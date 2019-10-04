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SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda unutulan eşyaların satışı yapılacaktır

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01056815
Şehir : Samsun / Çarşamba
Yayınlandığı Gazeteler
DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 25.09.2019
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda unutulan eşyaların satışı, KDV dahil 22.000,00.-TL (YirmiikibinTürkLirası) muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile ihale edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2019 14:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
04.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜNDEN


KONU: KAYIP EŞYA SATIŞI İHALE İLANI

  1. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda unutulan eşyaların satışı, KDV dahil 22.000,00.-TL (YirmiikibinTürkLirası) muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

  2. Söz konusu kayıp eşya satışına ait ihaleye katılma şartları Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

  3. İhaleye iştirak edecekler 3.500,00.-TL (ÜçbinbeşyüzTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

  4. Kayıp Eşya Satışına talip olanlar 04.10.2019 günü saat 14.00’e, kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp, DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

  6. Söz konusu Kayıp Eşya Satışı ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

  7. İhale 04.10.2019 günü saat 14.30’da DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

  8. İdaremiz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI
TEL: (362) 844 88 30
FAX: (362) 844 88 46

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