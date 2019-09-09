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DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

Denizli İhracatçılar Birliği personel alım ilanı

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

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BİK İlan No : ILN01042379
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler
POSTA 23.08.2019
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İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
3
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Uzman yardımcısı,idari memur,şoför

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni
Denizli İhracatçılar Birliği personel alım ilanı

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