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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

TOKİ Samsun Vezirköprü'de 264 adet konutu satışa sundu

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070996
Şehir : Samsun / Vezirköprü
Yayınlandığı Gazeteler
TÜRKİYE 24.10.2019
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DİRİLİŞ POSTASI 25.10.2019
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POSTA 30.10.2019
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MİLAT 30.10.2019
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YAŞAM 26.10.2019
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ÖZLEM 26.10.2019
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KENTSEL YENİLEME UYGULAMASI KAPSAMINDA SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ’DE 264 ADET KONUT SATIŞA SUNULUYOR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.11.2019
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
Başvuru Dönemi : 04 Kasım 2019 – 15 Kasım 2019
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL YENİLEME UYGULAMASI KAPSAMINDA
SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ’DE 264 ADET
KONUT SATIŞA SUNULUYOR


ALT GELİR GRUBU PROJESİ (97 Adet)

Konut Tipi Konut Fiyatları Aylık Taksit Tutarı
2+1 ₺160.291 – ₺176.896 ₺784’ten başlayan taksitlerle

Peşinat ve Vade Seçenekleri : %12 peşinat / 180 ay vade

Başvuru Bedeli : ₺1.000

Başvuru Dönemi : 04 Kasım 2019 – 15 Kasım 2019

Başvuru : T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Samsun Şubeleri

SOSYAL KONUT PROJESİ (167 Adet)

Konut Tipi Konut Fiyatları Aylık Taksit Tutarı
3+1 ₺255.156 – ₺309.946 ₺1.063’ten başlayan taksitlerle

Peşinat ve Vade Seçenekleri : %10, %15, %25 peşinat / 120, 156, 180 ay vade

Başvuru Bedeli : ₺2.000

Başvuru Dönemi : 04 Kasım 2019 – 15 Kasım 2019

Başvuru : T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubeler

Detaylı Bilgi İçin:
www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz
Tel: 444 86 54
Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.

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