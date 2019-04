Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş Adayı Teminine Ait Duyuru

2018 YILI MSB ORTAK UZMAN ERBAŞ ALIMLARI KAPSAMINDA

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ADAYI

TEMİNİNE AİT DUYURU





Değerli Adayımız;



1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş Temini ön kayıt işlemleri tamamlanmıştır. (Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları devam etmektedir)



2. Dz.K.K.lığı Uzman Erbaş Oryantasyon Eğitimi 22 Nisan 2019 tarihinden itibaren Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanlığı Poligon/İzmir'de başlayacaktır.



3. Dz.K.K.lığına ön kayıt yaptıran adayların 22 Nisan 2019 günü saat 09:00-17:00 saatleri arasında Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanlığı Poligon/İzmir'e katılış yapmaları gerekmektedir.



4. Adayların yanında getirmesi gereken malzemeler ve yapması gereken işlemler aşağıdadır.



a. Pijama Takımı.

b. Eşofman Takım (koyu renk).

c. Spor Ayakkabısı.

ç. İç Çamaşırı (beyaz don ve beyaz fanila).

d. Tıraş Malzemesi (elektrikli malzemeler hariç), Diş Fırçası/Macunu.

e. Şampuan/Sabun.

f. Havlu (banyo, ayak, yüz).

g. Çorap (siyah ve beyaz), spor çorabı.

ğ. Terlik.

h. Şort (koyu renk).

ı. Cep Telefonu Getirilecekse (Askercell hatlı, kamerasız ve kayıt özelliği olmayan).

i. Not Defteri, kurşun ve tükenmez kalem, silgi.

j. Spor malzemeleri için çanta.

k. Alışveriş ihtiyaçları maksadıyla düşük limitli kredi kartı veya banka kartı.

l. Bir önceki işyerinden (varsa) SGK ayrılışlarının yaptırılması.





İrtibat : Dz.K.K.Per.Tem.Koor.Ş.Md.lüğü

Telefon No : 0 312 363 22 12





BU İLAN, DUYURU VE AÇIKLAMALAR TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.



İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ