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TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ)

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğüne eski hükümlü 2 adet daimi işçi alınacak

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ)

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BİK İlan No : DPB680788
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
2
İlgili Yönetmelik
:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.08.2019

Türkiye İş Kurumu Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğüne eski hükümlü olarak 2 adet daimi işçi alımı yapılacaktır.

İşe alım şartlarını içeren ilan Türkiye İş Kurumu internet sitesinde 26.08.2019 - 30.08.2019 tarihleri arasında yayımlanacaktır.

İşçi alımı, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacaktır.

İlgililerin 26.08.2019 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

TAHSİL: MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖNLİSANS)

MESLEK BÖLÜMÜ SAYI
PROSES İŞÇİSİ MAKİNE
İŞ MAKİNELERİ
MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ		 2

İlan olunur.

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