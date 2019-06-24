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İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

İzmir Barosu Başkanlığı personel alım ilanı

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01012190
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler
HALKIN GAZETESİ BİRGÜN 13.06.2019
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İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Son başvuru Tarihi
:
24.06.2019 17:00

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

PERSONEL ALIM İLANI

İzmir Barosu Muhasebe Servisi için sınav ve mülakatla, 25 yaşını doldurmuş, üniversitelerin dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun personel alımı yapılacaktır. ilgililerin fotoğraflı öz geçmişlerini, nüfus cüzdanı örneklerini ve adli sicil kayıtlarını en geç 24 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar İzmir Barosu Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri rica olunur. Farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi
Başvuru yolu: İzmir Barosu Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen
Yazılı Sınav ve Mülakat tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba
Sınav Saati: 09.30
Yer: İzmir Barosu Konferans Salonu – 1456 Sokak No: 14 Alsancak / İzmir
Not: Erkek Adayların askerliğini tamamlamış olması gereklidir.

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

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