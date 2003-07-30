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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) İKMAL VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Koçbaşı alımı yapılacaktır

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) İKMAL VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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BİK İlan No : ILN00956705
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler
GÜÇLÜ ANADOLU 05.03.2019
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HABER VAKTİM 05.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No
:
2019/74991
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
500 adet Koçbaşı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
E.G.M. İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat İhale Salonu (Oda No:19) Çankaya / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

KOÇBAŞI SATIN ALINACAKTIR


Koçbaşı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/74991

1-İdarenin
a) Adresi : Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06100 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 462 39 35 - 0312 462 39 39
c) Elektronik Posta Adresi : ikmalbakimdb@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 500 adet Koçbaşı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Özel Harekat Başkanlığı / ANKARA depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Söz konusu Koçbaşı 75 (yetmişbeş) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : E.G.M. İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat İhale Salonu (Oda No:19) Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.03.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı E.G.M. İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı 2 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü Oda No:26 Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2.Kat Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.G.M. İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı 2 Nolu Satın alma Şube Müdürlüğü Oda No:26 Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

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