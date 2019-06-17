Yazdır
UDHB KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 47 Kişilik Personel alım ilanı

UDHB KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : DPB643775
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
47
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.06.2019
Son başvuru Tarihi
:
21.06.2019

0 tarihli ve No:2009/15188 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden

47 KİŞİLİK PERSONEL ALIM DUYURUSU

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, 17.06.2019 - 21.06.2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

İL UNVAN TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI ÖĞRENİM DURUMU MEZUN OLUNAN BÖLÜM PUAN TÜRÜ

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
İstanbul Yağcı 8 Lise ve dengi okul

Noter aracılığı ile aday tespiti ve sözlü sınav

• En az Yağcı yeterliliğine haiz olmak. • Yağcı veya daha üst yeterlilikte en az 2 yıl deniz hizmeti olmak ve bunu belgelemek. • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak. • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
İstanbul Gemici 18 Lise ve dengi okul

Noter aracılığı ile aday tespiti ve sözlü sınav

• Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak. • Usta Gemici veya üst yeterlilikte en az ( 2 ) yıl deniz hizmeti olmak ve bunu belgelemek. • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak. • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
İstanbul 2.Mühendis 3 Lisans Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin Makine Bölümü ile Gemi İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği Fakültesi bölümü mezunları ile eşdeğerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak. P1

• En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak. • 2.Mühendis ya da üst yeterlilikte en az iki ( 2 ) yıl deniz hizmetli olmak ve bunu belgelemek. • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak. • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
İstanbul 2.Kaptan 2 Lisans Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin güverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletme mühendisliği ile eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak. P1

• En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak. • Denizlerde Uzakyol 1. Zabit yeterliliğiyle ya da üst yeterlilikte en az iki ( 2 ) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek. • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak. • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
İstanbul Başmühendis 3 Lisans Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin Makina, Gemi İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak. P1

• Uzakyol Başmühendis yeterliliğine sahip olmak • Uzakyol Başmühendis yeterliliğinde en az iki (2) yıl deniz hizmetinde bulunmak ve bunu belgelemek. • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak. • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
İstanbul Büro Personeli 4 Lisans Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, işletme- ekonomi, muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak. P1

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesine sahip olmak • Muhasebe alanında asgari 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
İstanbul Büro Personeli 4 Lisans Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, işletme- ekonomi, muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak. P1

• Firmaların muhasebe veya insan kaynakları departmanında bordro, ücret tahakkuku, personel özlük işleri, SGK giriş-çıkış ve e bildirge konularına hakim olmak ve bu alanda en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
İstanbul Haberleşme Mühendisi 2 Lisans Üniversitelerin elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak. P1

• Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere; ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet Based testinden en az 65, IELTS'den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
İstanbul Elektrik ve Elektronik Mühendisi 2 Lisans Üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak. P1

• Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere; ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet Based testinden en az 65, IELTS'den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
İstanbul Harita Teknikeri 1 Önlisans Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro bölümlerinden birinden mezun olmak. P93

• Alanında en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ve çalışılan yerden alınacak hizmet belgesi ile belgelemek. • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR