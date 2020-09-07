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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

TOKİ Zonguldak/Üzülmez'de 269 adet konutu satışa sunuyor

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01211139
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler
YENİ AKİT 04.09.2020
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.09.2020
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18 Eylül 2020
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KENTSEL YENİLEME UYGULAMASI KAPSAMINDA

ZONGULDAK – ÜZÜLMEZ’DE 269 ADET
KONUT SATIŞA SUNULUYOR

SOSYAL KONUT PROJESİ (269 Adet)

KONUT TİPİ KONUT FİYATLARI AYLIK TAKSİT TUTARI
1+1 ₺110.684 – ₺134.999 ₺461’ den başlayan taksitlerle
2+1 ₺161.658 – ₺298.431 ₺674’ den başlayan taksitlerle
3+1 ₺301.965 – ₺352.822 ₺1.258’ den başlayan taksitlerle


Peşinat ve Vade Seçenekleri: %10, %15, %25 peşinat / 120, 156, 180 ay vade

Başvuru Bedeli : ₺2.000

Başvuru Dönemi : 7 Eylül 2020 – 18 Eylül 2020

Başvuru : T.Halkbankası A.Ş. Tüm Şubeleri ile E-Devlet üzerinden

Detaylı Bilgi İçin:
www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz
Tel: 444 86 54

Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.

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