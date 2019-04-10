Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş Adayı Teminine Ait Duyuru

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Kurumsal
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|BİK İlan No
|:
|DPB613485
|Şehir
|:
|Ankara
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Erbaş Yönetmeliği 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında istihdam edilecek uzman erbaşlarla, bunları istihdam edecek ve bunların istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.
Duyuru:
Madde 5 - Devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görevleri için Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görüldükçe yayımlanan prensipler çerçevesinde kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; önceki yıl uygulamaları ve yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak uzman erbaş istihdamı ile ilgili direktif yayımlanır ve alım tarihleri uzman çavuş ve uzman onbaşı olarak ast birlik ve kurumlar ile askerlik şubelerine yayımlanarak ilgili personele duyurulur.
Terhisten sonra uzman erbaş olmak isteyenler için kuvvet komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek tarihlerde basın organlarında, uzman erbaşlığı tanıtıcı, başvuru şekil ve şartlarını açıklayan ilanlar verilir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak istihdamı planlanan uzman erbaş kadroları hakkında 18/05/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nci maddesi hükmü uygulanır.
2018 YILI MSB ORTAK UZMAN ERBAŞ ALIMLARI KAPSAMINDA
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ADAYI
TEMİNİNE AİT DUYURU
Değerli Adayımız;
1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş Temini ön kayıt işlemleri tamamlanmıştır. (Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları devam etmektedir)
2. Dz.K.K.lığı Uzman Erbaş Oryantasyon Eğitimi 22 Nisan 2019 tarihinden itibaren Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanlığı Poligon/İzmir'de başlayacaktır.
3. Dz.K.K.lığına ön kayıt yaptıran adayların 22 Nisan 2019 günü saat 09:00-17:00 saatleri arasında Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanlığı Poligon/İzmir'e katılış yapmaları gerekmektedir.
4. Adayların yanında getirmesi gereken malzemeler ve yapması gereken işlemler aşağıdadır.
a. Pijama Takımı.
b. Eşofman Takım (koyu renk).
c. Spor Ayakkabısı.
ç. İç Çamaşırı (beyaz don ve beyaz fanila).
d. Tıraş Malzemesi (elektrikli malzemeler hariç), Diş Fırçası/Macunu.
e. Şampuan/Sabun.
f. Havlu (banyo, ayak, yüz).
g. Çorap (siyah ve beyaz), spor çorabı.
ğ. Terlik.
h. Şort (koyu renk).
ı. Cep Telefonu Getirilecekse (Askercell hatlı, kamerasız ve kayıt özelliği olmayan).
i. Not Defteri, kurşun ve tükenmez kalem, silgi.
j. Spor malzemeleri için çanta.
k. Alışveriş ihtiyaçları maksadıyla düşük limitli kredi kartı veya banka kartı.
l. Bir önceki işyerinden (varsa) SGK ayrılışlarının yaptırılması.
İrtibat : Dz.K.K.Per.Tem.Koor.Ş.Md.lüğü
Telefon No : 0 312 363 22 12
BU İLAN, DUYURU VE AÇIKLAMALAR TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.
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