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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa - Gemlik’te 167 adet konut satışa sunuluyor

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01169168
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler
BURSA''DA MEYDAN 10.06.2020
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BURSA HABER 11.06.2020
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MİLLİYET 05.06.2020
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SABAH 05.06.2020
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2020
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
8 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KENTSEL YENİLEME UYGULAMASI KAPSAMINDA BURSA – GEMLİK’TE 167 ADET KONUT SATIŞA SUNULUYOR

SOSYAL KONUT PROJESİ (26 Adet)

Konut Tipi: 2 + 1

Konut Fiyatları: ₺199.799 – ₺227.732

Aylık Taksit Tutarı: ₺1.249’ den başlayan taksitlerle

Peşinat ve Vade Seçenekleri: %10, %15, %25 peşinat / 96, 108, 120 ay vade

Başvuru Bedeli : ₺2.000

Başvuru Dönemi : 08 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020

Başvuru : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubeler

SOSYAL KONUT PROJESİ (141 Adet)

Konut Tipi: 3 + 1

Konut Fiyatları: ₺318.060 – ₺358.187

Aylık Taksit Tutarı: ₺1.988’den başlayan taksitlerle

Peşinat ve Vade Seçenekleri: %10, %15, %25 peşinat / 96, 108, 120 ay vade

Başvuru Bedeli : ₺2.000

Başvuru Dönemi : 08 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020

Başvuru : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubeler

Detaylı Bilgi İçin:
www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz
Tel: 444 86 54

Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.

İlan Görselleri
Bursa - Gemlik’te 167 adet konut satışa sunuluyor

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