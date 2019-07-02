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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sözleşmeli sağlık teknikeri alınacaktır

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01012287
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler
HÜRRİYET 17.06.2019
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İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
2
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Sözleşmeli Sağlık Teknikeri

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C.KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle http://www.ksu.edu.tr/ adresinde yayımlanan ilan metninde belirtilen niteliklere uygun 2 (iki) sözleşmeli Sağlık Teknikeri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile ve eksik belge ile yapılacak başvurular geçersizdir. Konu ile ilgili ilan metnine http://www.ksu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
İlgililere ilanen duyurulur.

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