İstanbul Aydın Üniversitesi 158 Öğretim Üyesi alıyor

Fakültesi / Meslek Yüksekokulu Bölüm / Program Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Nitelikler

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Prof. Dr. 1 Doçentliğini Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda

çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda

çalışmalar yapmış olmak.

Medeni Hukuk Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda

almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi / Arapça Öğretmenliği Arap Dili Eğitimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Arap Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak, Modern Arap Edebiyat, Modern Şiiri, tiyatrosu, romanı ve öykücülüğü

konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği Doç. Dr. 1 Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Dili ve Edebiyatı alanlarından birinden almış olmak ve bu

alanda çalışmalar yapmış olmak.

Özel Eğitim / Özel Eğitim Öğretmenliği Özel Yetenekliler Eğitimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Özel Eğitim Öğretmenliği, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği veya Zihin Engelliler Öğretmenliği alanlarından birinden almış olmak. Otizm ve Zihin Yetersizliği konularında

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Özel Eğitim / Özel Eğitim Öğretmenliği Özel Yetenekliler Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Özel Eğitim Öğretmenliği, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği veya Zihin Engelliler Öğretmenliği alanlarından birinden almış

olmak. Bu alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doç. Dr. 1 Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak ve Psikolojik Danışma Becerileri, Okul Psikolojik Danışmanlığı ve Kariyer Psikolojik Danışmanlığı konularında eserleri veya çalışmalar yapmış olmak, bu konularda lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimine

sahip olması.

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanlarından birinden almış olmak, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk

Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanlarından birinden almış olmak, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk

Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sınıf Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Temel Eğitim ( Fen Bilgisi Eğitimi) Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda

çalışmalar yapmış olmak.

Özel Eğitim / Özel Eğitim Öğretmenliği Özel Yetenekliler Eğitimi Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Özel Eğitim Öğretmenliği, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği veya Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında yapmış olmak, Otizm konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finans Yönetimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Finans Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü

puan almış olmak.

Havacılık Yönetimi (İngilizce) Havacılık Yönetimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Meteoroloji Mühendisliği anabilim Dalı’nda almış olmak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil

sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği / Sistem Mühendisliği/Uluslararası Ticaret / Lojistik anabilim dallarının birinde almış olmak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü

puan almış olmak.

Ekonomi ve Finans Ekonomi ve Finans Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı’nda almış olmak

Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını İktisat, Ekonomi veya uluslararası ticaret veya finans anabilim dallarının birinde almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil

sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını İktisat, Ekonomi veya finans anabilim dallarının birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü

puan almış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi Dr.

Öğr.Üyesi 2 Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dallarının birinde almış olmak ve karşılaştırmalı siyaset Afrika, Orta Doğu, Asya- pasifik veya Avrasya alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil

sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Kamu Yönetimi anabilim dalında almış olmak ve alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil

sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.

İşletme (İngilizce) Yönetim ve Organizasyon Dr.

Öğr.Üyesi 2 Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği anabilim dallarından birinden almış olmak ve yönetim organizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul

gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.

İşletme (İngilizce) Sayısal Yöntemler Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği anabilim dallarının birinden almış olmak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul

gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.

İşletme (İngilizce) Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dr.

Öğr.Üyesi 3 Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği anabilim dallarının birinden almış olmak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü

puan almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Prof. Dr. 2 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 2 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda

çalışmalar yapmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 2 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Protetik DişTedavisi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 2 Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını / Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi

alanında almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Bilimler Periodontoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Periodontoloji Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 2 Doçentliğini Periodontoloji Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını / Uzmanlığını Periodontoloji alanında almış ve bu alanda çalışmalar

yapmış olmak.

Pedodonti Prof. Dr. 1 Doçentliğini Pedodonti Anabilim Dalı’nda almış

ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Pedodonti Anabilim Dalı’nda almış

ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını / Uzmanlığını Pedodonti alanında

almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Restoratif Diş Tedavisi Doç. Dr. 2 Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi Anabilim

Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak

Dr.

Öğr.Üyesi 2 Doktorasını / Uzmanlığını Restoratif Diş

Tedavisi alanında almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Endodonti Prof. Dr. 2 Doçentliğini Endodonti Anabilim Dalı’nda almış

ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Endodonti Anabilim Dalı’nda almış

ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak

Dr.

Öğr.Üyesi 2 Doktorasını / Uzmanlığını Endodonti alanında

almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Ortodonti Prof. Dr. 2 Doçentliğini Ortodonti Anabilim Dalı’nda almış

ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak

Doç. Dr. 1 Doktorasını / Uzmanlığını Ortodonti alanında

almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Prof. Dr. 2 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve

bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 2 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve

bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 2 Doktorasını Mimarlık alanında almış olmak ve

bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Bina Bilgisi Prof. Dr. 2 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve

bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 2 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve

bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 2 Doktorasını Mimarlık alanında almış olmak ve

bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Şehircilik Doç. Dr. 1 Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanında almış

olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İç Mimarlık İç Mimarlık Prof. Dr. 1 Doçentliğini İç Mimarlık veya Mimarlık

alanında almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 1 Doçentliğini İç Mimarlık veya Mimarlık

alanında almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında almış olmak ve bu alanlardan birinde

akademik çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı Prof. Dr. 1 Doçentliğini Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde almış olmak ve bu alanlarda akademik

çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde almış olmak ve bu alanlarda akademik

çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde

akademik çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar

yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar

yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar

yapmış olmak.

Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Anatomi Anabilim Dalı’nda almış

olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Fizyoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Fizyoloji Anabilim Dalı’nda almış

olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını/Uzmanlığını Fizyoloji alanında

almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını/Uzmanlığını Tıbbi Biyoloji ve

Genetik alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1 Doktorasını/Uzmanlığını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak ve bu alanda

çalışmalar yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Tıbbi Farmakoloji Anabilim

Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını/Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak.

Tıp Fakültesi Nöroloji Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını/Uzmanlığını Nöroloji alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.

Öğr.Üyesi 3 Doktorasını/Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak ve bu alanda

çalışmalar yapmış olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Dr.

Öğr.Üyesi 2 Doktorasını/Uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar

yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını/Uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doç. Dr. 1 Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Plastik, Rekonsrüktif ve

Estetik Cerrahi Dr.

Öğr.Üyesi 2 Doktorasını/Uzmanlığını Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak ve bu

alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda

almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak.

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda

almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış

olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Hemşirelikte Eğitim Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak.

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış

olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak.

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları Hemşireliği Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak.

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda

almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış

olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim

Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doç. Dr. 1 Doçentliğini Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prof. Dr. 1 Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda

çalışmalar yapmış olmak

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Odyoloji Odyoloji Dr.

Öğr.Üyesi 2 Doktorasını Odyoloji Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. 1 Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 4 Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Psikoloji Klinik Psikolojisi Dr.

Öğr.Üyesi 2 Doktorasını Klinik Psikoloji Anabilim Dalı’nda

almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Psikolojisi Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Sinirbilimi Anabilim Dalından almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını / Sanatta Yeterliliğini Grafik Tasarımı Anabilim / Anasanat Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Reklamcılık Reklamcılık Dr.

Öğr.Üyesi 1 Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim Çalışmaları, İletişim Tasarımı ve Yönetimi ve/veya Pazarlama İletişimi ve Reklamcılık

alanlarında doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve

Sinema Radyo Televizyon ve Sinema Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda

uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Doç. Dr. 1 Doçentliğini ve Doktorasını Radyo, Televizyon

ve Sinema Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.

Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema

Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.

Gazetecilik Genel Gazetecilik Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Gazetecilik ve Medya alanlarından birinden almış ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak.

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi - Dr.

Öğr.Üyesi 1 Doktorasını İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak.

İşletme Yönetimi (İngilizce) - Dr.

Öğr.Üyesi 1 İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği / Sistem Mühendisliği / Uluslararası Ticaret / Lojistik anabilim dallarından birinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul

gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.

Dış Ticaret (İngilizce) - Dr.

Öğr.Üyesi 1 İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği / Sistem Mühendisliği / Uluslararası Ticaret / Lojistik anabilim dallarından birinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul

gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi - Dr.

Öğr.Üyesi 1 Protetik Diş Tedavisi veya Ortodonti Alanında doktora veya uzmanlığını almış ve bu alanda

çalışmalar yapmış olmak.

Anestezi - Dr.

Öğr.Üyesi 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında uzmanlığını almış ve bu alanda çalışmalar

yapmış olmak.

Optisyenlik - Dr.

Öğr.Üyesi 1 Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış ve

bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi

Görüntüleme Teknikleri - Dr.

Öğr.Üyesi 1 Radyoloji Uzmanı olmak.

Patoloji Laboratuvar

Teknikleri - Dr.

Öğr.Üyesi 1 Kanser Genetiği alanında doktora yapmış olmak. Akciğer, meme ve over kanseri

üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim- Tercümanlık

(İngilizce) Mütercim- Tercümanlık

(İngilizce) Dr.

Öğr.Üyesi 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ve Çeviri Bilim Lisans mezunu olmak ve

doktorasını bu alanda yapmış olmak.