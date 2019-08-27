Iğdır Üniversitesine yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacak

T.C.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Akademik Öğrenci Alımı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz yarıyılında Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5 (1), 5 (3) a,b, 5(13) ve 5 (14) Maddelerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Başvurular ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde yapılacak olup, başvuru şekli ve istenen belgeler web sayfamızda ayrıca yayınlanacaktır. İstenilen kontenjanlar ve başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

Bahçe Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Tarım Ekonomisi Anabilim Dallarında açılan kontenjanlara, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Ortak Lisansüstü Programı kapsamında öğrenci kabul edilecektir.

Bu alanlara başvuracak adaylar:

1. Her iki Enstitünün mevzuatına göre asgari şartları sağlamak zorundadırlar.

2. Ortak Lisansüstü Programı başarı ile tamamlayan öğrenciye Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.



BAŞVURU ŞARTLARI

Tezli Yüksek Lisans Başvurusu İçin;

1. Bir lisans diplomasına sahip olmak.

2. ALES Sınavından Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı için Eşit Ağırlık, Tarım Bilimleri Anabilim Dalı için Sayısal ve Eşit Ağırlık, diğer Anabilim Dalları için Sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu İçin;

1. Bir lisans diplomasına sahip olmak.



Doktora Başvurusu İçin;

3. Adayların YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

4. ALES sınav sonucunda sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak.

5. Doktora programına lisans mezunu olarak müracaat edebilmek için ALES’ten sayısal puan olarak 80 puan almış olmak, Mezuniyet not ortalamasının ise 100 üzerinden 75 ya da 4 üzerinden 3 olması gereklidir.

Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Kontenjanı Tezli Yüksek Lisans (İ.Ö) Kontenjanı Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanı Doktora Kontenjanı Yatay Geçiş Kontenjanı Yabancı Uyruklu Aranacak Şartlar Tarla Bitkileri 10 - 10 10 Tezli Yüksek Lisans İçin; 6



Doktora İçin; 6 - Tezli Yüksek Lisans Programı için;

Ziraat Fakültesi mezunu olmak veya Fakültelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Tarımsal Biyoteknoloji ve Eczacılık Bölümlerinden mezun olmak.Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;

Ziraat Fakültesi mezunu olmak veya Fakültelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Tarımsal Biyoteknoloji ve Eczacılık Bölümlerinden mezun olmak,Doktora Programı için;

Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve GenetikAnabilim Dallarından herhangi birinden Yüksek Lisans yapmış olmak, Bahçe

Bitkileri 4 - - - - - Ziraat Fakültesi mezunu olmak veya Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, Biyosistem Mühendisliği 9 - - - - - Ziraat Fakültesi tüm bölüm mezunları, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Öğretmenliği mezununu ve Orman Endüstri Mühendisliği mezunu olmak, Tarım

Ekonomisi 12 - - - TezliYüksek

Lisans İçin; 4 - Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi Bölümünden mezunu olmak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 - - - - - Ziraat Fakültesi ve Doğa Bilimleri fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümleri mezunu olmak. 4 - - - - - Fen-Edebiyat Fakültelerinin ve Fen Fakültelerinin Fizik, Kimya Biyoloji Bölümleri Lisans, Çevre Mühendisliği Lisans mezunu, Orman Fakültesi Lisans mezunu olmak, Biyomühendis lik ve Bilimleri (Disiplinlerar ası) 37 - - - 5 - Mühendislik Fakültelerinin; Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak. Fen, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin; Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyokimya Bölümlerinden mezun olmak, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği mezunu olmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunu olmak, Eczacılık Fakültelerinden mezunu olmak, Veteriner Fakültesi, Diyetisyenlik, Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olmak, Bilgisayar Mühendisliği mezun olmak. Matematik 8 - - 4 TezliYüksek Lisans İçin; 2 - Tezli Yüksek Lisans Programı için;

Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültelerinin herhangi birinden mezunu olmak,Yatay Geçiş Yüksek Lisans İçin;

Matematik Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak, Doktora Programı için; Eğitim ve Fen Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.Yatay Geçiş Doktora İçin;

Matematik Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak, Doktora İçin; 2 Elektrik

Elektronik Mühendisliği 5 - - - 1 1 Fakültelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Elektrik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, İnşaat Mühendisliği 16 - - - - Tezli Yüksek

Lisans İçin; 12 İnşaat Mühendisliği mezunu olmak, Bilimsel Hazırlık almak şartıyla Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Mimarlık, Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Makine Mühendisliği ve ÇevreMühendisliği mezunu olmak,

Yabancı Uyruklular İçin;

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak, Bilimsel Hazırlık almak şartıyla Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Mimarlık, Malzeme Mühendisliği ve Biyomühendislik mezunu olmak, Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak, Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, - - - 3 - Doktora İçin; 3 Lisans İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak veya Yapı veya Yapı Malzemeleri alanında Yüksek Lisans yapmış olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Lisans İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Yapı veya Yapı Malzemeleri alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak, Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, Doktora İçin; 2 Lisans İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak veya Geoteknik alanda Yüksek Lisans yapmış olmakYabancı Uyruklular İçin;

Lisans İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak, Geoteknik alanda Yüksek Lisans yapmış olmak Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak, Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, Tarım Bilimleri 30 - - - 5 7 Ziraat Fakültesi mezunu olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak,Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, 9 - - - 2 4 Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya Bölümü mezunu olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak,Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, 9 - - - 2 3 Eğitim Fakültesi Biyoloji, Kimya, Fen Bilgisi Öğretmenliklerinden mezun olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak,Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, 8 2 3 İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin örgün eğitim veren İşletme ve/veya İktisat Bölümlerinden mezunu olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak,Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, 8 3 2 Orman Fakültesi mezunu olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak, Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, 4 3 2 Mühendislik Fakültelerinin Harita Mühendisliği Bölümü Mezunu olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak, Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, 8 - - - - - 4 Yıllık Yüksekokullardan Hayvansal Üretim ve Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak, - - - 9 3 3 Ziraat Fakültesi mezunu olup, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak,Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, - - 2 1 1 Ziraat Fakültesi mezunu olup, Bitki Koruma Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak, Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, - - - 3 1 1 Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak, Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, - - - 3 1 1 İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin örgün eğitim veren İşletme ve/veya İktisat Bölümlerinden mezun olup, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak, Yabancı Uyruklular İçin; Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak, Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, - - - 3 3 3 İktisat ve İşletme Bölümü mezunu olup, İktisat Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak, Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, - - - 2 1 1 Orman Fakültesi mezunu olup, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak,Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, - - - 2 1 1 Mühendislik Fakültelerinin Harita Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,Yabancı Uyruklular İçin;

Türkçe Yeterlilik sınavından başarılı olmak, Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve Yüksek Lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, - - - 1 - - Lisans Mezunu olup, Biyosistem Mühendisliği Alanında Yüksek lisans yapmış olmak, Organik Tarım

İşletmeciliği 20 - - - - - En az 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokulların Organik Tarım İşletmeciliği Bölümünden mezun olmak, 20 - - - - - En az 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokullardan mezun olmak, - - - - - 5 Türkçe Yeterlilik Sınavından başarılı olmak, Diploma Denklik Belgesi veya (varsa)mezun olduğu lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge, En az 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul mezunu olmak - - - - 3 - Organik Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak, Ziraatin ilgili Anabilim Dallarından Yüksek Lisans yapıyor olmak, Veterinerlik alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak, Diğer Bölümlerden Yüksek Lisans yapıyor olmak, 2 Ziraat Fakültelerinin İlgili Anabilim Dallarında Yüksek Lisans yapıyor olmak, Zotekni 10 - - - - - Üniversitelerin 4 Yılık Örgün Lisans Programlarından mezun olmak, 11 - - - - - Ziraat veya Veterinerlik Fakültelerinin herhangi birinden mezun olmak, - - - 6 - - Üniversitelerin 4 Yılık Örgün Lisans Programlarından mezun olmak veya Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak, - - - 6 - - Ziraat veya Veterinerlik Fakültelerinin herhangi birinden mezun olmak veya Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak, - - - - - Tezli Yüksek

Lisans İçin; 2 Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Bilimleri, Peyzaj Mimarlığı, Süt teknolojisi, Tarım Ekonomisi,Tarım Makinaları, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Yapı ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni Anabilim Dallarının herhangi birinde

Yüksek Lisans yapıyor olmak, - - - - - Doktora İçin; 2 Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Bilimleri, Peyzaj Mimarlığı, Süt teknolojisi, Tarım Ekonomisi,Tarım Makinaları, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Yapı ve Sulama, Tarla Bitkileri,

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni Anabilim Dallarının herhangi birinde Doktora yapıyor olmak,

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda adı verilen Anabilim Dalları için belirtilen kontenjanlarda lisansüstü öğrenci alınacaktır.

Başvurular 15.08.2019 -29.08.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru şekli, genel ve özel başvuru şartları/koşulları, Iğdır Üniversitesi web sayfası ve birimlere ait web sayfalarında duyurular kısmında ilan edilecektir.



Enstitü

Anabilim Dalı



Program Seviyesi



Program Türü



ALES Puan Türü

T.C.



Uyruklu



Yabancı Uyruklu



ÜNIP



Yatay Geçiş



Alan Dışı

Kamu Kurum Protokolü (MEB ve

Müftülük)1

Programlara Başvuru İçin Ön Sartları2 Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temel İslam Bilimleri

Doktora

Örgün Öğretim

SÖZ

9

-

1

3

-

3 Yüksek Lisans

Mezunu Olmak Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Örgün Öğretim

SÖZ

41

8

9

9

16

15 Lisans Mezunu

Olmak Temel İslam Bilimleri Tezsiz

Yüksek Lisans

İ.Ö.

-

30

-

-

-

-

- Lisans

Mezunu Olmak Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Örgün Öğretim

SÖZ

5

-

-

-

-

5 Lisans

Mezunu Olmak

Tarih

Doktora

Örgün Öğretim

SÖZ

6

-

-

-

-

- Yüksek Lisans Mezunu

Olmak

Tarih Tezli Yüksek Lisans Örgün Öğretim

SÖZ

21

-

-

-

7

18 Lisans

Mezunu Olmak

Tarih Tezsiz

Yüksek Lisans Örgün Öğretim

-

27

-

-

-

-

- Lisans

Mezunu Olmak

İktisat Tezli Yüksek Lisans Örgün Öğretim

EA

7

12

12

8

4

4 Lisans Mezunu

Olmak

İktisat Tezsiz Yüksek

Lisans Örgün Öğretim

-

15

-

-

-

-

- Lisans Mezunu

Olmak

İktisat Tezsiz Yüksek

Lisans İkinci Öğretim

-

15

-

-

-

-

- Lisans Mezunu

Olmak Geleneksel Türk El

Sanatları Tezli Yüksek Lisans Örgün Öğretim

SÖZ

6

2

2

2

-

2 Lisans Mezunu

Olmak

Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Örgün Öğretim

SÖZ

7

2

2

5

4

10 Lisans

Mezunu Olmak

1 Iğdır Ölçeğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü gibi kamu kurumlarıyla yapılan protokoller çerçevesinde açılan kontenjanlardır. Bu kontenjan türüne başvuranlar başvuru evraklarını ELDEN teslim edeceklerdir. Diğer kontenjanlara başvuranlar ise ONLİNE olarak başvuruda bulunacaklardır.

2 Genel ve Özel Şartlar ile tüm ayrıntılı bilgileri; ilan tarihi itibariyle üniversite web sayfasında yayınlanacak olan “LİSANSÜSTÜ BAŞVURU REHBERİNDEN” öğrenebilirsiniz.



BAŞVURU TAKVİMİ: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru takvimi aşağıdaki gibidir.

Başvuru Tarihi Başlangıcı 15 Ağustos 2019 Başvuru Tarihi Sonu 29 Ağustos 2019 Bilim Sınavı Tarihi, Sonuçların İlan Tarihi, Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları ile Boş Kalan Kontenjanlar İçin Ek Yerleştirme Başvuru ve Kesin Kayıtları 2 Eylül 2019 ile 16 Eylül 2019 Tarihleri Arasında. Detaylı Bilgi “Lisansüstü Başvuru

Rehberinde” Yer Almaktadır.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ



Enstitü

Anabilim Dalı

Program Seviyesi

Program Türü

ALES Puan Türü T.C.

Uyruklu Alan İçi Tezsiz Yüksek Lisans Yapmış

Olmak

Yabancı Uyruklu



ÜNIP

Yatay Geçiş

Alan Dışı Programlara Başvuru İçin Ön Sartları2

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

SAY



5

10

-

-

-

5

Lisans Mezunu Olmak1

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans

İ.Ö.

-

100

-

-

-

-

-

Lisans Mezunu Olmak

Beden Eğitimi ve Spor

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

SAY/SÖZ

/EA

30

-

-

-

-

5

Lisans Mezunu Olmak3

Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans

İ.Ö.

-

100

-

-

-

-

-

Lisans Mezunu Olmak



1 6331 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesi ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde belirlenen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sosyal güvenlik uzmanı belgesi alabilecek ve iş güvenliği uzmanı olabilecek adaylar* harici başvurular “Alan dışı” olarak değerlendirilecektir.



2 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Tezsiz Yüksek Lisans Yapmış olmak şartı aranmaktadır.

*Bakanlık bünyesinde veya Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışma sistemini denetleyen müfettişler, Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olanlar, İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinden lisans mezunu veya ön lisans mezunu olup herhangi bir lisans programı mezunu olanlar, Teknik öğretmenler ile fizikçi, kimyager ve biyologları içermektedir.



3 Genel ve Özel Şartlar ile tüm ayrıntılı bilgiler için; ilan tarihi itibariyle yayınlanacak olan rehberden öğrenebilirsiniz.

4 Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü ya da BESYO Mezunu dışında başvuru yapan adaylar “Alan dışı” olarak değerlendirilecektir