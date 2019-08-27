Samsun Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADET ÖĞRENİM

DURUMU ARANAN NİTELİKLER Büro Personeli 1 Lisans İşletme bölümü mezunu olup, İSO 9001 2000 kuruluş içi kalite tetikçisi sertifikasına sahip olmak ve finans alanında en az 3 (üç) yıl belgelendirilebilir deneyimi olmak. Büro

Personeli 1 Lisans Harita Mühendisliği mezunu olup, Netcad C Programlama bilgisine

sahip olmak. Büro Personeli 1 Lisans Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olup, BRC-VER7 Gıda Güvenliği Global Standardı, İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu sertifikalarına sahip olmak. Büro Personeli 1 Lisans Lisans mezunu olup, İş Güvenliği C sınıfı Uzmanı, Kosgeb İSO 9001-2008 İç denetçi ve İSO 22 000 İç denetçi eğitimleri ile temel

hijyen eğitimleri sahibi olmak. Büro Personeli 1 Lisans Hukuk Fakültesi mezunu olup, avukatlık stajını tamamlamış olmak. Büro Personeli 1 Lisans Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans

programlarının birinden mezun olmak. Büro Personeli 1 Ön Lisans Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olup üst yönetici sekreterliği/asistanlığı

alanında en az iki yıl belgelendirilebilir deneyimi olmak. Büro Personeli 1 Lisans Beslenme ve Diyetisyenlik bölümü mezunu olup B1 düzeyinde yabancı dil (İngilizce) belgesine sahip olmak, Elektronik belge yönetimi sistemleri kullanım tecrübesine sahip olmak. Büro Personeli 1 Önlisans Önlisans mezunu olup, Ev Kreş Yuva Bebek Bakıcı ve Eğiticiliği ile 4-6 Yaş Grubu Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri sertifikalarına sahip olmak

(Üniversite kreşinde yardımcı personel olarak istihdam edilecektir) Büro

Personeli 1 Lise Lise mezunu olup, proje hazırlama eğitimi alanında deneyimli olup,

C2 düzeyinde yabancı dil (İngilizce) belgesine sahip olmak. Destek Personeli 1 Lisans Lisans mezunu olup, iletişim danışmanlığı alanında iş tecrübesine sahip olmak. Destek Personeli 1 Lise Lise mezunu olup sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 5 yıldan fazla süredir sahip olmak. Destek Personeli 1 Lise Lise mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 (üç) yıldan fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4 Belgesine Sahip

olmak. Destek Personeli 1 Lisans Lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 5 (beş)

yıldan fazla süredir sahip olmak. Destek Personeli 1 Lisans Lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 (üç) yıldan fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4

Belgesine Sahip olmak. Destek Personeli 1 Lise Meslek Lisesi Elektronik Bölümü mezunu olup, Simulatör Bakım Eğitimi Sertifikasına sahip olup, DHMİ Havacılık Akademisi ATSEP Temel Eğitim Sertifikasına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü PPL(A) lisansına sahip olmak, alanıyla ilgili basit bakım ve onarım

işlerini yapabilme tecrübesine sahip olmak. Destek Personeli 1 Lise Lise mezunu olup, Sivil havacılık alanında, SHY 66 / PART 66 Hava Aracı Bakım, Modul 10, SHY/EASA PART 66/147, PART 145 eğitimleri almış olup alanıyla ilgili basit bakım ve onarım işlerini

yapabilme tecrübesine sahip olmak. Destek Personeli 1 Lisans Lisans mezunu olup, Sivil havacılık alanında SHT-66U Ulusal Lisans, Mekanik Bakım Onarım, SHT-M Rev.03, SHT 145, CAME prosedürleri, MOE prosedürleri, Aircraft Fuel Tank Safety, EWİS, ESD Awareness eğitimleri almış olup alanıyla ilgili basit bakım ve onarım

işlerini yapabilme tecrübesine sahip olmak. Destek Personeli 1 Lisans Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup, İyi Hijyen Uygulamaları (ghp), iyi üretim uygulamaları (gmp), İyi labarotuvar uygulamaları (glp) gıda güvenliği ve hijyen akademisi ''ISO/ TR 6579-3 Salmonella Typhimurium ve Salmonella Enteritidis serotiplendirme yöntemi konularında sertifikaları olmak. (Biyomedikal Bölümü

Laboratuvarında görevlendirilecektir) Destek Personeli 1 Lisans Lisans mezunu olup, internet altyapısı aygıtlarının (yönetilebilir switch vb. donanımların) ve Windows, Linux (Centos, Debian) sunucularının kurulumu/yönetimi konularında en az (3) yıl belgelendirilebilir tecrübesi

olmak. Destek Personeli 1 Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, belgelendirmek

kaydıyla alanında en az 10 (on) yıl iş deneyimine, iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına ve B2 dil bilgisine (İngilizce) sahip olmak. Destek Personeli 1 Önlisans Adalet programı önlisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az

3 (üç) yıl Latex döküman hazırlama programıyla çalışma deneyimi bulunmak. Destek Personeli 5 Lise Lise mezunu olup, temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve benzeri engeller bulunmamak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3 - Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

4 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6 - Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.



BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Samsun Üniversitesi resmi internet sayfası www.samsun.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi



Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



1 - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2 - Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

3 - Lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 veya /2019 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

4 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

5 - 1 adet vesikalık fotoğraf.



Not: Başvuru tarihinin son günü itibariyle 2019 KPSS sınav sonuçlarının açıklanması durumun da 2019 (KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3) puanı ile adaylar başvuruda bulunabilecektir.



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:



KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları www.samsun.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi

içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya http://www.samsun.edu.tr aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.samsun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.



İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.



Bilgi İçin: 0362 3130055 / 1152- 1153