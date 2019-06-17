Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 47 Kişilik Personel alım ilanı

- İLAN ARŞİVİ
- TAKİP ETTİKLERİM
- Oturum Aç
-
Kurumsal
- MEVZUAT
|BİK İlan No
|:
|DPB643775
|Şehir
|:
|İstanbul
0 tarihli ve No:2009/15188 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
Kapsam;
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik;
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına,
b) (Değişik bend: 03.02.2012 - 2012/3180 S. Yön./1. md.) İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunan kuruluşlardan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olanlara,
c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerine,
ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,
sürekli veya geçici işçi alımını kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler,
b) (Değişik bend: 03.02.2012 - 2012/3180 S. Yön./1. md.) Bankalar, borsalar ve bunların müessese, teşebbüs, işletme ve iştirakleri ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlar,
c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları,
ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında iş kanunları hükümlerine göre istihdam edilecek daire başkanı, daire başkanı muadili veya daha üst düzey yönetici, tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, hukuk müşaviri, müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi, uzman ve aktüer gibi mesleklerde çalışanlar arasından yapılacak işçi alımları,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının proje bazındaki faaliyetlerinde belirli süreli iş sözleşmesine tabi olarak, özel nitelik ve uzmanlık gerektiren işler,
f) (Değişik bend: 03.02.2012 - 2012/3180 S. Yön./1. md.) Üniversite veya bilimsel araştırma kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile petrol ve doğalgaz alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde, bu faaliyetlerin devamı süresiyle sınırlı olarak görev alacak teknik ve uzman personel ile bu kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve/veya yürütülen proje bazındaki faaliyetlerde bu faaliyetlerin devamı süresiyle sınırlı olarak çalıştırılacaklar,
için uygulanmaz. Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma (İŞKUR) bildirilmesi zorunludur. Bu ilanlar Kurum internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de alır.
İşçi talebinin ilanı ve iş başvurusu;
Madde 9 -
(1) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi talepleri Kurum internet sayfasında ilan edilir. Söz konusu talepler Kurum tarafından uygun görülen diğer iletişim araçları ile de kamuoyuna duyurulabilir.
(2) Talebin ilanından itibaren, adaylara (...) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Değişik 3. cümle: 05.05.2017 - 2017/10092 S. Yön./3. md.) İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan (...) işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. Danıştay (İptal)
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde, kuraya tabi işgücü taleplerine, eğitim düzeyi kısıtlaması yapılmaksızın talep koşullarını taşıyanların tamamı başvurabilir.
(4) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, başvuru esnasında engellilerin sınavda refakatçiye ihtiyaç duyup duymadıkları sorularak kayda alınır.
(5) (Ek fıkra: 12.03.2012 - 2012/2958 S.Yön./1. md.) İş başvurularında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı dışında adaylardan kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bilgi veya belge istenmez. Ancak, kamu kurum ve kuruluşu tarafından adayın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan nüfus cüzdanının aslını göstermesi talep edilebilir. İş başvurularında adli sicil ve askerlik hususlarına ilişkin olarak adayların beyanları esas alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep ettikleri belgelerin suretleri, asıllarının adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla tasdik edilerek işleme alınır.
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, 17.06.2019 - 21.06.2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.
|İL
|UNVAN
|TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI
|ÖĞRENİM DURUMU
|MEZUN OLUNAN BÖLÜM
|PUAN TÜRÜ
|
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
|İstanbul
|Yağcı
|8
|Lise ve dengi okul
|
Noter aracılığı ile aday tespiti ve sözlü sınav
|
• En az Yağcı yeterliliğine haiz olmak. • Yağcı veya daha üst yeterlilikte en az 2 yıl deniz hizmeti olmak ve bunu belgelemek. • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak. • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|İstanbul
|Gemici
|18
|Lise ve dengi okul
|
Noter aracılığı ile aday tespiti ve sözlü sınav
|
• Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak. • Usta Gemici veya üst yeterlilikte en az ( 2 ) yıl deniz hizmeti olmak ve bunu belgelemek. • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak. • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|İstanbul
|2.Mühendis
|3
|Lisans
|Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin Makine Bölümü ile Gemi İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği Fakültesi bölümü mezunları ile eşdeğerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.
|P1
|
• En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak. • 2.Mühendis ya da üst yeterlilikte en az iki ( 2 ) yıl deniz hizmetli olmak ve bunu belgelemek. • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak. • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|İstanbul
|2.Kaptan
|2
|Lisans
|Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin güverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletme mühendisliği ile eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.
|P1
|
• En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak. • Denizlerde Uzakyol 1. Zabit yeterliliğiyle ya da üst yeterlilikte en az iki ( 2 ) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek. • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak. • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|İstanbul
|Başmühendis
|3
|Lisans
|Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin Makina, Gemi İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.
|P1
|
• Uzakyol Başmühendis yeterliliğine sahip olmak • Uzakyol Başmühendis yeterliliğinde en az iki (2) yıl deniz hizmetinde bulunmak ve bunu belgelemek. • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak. • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|İstanbul
|Büro Personeli
|4
|Lisans
|Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, işletme- ekonomi, muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.
|P1
|
• Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesine sahip olmak • Muhasebe alanında asgari 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|İstanbul
|Büro Personeli
|4
|Lisans
|Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, işletme- ekonomi, muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.
|P1
|
• Firmaların muhasebe veya insan kaynakları departmanında bordro, ücret tahakkuku, personel özlük işleri, SGK giriş-çıkış ve e bildirge konularına hakim olmak ve bu alanda en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|İstanbul
|Haberleşme Mühendisi
|2
|Lisans
|Üniversitelerin elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.
|P1
|
• Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere; ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet Based testinden en az 65, IELTS'den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|İstanbul
|Elektrik ve Elektronik Mühendisi
|2
|Lisans
|Üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.
|P1
|
• Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere; ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet Based testinden en az 65, IELTS'den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|İstanbul
|Harita Teknikeri
|1
|Önlisans
|Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro bölümlerinden birinden mezun olmak.
|P93
|
• Alanında en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ve çalışılan yerden alınacak hizmet belgesi ile belgelemek. • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.