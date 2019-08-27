Samsun Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı

|UNVANI
|ADET
|ÖĞRENİM
DURUMU
|ARANAN NİTELİKLER
|Büro Personeli
|1
|Lisans
|İşletme bölümü mezunu olup, İSO 9001 2000 kuruluş içi kalite tetikçisi sertifikasına sahip olmak ve finans alanında en az 3 (üç) yıl belgelendirilebilir deneyimi olmak.
|Büro
Personeli
|1
|Lisans
|Harita Mühendisliği mezunu olup, Netcad C Programlama bilgisine
sahip olmak.
|Büro Personeli
|1
|Lisans
|Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olup, BRC-VER7 Gıda Güvenliği Global Standardı, İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu sertifikalarına sahip olmak.
|Büro Personeli
|1
|Lisans
|Lisans mezunu olup, İş Güvenliği C sınıfı Uzmanı, Kosgeb İSO 9001-2008 İç denetçi ve İSO 22 000 İç denetçi eğitimleri ile temel
hijyen eğitimleri sahibi olmak.
|Büro Personeli
|1
|Lisans
|Hukuk Fakültesi mezunu olup, avukatlık stajını tamamlamış olmak.
|Büro Personeli
|1
|Lisans
|Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans
programlarının birinden mezun olmak.
|Büro Personeli
|1
|Ön Lisans
|Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olup üst yönetici sekreterliği/asistanlığı
alanında en az iki yıl belgelendirilebilir deneyimi olmak.
|Büro Personeli
|1
|Lisans
|Beslenme ve Diyetisyenlik bölümü mezunu olup B1 düzeyinde yabancı dil (İngilizce) belgesine sahip olmak, Elektronik belge yönetimi sistemleri kullanım tecrübesine sahip olmak.
|Büro Personeli
|1
|Önlisans
|Önlisans mezunu olup, Ev Kreş Yuva Bebek Bakıcı ve Eğiticiliği ile 4-6 Yaş Grubu Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri sertifikalarına sahip olmak
(Üniversite kreşinde yardımcı personel olarak istihdam edilecektir)
|Büro
Personeli
|1
|Lise
|Lise mezunu olup, proje hazırlama eğitimi alanında deneyimli olup,
C2 düzeyinde yabancı dil (İngilizce) belgesine sahip olmak.
|Destek Personeli
|1
|Lisans
|Lisans mezunu olup, iletişim danışmanlığı alanında iş tecrübesine sahip olmak.
|Destek Personeli
|1
|Lise
|Lise mezunu olup sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 5 yıldan fazla süredir sahip olmak.
|Destek Personeli
|1
|Lise
|Lise mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 (üç) yıldan fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4 Belgesine Sahip
olmak.
|Destek Personeli
|1
|Lisans
|Lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 5 (beş)
yıldan fazla süredir sahip olmak.
|Destek Personeli
|1
|Lisans
|Lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 (üç) yıldan fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4
Belgesine Sahip olmak.
|Destek Personeli
|1
|Lise
|Meslek Lisesi Elektronik Bölümü mezunu olup, Simulatör Bakım Eğitimi Sertifikasına sahip olup, DHMİ Havacılık Akademisi ATSEP Temel Eğitim Sertifikasına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü PPL(A) lisansına sahip olmak, alanıyla ilgili basit bakım ve onarım
işlerini yapabilme tecrübesine sahip olmak.
|Destek Personeli
|1
|Lise
|Lise mezunu olup, Sivil havacılık alanında, SHY 66 / PART 66 Hava Aracı Bakım, Modul 10, SHY/EASA PART 66/147, PART 145 eğitimleri almış olup alanıyla ilgili basit bakım ve onarım işlerini
yapabilme tecrübesine sahip olmak.
|Destek Personeli
|1
|Lisans
|Lisans mezunu olup, Sivil havacılık alanında SHT-66U Ulusal Lisans, Mekanik Bakım Onarım, SHT-M Rev.03, SHT 145, CAME prosedürleri, MOE prosedürleri, Aircraft Fuel Tank Safety, EWİS, ESD Awareness eğitimleri almış olup alanıyla ilgili basit bakım ve onarım
işlerini yapabilme tecrübesine sahip olmak.
|Destek Personeli
|1
|Lisans
|Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup, İyi Hijyen Uygulamaları (ghp), iyi üretim uygulamaları (gmp), İyi labarotuvar uygulamaları (glp) gıda güvenliği ve hijyen akademisi ''ISO/ TR 6579-3 Salmonella Typhimurium ve Salmonella Enteritidis serotiplendirme yöntemi konularında sertifikaları olmak. (Biyomedikal Bölümü
Laboratuvarında görevlendirilecektir)
|Destek Personeli
|1
|Lisans
|Lisans mezunu olup, internet altyapısı aygıtlarının (yönetilebilir switch vb. donanımların) ve Windows, Linux (Centos, Debian) sunucularının kurulumu/yönetimi konularında en az (3) yıl belgelendirilebilir tecrübesi
olmak.
|Destek Personeli
|1
|Lisans
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 10 (on) yıl iş deneyimine, iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına ve B2 dil bilgisine (İngilizce) sahip olmak.
|Destek Personeli
|1
|Önlisans
|Adalet programı önlisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az
3 (üç) yıl Latex döküman hazırlama programıyla çalışma deneyimi bulunmak.
|Destek Personeli
|5
|Lise
|Lise mezunu olup, temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve benzeri engeller bulunmamak.