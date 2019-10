34 adet Rolex marka kol saati icradan satılıktır

1.İhale Tarihi : 18/11/2019 günü, saat 13:40 - 13:50 arası.

2.İhale Tarihi : 17/12/2019 günü, saat 13:40 - 13:50 arası.

İhale Yeri : Yeni İstanbul Havalimanı, S Sistem lojistik Hizmetleri A.Ş. Gümrük Kargo Binası, Yeniköy Mah., Nuri Demirağ Cd.No:49 Arnavutköy/İstanbul No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 1.451.278,12 34 %18 34 Adet SAAT Rolex marka kol Saati

AÇIKLAMA/DETAYLAR

1-1 Adet Rolex marka celik kol Saati , M116710BLNR 0002BLACK WHITE PRINT IND WSeri No: 74C10124 – 4.750,00 Euro Bedelli,

2-1 Adet Rolex marka celik kol Saati , M116710LN 0001 BLACK INDEX W OYSTER S

Seri No: Y373F100 – 4.500,00 Euro Bedelli,

3-1 Adet Rolex marka çelik kol Saati , 116500LN 0002

BLACK INDEX W OYSTER S Seri No: 5M90P272 – 6.465,00 Euro Bedelli,

4-1 Adet rolex marka çelik kol Saati , M126300 0002 BLUE INDEX W OYSTER S

Seri No: 018445Y5 – 3.950,00 Euro Bedelli,

5-1 Adet Rolex marka celik kol Saati , M116500LN-0001 WHITE INDEX W OYSTER S

Seri No: Q04266K3 – 6.465,00 Euro Bedelli,

6-1 Adet Rolex marka çelik kol Saat , M126300-0012 BLACK INDEX W OYSTER S

Seri No: G0G73109 – 3.950,00 Euro Bedelli,

7-1 Adet Rolex marka Altin kol Saati , M116508-0013 GREEN INDEX Y OYSTER L

Seri No: 5E906487 – 17.680,00 Euro Bedelli,

8-1 Adet Rolex marka altin deri kayış kol Saati , M50535-0002 ALLIGATORWHITE INDEX P OYSTER L Seri No: 14YG4495 – 13.720,00 Euro Bedelli,

9-1 Adet Rolex marka celik altin kol Saati , M178273-0017 WHITE MOP 10BR Y OYSTER M Seri No: 1P21D965 – 7.360,00 Euro Bedelli,

10-1 Adet Rolex marka celik altin kol Saati ,M178273-0083 BLACK MOP 10BR Y OYSTER M Seri No: 72L6W787 – 7.360,00 Euro Bedelli,

11-1 AdetRolex marka celik altin kol Saati , M326933-0001 CHAM INDEX Y OYSTER M Seri No: 1710T6S4 – 8.850,00 Euro Bedelli,

12-1 Adet Rolex marka celik altin kol Saati , M326933-0002 BLACK INDEX Y OYSTER M Seri No: 9Y962400 – 8.850,00 Euro Bedelli,

13-1 Adet Rolex marka celik kol Saati , M326934-0003 BLUE INDEX W OYSTER M

Seri No: 190CV370 – 7.465,00 Euro Bedelli,

14-1 Adet Rolex marka celik kol Saati , M326934-0005 BLACK INDEX W OYSTER M

Seri No: 203H0005 – 7.465,00 Euro Bedelli,

15-1 Adet rolex marka celik kolSaati , M126334-0016 BLUE 10BR W OYSTER M

Seri No: 3L95S525 – 5.990,00 Euro Bedelli,

16-1 Adet Saat Rolex marka celik kol saati, M126334-0002 BLUE INDEX W OYSTER M

Seri No: 59PF6798 – 4.990,00 Euro Bedelli,

17-1 Adet Rolex marka celik altin kol Saati, M126333-0020 SLATE ROM INDEX 9H Y OYSTER M Seri No: 90T44287 – 6.630,00 Euro Bedelli,

18-1 Adet Saat Rolex marka celik altin kol saati,

M126331-0009 SUNDUST INDEX P OYSTER M Seri No: X409G130 – 6.460,00 Euro Bedelli,

19-1 Adet Rolex marka çelik altın kol Saati , M116613LB-0005 BLUE SUB N INDEX MAXI Y OYSTER M Seri No: 331820T7 – 6.990,00 Euro Bedelli,

20-1 Adet Rolex marka çelik altin kol Saati , M116613LB-0005 BLUE SUB N INDEX MAXI Y OYSTER M Seri No: D699Q721 – 6.990,00 Euro Bedelli,

21-1 AdetRolex marka çelik altin kol Saati , M126331-0001 CHOCOLATE INDEX P OYSTER M Seri No: 5A450990 – 6.460,00 Euro Bedelli,

22-1 Adet Rolex marka celik altin kol Saati , M116613LN-0001 BLACK INDEX MAXI Y OYSTER M Seri No: 61FR9603 – 7.020,00 Euro Bedelli,

23-1 Adet Rolex marka celik altin kol Saati , M116613LN-0001 BLACK INDEX MAXI Y OYSTER M Seri No: 6735N2Y3 – 7.020,00 Euro Bedelli,

24-1 Adet Rolex marka celik altin kol Saati , M126303-0019 SLATE ROM INDEX 9H Y OYSTER M Seri No: 1T0E5218 – 6.250,00 Euro Bedelli,

25-1 Adet Rolex marka celik altin kol Saati , M126303-0019 SLATE ROM INDEX 9H Y OYSTER M Seri No: Y53X8914 – 6.250,00 Euro Bedelli,

26-1 Adet Rolex marka celik altin kol Saati , M116621-0001 CHOCOLATE INDEX P OYSTER M Seri No: H44078Y4 – 7.310,00 Euro Bedelli,

27-1 Adet Rolex marka celik kol Saati , M114300-0001 DARK RHOD INDEX W OYSTER S Seri No: D32S1192 – 3.100,00 Euro Bedelli,

28-1 Adet Rolex marka celik kol Saati , M126600-0001 BLACK INDEX W OYSTER S

Seri No: 9V6R2744 – 5.940,00 Euro Bedelli,

29-1 Adet Rolex marka celik kol Saati , M116610LV-0002GREEN INDEX MAXI W OYSTER S Seri No: M8255490 – 4.780,00 Euro Bedelli,

30-1 Adet Rolex marka celik kol Saati , M116610LN-0001 BLACK INDEX MAXI W OYSTER S Seri No: 642496N4 – 4.520,00 Euro Bedelli,

31-1 Adet rolex marka celik altin kol Saati , M126301-0002 CHOCOLATE INDEX P OYSTER MSeri No: 9HP63075 – 6.730,00 Euro Bedelli,

32-1 Adet Rolex marka Celik altin kol Saati ,M116713LN-0001 BLACK INDEX Y OYSTER MSeri No: 7124U168 – 6.780,00 Euro Bedelli,

33-1 AdetRolex marka celik altin kol Saati , M116713LN-0001 BLACK INDEX Y OYSTER M Seri No: T7429363 – 6.780,00 Euro Bedelli,

34-1 Adet Saat Rolex marka celik altin kol saati , M116503-0004 BLACK INDEX Y OYSTER MSeri No: 45Q3Q912 – 8.730,00 Euro Bedelli,