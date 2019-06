Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden



(ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI)

(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.



GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranır



MUAFİYET



(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı

kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek Yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (2547 sayılı Kanunun 50/d kapsamında)

- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.



BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi ( http://personel.akdeniz.edu.tr adresindeki ilgili başvuru formu) eksiksiz doldurulmalıdır.

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç belgesi.

6- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)

7- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik Belgesinin) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi kabul edilecektir.)

8- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; Tezli Yüksek Lisans / Doktora öğrenci belgesi (e-devlet kapısından alınacak karkodlu öğrenci belgesi kabul edilecek olup, azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

9- Lisans / Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği.

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi.

11- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

12- Onaylı Hizmet Belgesi. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.)

13- AVES Çıktısı (Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanları tarafından alınacak belge.)



AÇIKLAMALAR:

1- Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında e-devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

2- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

3- E-devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

4- Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca

yapılacaktır.

5- Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler ile birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi 20.06.2019 Giriş Sınavı Tarihi 10.07.2019 Son Başvuru Tarihi 04.07.2019 Sonuç Açıklama Tarihi 12.07.2019 Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 08.07.2019 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://personel.akdeniz.edu.tr/

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

ALES : 70

Yabancı Dil Puanı : Muaf

FAKÜLTELER İÇİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK / UYGULAMALI BİRİM)

ALES : 70

Yabancı Dil Puanı : 50

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ALES : 70

Yabancı Dil Puanı : 50

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK / UYGULAMALI BİRİM)

S.N BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI

/PROGRAM UNVAN ADET DERECE NİTELİKLER 1 DEMRE DR. HASAN ÜNAL MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞR. GÖR.

(Ders Verecek) 1 4 İşletme lisans mezunu olmak. İşletme tezliyüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla tezli yükseklisans mezuniyeti sonrasında Yükseköğretim kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip olmak. 2 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ DİL VE KONUŞMA

TERAPİSİ ÖĞR. GÖR.

(Ders Verecek) 1 3 Dil ve Konuşma Terapistliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İlgili alanda

en az 8 (sekiz) yıl deneyim sahibi olmak. 3 SERİK GÜLSÜN- SÜLEYMAN SÜRAL MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞR. GÖR.

(Ders Verecek) 1 6 Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak. 4 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT YAPI DENETİMİ ÖĞR. GÖR.

(Ders Verecek) 1 4 İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Geoteknik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 3 (üç) yıl deneyimine sahip olmak. 5 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ ÖĞR. GÖR.

(Uygulamalı Birim) 1 1 Tıpta uzmanlığını Çocuk Cerrahisi alanında yapmış olmak. Uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 2 (iki) yıldeneyimli

olmak. 6 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ÖĞR. GÖR.

(Uygulamalı Birim) 1 1 Tıpta uzmanlığını OrtopediveTravmatolojialanında yapmış olmak. TOTEK Board Sınavı Başarı Belgesi sahibi olmak. 7 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK

CERRAHİ ÖĞR. GÖR.

(Uygulamalı Birim) 1 1 Tıpta Uzmanlığını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında yapmış olmak. Mikro cerrahi Sertifikası olup Kraniyofasiyal

Cerrahi alanında deneyimi olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ