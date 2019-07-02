T.C.KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN



Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle http://www.ksu.edu.tr/ adresinde yayımlanan ilan metninde belirtilen niteliklere uygun 2 (iki) sözleşmeli Sağlık Teknikeri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile ve eksik belge ile yapılacak başvurular geçersizdir. Konu ile ilgili ilan metnine http://www.ksu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

İlgililere ilanen duyurulur.