk
Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
|Sınıf Eğitimi
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Temel Eğitim ( Fen Bilgisi Eğitimi) Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
|Özel Eğitim / Özel Eğitim Öğretmenliği
|Özel Yetenekliler Eğitimi
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Özel Eğitim Öğretmenliği, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği veya Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında yapmış olmak, Otizm konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Finans Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü
puan almış olmak.
|
Havacılık Yönetimi (İngilizce)
|
Havacılık Yönetimi
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Meteoroloji Mühendisliği anabilim Dalı’nda almış olmak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği / Sistem Mühendisliği/Uluslararası Ticaret / Lojistik anabilim dallarının birinde almış olmak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü
puan almış olmak.
|Ekonomi ve Finans
|Ekonomi ve Finans
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı’nda almış olmak
|
Uluslararası Ticaret
|
Uluslararası Ticaret
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını İktisat, Ekonomi veya uluslararası ticaret veya finans anabilim dallarının birinde almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını İktisat, Ekonomi veya finans anabilim dallarının birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü
puan almış olmak.
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|Siyaset Bilimi
|Dr.
Öğr.Üyesi
|2
|Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dallarının birinde almış olmak ve karşılaştırmalı siyaset Afrika, Orta Doğu, Asya- pasifik veya Avrasya alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Kamu Yönetimi
|Kamu Yönetimi
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Kamu Yönetimi anabilim dalında almış olmak ve alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
|İşletme (İngilizce)
|Yönetim ve Organizasyon
|Dr.
Öğr.Üyesi
|2
|Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği anabilim dallarından birinden almış olmak ve yönetim organizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
|İşletme (İngilizce)
|Sayısal Yöntemler
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği anabilim dallarının birinden almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
|İşletme (İngilizce)
|Üretim Yönetimi ve Pazarlama
|Dr.
Öğr.Üyesi
|3
|Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği anabilim dallarının birinden almış olmak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü
puan almış olmak.
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Klinik Bilimler
|
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
|Prof. Dr.
|2
|Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|2
|Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
|
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|2
|Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Protetik DişTedavisi
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|2
|Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını / Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi
alanında almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Klinik Bilimler
|
Periodontoloji
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Periodontoloji Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|2
|Doçentliğini Periodontoloji Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Klinik Bilimler
|Periodontoloji
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını / Uzmanlığını Periodontoloji alanında almış ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
|
Pedodonti
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Pedodonti Anabilim Dalı’nda almış
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Pedodonti Anabilim Dalı’nda almış
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını / Uzmanlığını Pedodonti alanında
almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Restoratif Diş Tedavisi
|Doç. Dr.
|2
|Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi Anabilim
Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
|Dr.
Öğr.Üyesi
|2
|Doktorasını / Uzmanlığını Restoratif Diş
Tedavisi alanında almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Endodonti
|Prof. Dr.
|2
|Doçentliğini Endodonti Anabilim Dalı’nda almış
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Endodonti Anabilim Dalı’nda almış
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
|Dr.
Öğr.Üyesi
|2
|Doktorasını / Uzmanlığını Endodonti alanında
almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Ortodonti
|Prof. Dr.
|2
|Doçentliğini Ortodonti Anabilim Dalı’nda almış
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
|Doç. Dr.
|1
|Doktorasını / Uzmanlığını Ortodonti alanında
almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|
Mimarlık
|
Yapı Bilgisi
|Prof. Dr.
|2
|Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|2
|Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|2
|Doktorasını Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
|
Bina Bilgisi
|Prof. Dr.
|2
|Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|2
|Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|2
|Doktorasını Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
|Şehircilik
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanında almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
İç Mimarlık
|
İç Mimarlık
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini İç Mimarlık veya Mimarlık
alanında almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini İç Mimarlık veya Mimarlık
alanında almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında almış olmak ve bu alanlardan birinde
akademik çalışmalar yapmış olmak.
|
Endüstri Ürünleri Tasarımı
|
Endüstri Ürünleri Tasarımı
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde almış olmak ve bu alanlarda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde almış olmak ve bu alanlarda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde
akademik çalışmalar yapmış olmak.
|
Spor Bilimleri Fakültesi
|Antrenörlük Eğitimi
|Antrenörlük Eğitimi
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar
yapmış olmak.
|Beden Eğitimi ve Spor
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar
yapmış olmak.
|Spor Yöneticiliği
|Spor Yöneticiliği
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar
yapmış olmak.
|Antrenörlük Eğitimi
|Antrenörlük Eğitimi
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar
yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Temel Tıp Bilimleri
|Anatomi
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Anatomi Anabilim Dalı’nda almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Fizyoloji
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Fizyoloji Anabilim Dalı’nda almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını/Uzmanlığını Fizyoloji alanında
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
|
Dr.
|1
|Doktorasını/Uzmanlığını Tıbbi Biyoloji ve
Genetik alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|1
|Doktorasını/Uzmanlığını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
|
Dâhili Tıp Bilimleri
|Tıbbi Farmakoloji
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Tıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını/Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
|
Tıp Fakültesi
|Nöroloji
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını/Uzmanlığını Nöroloji alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Dr.
Öğr.Üyesi
|3
|Doktorasını/Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Dr.
Öğr.Üyesi
|2
|Doktorasını/Uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kalp ve Damar Cerrahisi
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını/Uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Plastik, Rekonsrüktif ve
Estetik Cerrahi
|Dr.
Öğr.Üyesi
|2
|Doktorasını/Uzmanlığını Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak ve bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Hemşirelik
|
Hemşirelik Esasları
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Hemşirelikte Eğitim
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
İç Hastalıkları Hemşireliği
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Beslenme ve Diyetetik
|Beslenme ve Diyetetik
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim
Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Çocuk Gelişimi
|
Çocuk Gelişimi
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Sosyal Hizmet
|Sosyal Hizmet
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|Prof. Dr.
|1
|Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Odyoloji
|Odyoloji
|Dr.
Öğr.Üyesi
|2
|Doktorasını Odyoloji Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
İngiliz Dili ve Edebiyatı
|
İngiliz Dili ve Edebiyatı
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|4
|Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Psikoloji
|Klinik Psikolojisi
|Dr.
Öğr.Üyesi
|2
|Doktorasını Klinik Psikoloji Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Klinik Psikolojisi
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Sinirbilimi Anabilim Dalından almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
İletişim Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
|Görsel İletişim Tasarımı
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını / Sanatta Yeterliliğini Grafik Tasarımı Anabilim / Anasanat Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Reklamcılık
|Reklamcılık
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim Çalışmaları, İletişim Tasarımı ve Yönetimi ve/veya Pazarlama İletişimi ve Reklamcılık
alanlarında doktora yapmış olmak.
|
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve
Sinema
|Radyo Televizyon ve Sinema
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda
uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
|
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
|
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
|Doç. Dr.
|1
|Doçentliğini ve Doktorasını Radyo, Televizyon
ve Sinema Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
|Gazetecilik
|Genel Gazetecilik
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını Gazetecilik ve Medya alanlarından birinden almış ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
|
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
|-
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Doktorasını İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
|İşletme Yönetimi (İngilizce)
|-
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği / Sistem Mühendisliği / Uluslararası Ticaret / Lojistik anabilim dallarından birinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
|Dış Ticaret (İngilizce)
|-
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği / Sistem Mühendisliği / Uluslararası Ticaret / Lojistik anabilim dallarından birinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Diş Protez Teknolojisi
|-
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Protetik Diş Tedavisi veya Ortodonti Alanında doktora veya uzmanlığını almış ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
|Anestezi
|-
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında uzmanlığını almış ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
|Optisyenlik
|-
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış ve
bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
|Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri
|-
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Radyoloji Uzmanı olmak.
|Patoloji Laboratuvar
Teknikleri
|-
|Dr.
Öğr.Üyesi
|1
|Kanser Genetiği alanında doktora yapmış olmak. Akciğer, meme ve over kanseri
üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|Yabancı Diller Yüksekokulu
|Mütercim- Tercümanlık
(İngilizce)
|Mütercim- Tercümanlık
(İngilizce)
|Dr.
Öğr.Üyesi
|2
|İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ve Çeviri Bilim Lisans mezunu olmak ve
doktorasını bu alanda yapmış olmak.
|Uygulamalı Bilimleri Yüksekokulu
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|-
|Dr.
Öğr.Üyesi
|4
|İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği / Sistem Mühendisliği / Uluslararası Ticaret / Lojistik dallarından birinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak; YÖKDİL sınavından 80 veya üstü almak veya YÖKDİL dengi dil sınavlarında 80 puan ve üstü karşılığı dil
puanına sahip olmak
A. AÇIKLAMALAR
Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.
İstenilen Belgeler
Müracaat edecekleri kadroyu belirtir
-Dilekçe
-Nüfus cüzdanı örneği
-YÖK formatında özgeçmiş
-2 adet fotoğraf
-Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)
-Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar, Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 5 (beş) takım, Profesörlük kadrosuna başvuru yapacak olan adayların ise bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 7 (yedi) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.
-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gündür.
İlgililere duyurulur.
A. İLGİLİ BİRİMLERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ
|İLGİLİ BİRİM
|TELEFON
|DAHİLİ
|Hukuk Fakültesi
|0212 444 1 428
|23410
|Eğitim Fakültesi
|0212 444 1 428
|26010
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|0212 444 1 428
|21011
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|0212 444 1 428
|56005
|Diş Hekimliği Fakültesi
|0212 444 1 428
|62018
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|0212 444 1 428
|27010
|Spor Bilimleri Fakültesi
|0212 444 1 428
|27503
|Tıp Fakültesi
|0212 444 1 428
|50010
|Fen-Edebiyat Fakültesi
|0212 444 1 428
|20010
|İletişim Fakültesi
|0212 444 1 428
|25010
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|0212 444 1 428
|41806
|Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu
|0212 444 1 428
|40010
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|0212 444 1 428
|56003
|Yabancı Diller Yüksekokulu
|0212 444 1 428
|40013