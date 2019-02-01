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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği (Ankara ve İstanbul İlçeleri İçin) Sınav Duyurusu

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

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Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : DPB606649
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
187
Başvuru Süresi
:
Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Son başvuru Tarihi
:
01.04.2019
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İlan Metni

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POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI


2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ (ANKARA ve İSTANBUL İlçeleri İçin)
ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI

Sadece Ankara ve İstanbul illerimiz için aşağıda bulunan ilçelere 187 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

(e-Devlet Kapısı şifreniz ile başvuru için tıklayınız…)

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.

UYARI: 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

İSTANBUL İLÇELERİ İÇİN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI TAHSİS LİSTESİ

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

1

Çatalca

Akalan

1

20

Çatalca

İzzettin

1

2

Çatalca

Atatürk

1

21

Çatalca

Kabakça

1

3

Çatalca

Aydınlar

1

22

Çatalca

Kalfa

1

4

Çatalca

Bahşayiş

1

23

Çatalca

Karacaköy

1

5

Çatalca

Başak

1

24

Çatalca

Karamandere

1

6

Çatalca

Belgrad

1

25

Çatalca

Kestanelik

1

7

Çatalca

Celepköy

1

26

Çatalca

Kızılcaali

1

8

Çatalca

Çakıl

1

27

Çatalca

Muratbey

1

9

Çatalca

Çanakça

1

28

Çatalca

Nakkaş

1

10

Çatalca

Çiftlikköy

1

29

Çatalca

Oklalı

1

11

Çatalca

Dağyenice

1

30

Çatalca

Örcünlü

1

12

Çatalca

Elbasan

1

31

Çatalca

Örencik

1

13

Çatalca

Fatih

1

32

Çatalca

Ormanlı

1

14

Çatalca

Gökçeali

1

33

Çatalca

Ovayenice

1

15

Çatalca

Gümüşpınar

1

34

Çatalca

Subaşı

1

16

Çatalca

Hallaçlı

1

35

Çatalca

Yalıköy

1

17

Çatalca

Hisarbeyli

1

36

Çatalca

Yaylacık

1

18

Çatalca

İhsaniye

1

37

Çatalca

Yazlık

1

19

Çatalca

İnceğiz

1

TOPLAM

37

ANKARA İLÇELERİ İÇİN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI TAHSİS LİSTESİ

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

1

Akyurt

Kozayağı

1

1

72

Kalecik

Alibeyli

1

3

2

Ayaş

Akkaya

1

12

73

Kılçak

1

3

Bayram

1

74

Samanlık

1

4

Evci

1

75

Kızılcahamam

Akdoğan

1

17

5

Feruz

1

76

Beşkonak

1

6

Ilıca

2

77

Ciğirler

1

7

İlhanköy

1

78

Çeştepe

1

8

Ortabereket

2

79

Eğerlidere

1

9

Pınaryaka

1

80

Esenler

1

10

Uğurçayırı

1

81

Güvem

1

11

Yağmurdede

1

82

İğdir

1

12

Bala

Belçarşak

1

9

83

Karacaören

1

13

Beynam

2

84

Kızılcaören

1

14

Ergin

1

85

Pazar

1

15

Karahamzalı

1

86

Taşlıca

1

16

Keklicek

1

87

Uğurlu

1

17

Sırapınar

1

88

Üçbaş

1

18

Şehriban

1

89

Üyücek

1

19

Yeniyapanşeyhli

1

90

Yukarıçanlı

1

20

Beypazarı

Dibecik

1

9

91

Yukarıkaraören

1

21

Gürsöğüt

1

92

Polatlı

Babayakup

1

49

22

Hırkatepe

1

93

Basri

2

23

Kızılcasöğüt

1

94

Beylikköprü

2

24

Macun

1

95

Çekirdeksiz

1

25

Oymaağaç

1

96

Eskikarşak

1

26

Saray

1

97

Eskiköşeler

1

27

Sekli

1

98

Eskipolatlı

1

28

Tahir

1

99

Gedikli

1

29

Çamlıdere

Alakoç

1

4

100

Gümüşyaka

1

30

Dörtkonak

1

101

Hacıtuğrul

1

31

Pelitçik

1

102

Ilıca

1

32

Tatlak

1

103

İğciler

2

33

Çubuk

Çatokcular

1

15

104

İnler

1

34

Çitköy

1

105

Karahamzalı

2

35

Dağkalafat

1

106

Karailyas

1

36

Eğriekin

1

107

Karapınar

1

37

Karadana

1

108

Kargalı

2

38

Kışlacık

1

109

Kuşcu

2

39

Mahmutoğlan

1

110

Macun

1

40

Meşeli

1

111

Müslüm

1

41

Mutlu

1

112

Oğuzlar

1

42

Oyumiğde

1

113

Olukpınar

1

43

Sığırlıhacı

1

114

Ömerler

1

44

Susuz

1

115

Özyurt

1

45

Yıldırımelören

1

116

Poyraz

1

46

Yılmazköy

1

117

Sakarya

1

47

Yukarıemirler

1

118

Sarıhalil

1

48

Elmadağ

Edige

1

2

119

Sarıoba

2

49

Karacahasan

1

120

Sazlar

1

50

Gölbaşı

Çimşit

1

4

121

Şabanözü

2

51

Emirler

2

122

Şeyhali

1

52

Karacaören

1

123

Şıhahmetli

1

53

Güdül

Adalıkuzu

1

9

124

Tatlıkuyu

1

54

Boyalı

1

125

Türkkarsak

1

55

Çukurören

1

126

Türktaciri

1

56

Garipçe

1

127

Uzunbey

1

57

Kamanlar

1

128

Üçpınar

1

58

Karacaören

1

129

Yenice

1

59

Salihler

1

130

Yenidoğan

1

60

Tahtacıörencik

1

131

Yenimehmetli

1

61

Taşören

1

132

Yüzükbaşı

1

62

Haymana

Altıpınar

1

4

133

Şereflikoçhisar

Acıkuyu

1

6

63

Bahçecik

1

134

Akın

1

64

Culuk

1

135

Hacıbektaşlı

1

65

Sarıgöl

1

136

Hamzalı

1

66

Kahramankazan

Ciğir

1

6

137

Karandere

1

67

Güvenç

1

138

Şekerköy

1

68

Kılıçlar

1

TOPLAM

150

69

Kınık

1

70

Örencik

1

71

Soğucak

1

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