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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Elazığ Cumhuriyet Mahallesi'nde 141 adet konut satışa sunuluyor

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01056634
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler
POSTA 30.09.2019
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YENİ AKİT 30.09.2019
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FIRAT 02.10.2019
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ELAZIĞ HAKİMİYET 02.10.2019
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KENTSEL YENİLEME UYGULAMASI KAPSAMINDA  ELAZIĞ CUMHURİYET MAHALLESİ 141 ADET KONUT
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.10.2019
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

KENTSEL YENİLEME UYGULAMASI KAPSAMINDA
ELAZIĞ CUMHURİYET MAHALLESİ 141 ADET KONUT SATIŞA SUNULUYOR

Konut Tipi Konut Fiyatları Aylık Taksit Tutarı
2+1 ₺262.595 - ₺271.267 ₺1.641’den başlayan taksitlerle
3+1 ₺292.725– ₺371.204 ₺1.829’dan başlayan taksitlerle

Peşinat ve Vade Seçenekleri : %10,%15,%25 peşinat / 96,108,120 ay vade

Başvuru Bedeli : ₺2.000

Başvuru Dönemi : 07 Ekim 2019 – 18 Ekim 2019

Başvuru : T.Halk Bankası A.Ş. Tüm Şubeler

Detaylı Bilgi İçin:
www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz
Tel: 444 86 54


Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.

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