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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Aydın Üniversitesi 158 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK819121
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.07.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Fakültesi / Meslek Yüksekokulu Bölüm / Program Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Nitelikler

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Medeni Hukuk Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

 Yabancı Diller Eğitimi / Arapça Öğretmenliği Arap Dili Eğitimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Arap Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak, Modern Arap Edebiyat, Modern Şiiri, tiyatrosu, romanı ve öykücülüğü
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği Doç. Dr. 1 Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Dili ve Edebiyatı alanlarından birinden almış olmak ve bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.
Özel Eğitim / Özel Eğitim Öğretmenliği Özel Yetenekliler Eğitimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Özel Eğitim Öğretmenliği, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği veya Zihin Engelliler Öğretmenliği alanlarından birinden almış olmak. Otizm ve Zihin Yetersizliği konularında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Özel Eğitim / Özel Eğitim Öğretmenliği Özel Yetenekliler Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Özel Eğitim Öğretmenliği, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği veya Zihin Engelliler Öğretmenliği alanlarından birinden almış
olmak. Bu alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doç. Dr. 1 Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak ve Psikolojik Danışma Becerileri, Okul Psikolojik Danışmanlığı ve Kariyer Psikolojik Danışmanlığı konularında eserleri veya çalışmalar yapmış olmak, bu konularda lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimine
sahip olması.
Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanlarından birinden almış olmak, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk
Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

 Okul Öncesi Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanlarından birinden almış olmak, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk
Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Sınıf Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Temel Eğitim ( Fen Bilgisi Eğitimi) Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Özel Eğitim / Özel Eğitim Öğretmenliği Özel Yetenekliler Eğitimi Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Özel Eğitim Öğretmenliği, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği veya Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında yapmış olmak, Otizm konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finans Yönetimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Finans Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü
puan almış olmak.

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

Havacılık Yönetimi

 Doç. Dr. 1 Doçentliğini Meteoroloji Mühendisliği anabilim Dalı’nda almış olmak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği / Sistem Mühendisliği/Uluslararası Ticaret / Lojistik anabilim dallarının birinde almış olmak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü
puan almış olmak.
Ekonomi ve Finans Ekonomi ve Finans Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı’nda almış olmak

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

 Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını İktisat, Ekonomi veya uluslararası ticaret veya finans anabilim dallarının birinde almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını İktisat, Ekonomi veya finans anabilim dallarının birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü
puan almış olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi Dr.
Öğr.Üyesi		 2 Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dallarının birinde almış olmak ve karşılaştırmalı siyaset Afrika, Orta Doğu, Asya- pasifik veya Avrasya alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Kamu Yönetimi anabilim dalında almış olmak ve alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
İşletme (İngilizce) Yönetim ve Organizasyon Dr.
Öğr.Üyesi		 2 Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği anabilim dallarından birinden almış olmak ve yönetim organizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
İşletme (İngilizce) Sayısal Yöntemler Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği anabilim dallarının birinden almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
İşletme (İngilizce) Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dr.
Öğr.Üyesi		 3 Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği anabilim dallarının birinden almış olmak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü
puan almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

 Prof. Dr. 2 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 2 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 2 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Protetik DişTedavisi

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 2 Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını / Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi
alanında almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Bilimler

Periodontoloji

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Periodontoloji Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 2 Doçentliğini Periodontoloji Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

 Periodontoloji Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını / Uzmanlığını Periodontoloji alanında almış ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.

Pedodonti

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Pedodonti Anabilim Dalı’nda almış
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Pedodonti Anabilim Dalı’nda almış
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını / Uzmanlığını Pedodonti alanında
almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Restoratif Diş Tedavisi

 Doç. Dr. 2 Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi Anabilim
Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
Dr.
Öğr.Üyesi		 2 Doktorasını / Uzmanlığını Restoratif Diş
Tedavisi alanında almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Endodonti

 Prof. Dr. 2 Doçentliğini Endodonti Anabilim Dalı’nda almış
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Endodonti Anabilim Dalı’nda almış
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
Dr.
Öğr.Üyesi		 2 Doktorasını / Uzmanlığını Endodonti alanında
almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Ortodonti

 Prof. Dr. 2 Doçentliğini Ortodonti Anabilim Dalı’nda almış
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
Doç. Dr. 1 Doktorasını / Uzmanlığını Ortodonti alanında
almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

 Prof. Dr. 2 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 2 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 2 Doktorasını Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Bina Bilgisi

 Prof. Dr. 2 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 2 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 2 Doktorasını Mimarlık alanında almış olmak ve
bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Şehircilik Doç. Dr. 1 Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanında almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İç Mimarlık

İç Mimarlık

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini İç Mimarlık veya Mimarlık
alanında almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentliğini İç Mimarlık veya Mimarlık
alanında almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında almış olmak ve bu alanlardan birinde
akademik çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde almış olmak ve bu alanlarda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde almış olmak ve bu alanlarda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde
akademik çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

 Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar
yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar
yapmış olmak.
Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar
yapmış olmak.
Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Spor Bilimleri Temel Alanı veya alt alanlarından birinden almış olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar
yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

 Anatomi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Anatomi Anabilim Dalı’nda almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Fizyoloji

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Fizyoloji Anabilim Dalı’nda almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını/Uzmanlığını Fizyoloji alanında
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Dr.
Öğr.Üyesi

 1 Doktorasını/Uzmanlığını Tıbbi Biyoloji ve
Genetik alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
1 Doktorasını/Uzmanlığını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri

 Tıbbi Farmakoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Tıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını/Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.

Tıp Fakültesi

 Nöroloji Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını/Uzmanlığını Nöroloji alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.
Öğr.Üyesi		 3 Doktorasını/Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Dr.
Öğr.Üyesi		 2 Doktorasını/Uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını/Uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doç. Dr. 1 Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Plastik, Rekonsrüktif ve
Estetik Cerrahi		 Dr.
Öğr.Üyesi		 2 Doktorasını/Uzmanlığını Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak ve bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Hemşirelikte Eğitim

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları Hemşireliği

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Hemşirelik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim
Dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doç. Dr. 1 Doçentliğini Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 Prof. Dr. 1 Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Odyoloji Odyoloji Dr.
Öğr.Üyesi		 2 Doktorasını Odyoloji Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 Doç. Dr. 1 Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 4 Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Psikoloji

 Klinik Psikolojisi Dr.
Öğr.Üyesi		 2 Doktorasını Klinik Psikoloji Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Klinik Psikolojisi Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Sinirbilimi Anabilim Dalından almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

 Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını / Sanatta Yeterliliğini Grafik Tasarımı Anabilim / Anasanat Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Reklamcılık Reklamcılık Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim Çalışmaları, İletişim Tasarımı ve Yönetimi ve/veya Pazarlama İletişimi ve Reklamcılık
alanlarında doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

 Radyo, Televizyon ve
Sinema		 Radyo Televizyon ve Sinema Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda
uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

 Doç. Dr. 1 Doçentliğini ve Doktorasını Radyo, Televizyon
ve Sinema Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
Gazetecilik Genel Gazetecilik Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını Gazetecilik ve Medya alanlarından birinden almış ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

 İnşaat Teknolojisi - Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Doktorasını İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı’nda almış ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
İşletme Yönetimi (İngilizce) - Dr.
Öğr.Üyesi		 1 İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği / Sistem Mühendisliği / Uluslararası Ticaret / Lojistik anabilim dallarından birinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.
Dış Ticaret (İngilizce) - Dr.
Öğr.Üyesi		 1 İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği / Sistem Mühendisliği / Uluslararası Ticaret / Lojistik anabilim dallarından birinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
gören yabancı dil sınavından 80 veya üstü puan almış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 Diş Protez Teknolojisi - Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Protetik Diş Tedavisi veya Ortodonti Alanında doktora veya uzmanlığını almış ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Anestezi - Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında uzmanlığını almış ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Optisyenlik - Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış ve
bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri		 - Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Radyoloji Uzmanı olmak.
Patoloji Laboratuvar
Teknikleri		 - Dr.
Öğr.Üyesi		 1 Kanser Genetiği alanında doktora yapmış olmak. Akciğer, meme ve over kanseri
üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim- Tercümanlık
(İngilizce)		 Mütercim- Tercümanlık
(İngilizce)		 Dr.
Öğr.Üyesi		 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ve Çeviri Bilim Lisans mezunu olmak ve
doktorasını bu alanda yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimleri Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri - Dr.
Öğr.Üyesi		 4 İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği / Sistem Mühendisliği / Uluslararası Ticaret / Lojistik dallarından birinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak; YÖKDİL sınavından 80 veya üstü almak veya YÖKDİL dengi dil sınavlarında 80 puan ve üstü karşılığı dil
puanına sahip olmak

A. AÇIKLAMALAR
Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.
İstenilen Belgeler
Müracaat edecekleri kadroyu belirtir
-Dilekçe
-Nüfus cüzdanı örneği
-YÖK formatında özgeçmiş
-2 adet fotoğraf
-Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)
-Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar, Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 5 (beş) takım, Profesörlük kadrosuna başvuru yapacak olan adayların ise bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 7 (yedi) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.
-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gündür.
İlgililere duyurulur.

A. İLGİLİ BİRİMLERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ

İLGİLİ BİRİM TELEFON DAHİLİ
Hukuk Fakültesi 0212 444 1 428 23410
Eğitim Fakültesi 0212 444 1 428 26010
Güzel Sanatlar Fakültesi 0212 444 1 428 21011
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0212 444 1 428 56005
Diş Hekimliği Fakültesi 0212 444 1 428 62018
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0212 444 1 428 27010
Spor Bilimleri Fakültesi 0212 444 1 428 27503
Tıp Fakültesi 0212 444 1 428 50010
Fen-Edebiyat Fakültesi 0212 444 1 428 20010
İletişim Fakültesi 0212 444 1 428 25010
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0212 444 1 428 41806
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu 0212 444 1 428 40010
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0212 444 1 428 56003
Yabancı Diller Yüksekokulu 0212 444 1 428 40013

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