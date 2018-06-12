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HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hakkari Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01046436
Şehir : Hakkari
Yayınlandığı Gazeteler
TÜRKİYE 09.09.2019
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İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
11
Başvuru Süresi
:
Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.


Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile beraber Rektörlüğe,
2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
3) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
4) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİM /BÖLÜM

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

AÇIKLAMALAR
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik Eğitimi 1 Matematik Alanında Doçentlik Ünvanı Almış Olmak.
İngiliz Dili Eğitimi 2 İngiliz Dili Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi 1 Fen Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Üstün Yeteneklilerde Fen Eğitimi, Bilimsel Muhakeme ve Bilimsel Süreç Becerileri Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi 1 Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Bilimsel Epistemolojik İnançlar ve Üstbilişsel Farkındalık Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Sınıf Eğitimi 1 Sınıf Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yönetim Bilimleri 1 Kentsel Dönüşüm Alanında Doktora Yapmış Olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Felsefesi 1 Mantık Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
ÇÖLEMERİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 1 Ornitoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak, Doğu Anadolu Bölgesinde ve Hakkaride Ornitofauna Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
Harita ve Kadastro 1 Peyzaj Mimarlığı Alanında Doktora Yapmış Olmak.
YÜKSEKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Organik Tarım 1 Botanik Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Tıbbi, Aromatik ve Gıda Bitkilerinde Etnobotanik ve Analitik Çalışmalar Yapmış Olmak.

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