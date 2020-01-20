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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

TOKİ, Malatya Yeşilyurt'ta 350 adet konutu satışa sunuyor

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01116133
Şehir : Malatya / Yeşilyurt
Semt-Mahalle : HOCA AHMET YESEVİ MAH. / YEŞİLYURT
Yayınlandığı Gazeteler
MİLLİYET 16.01.2020
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TAKVİM 16.01.2020
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.02.2020
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
Başvuru Dönemi: 27 Ocak 2020 – 07 Şubat 2020
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KENTSEL YENİLEME UYGULAMASI KAPSAMINDA

MALATYA – YEŞİLYURT HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ’NDE

350 ADET KONUT SATIŞA SUNULUYOR

Konut Tipi Konut Fiyatları Aylık Taksit Tutarı
3+1 ₺217.118 - ₺313.068 ₺1.044’ den başlayan taksitlerle
2+1 ₺164.869 - ₺218.658 ₺793’ den başlayan taksitlerle
1+1 ₺156.594 - ₺164.210 ₺753’ den başlayan taksitlerle

Peşinat ve Vade Seçenekleri: %10, %15, %25 peşinat / 108, 132, 156 ay vade

Başvuru Bedeli: ₺2.000

Başvuru Dönemi: 27 Ocak 2020 – 07 Şubat 2020

Başvuru: T. Halk Bankası A.Ş. Şubeleri

Detaylı Bilgi İçin:

www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz

Tel: 444 86 54

Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.

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