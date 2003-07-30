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HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Gıda ürünleri alınacaktır

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01162539
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : ÜÇTUTLAR MAH. / KARAKEÇİLİ
Yayınlandığı Gazeteler
ÇORUM HABER 30.04.2020
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No
:
2020/210967
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM KIRMIZI ET-7 KALEM TAVUK ETİ-6 KALEM SÜT ÜRÜNLERİ-5 KALEM TATLI ÜR.-4 KALEM EKMEK ÜR.-4 KALEM BALIK ETİ-11 KALEM İÇECEK ÜR.-38 KALEM Y.GIDA-3 KALEM DOĞAL KAYNAK SUYU MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İHALE SALONU / KUZEY KAMPÜSÜ-ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

KIRMIZI ET-TAVUK ETİ-SÜT ÜR-TATLI-UN-BALIK ETİ-DOĞAL KAYNAK SU-YAŞ GIDA MAL ALIMI (9 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/210967

1-İdarenin
a) Adresi : KUZEY KAMPÜSÜ-ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642192120 - 3642192149
c) Elektronik Posta Adresi : sks@hitit.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM KIRMIZI ET-7 KALEM TAVUK ETİ-6 KALEM SÜT ÜRÜNLERİ-5 KALEM TATLI ÜR.-4 KALEM EKMEK ÜR.-4 KALEM BALIK ETİ-11 KALEM İÇECEK ÜR.-38 KALEM Y.GIDA-3 KALEM DOĞAL KAYNAK SUYU MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri : REKTÖRLÜK YEMEKHANESİ-KUZEY KAMPÜSÜ-ÜÇTUTLAR MH ÇEVRE YOLU BULVARI NO.10 ÇORUM 2.MESLEK YÜKSEKOKULU YEMEKHANESİ- GAZİ CAD. NO.99 ÇORUM 3.FEN EDEBİYAT FAK. YEMEKHANESİ- OSMANCIK YOLU İKBAL KENT KARŞISI FEN-ED. KAMPÜSÜ- ÇORUM 4.İKT. İD. BİL. FAK. YEMEKHANESİ- AKKENT 3. CAD., NO.3 ÇORUM 5.İLAHİYAT FAKÜLTESİ YEMEKHANESİ - M.SİNAN MAH. 3. CAD. ÇORUM
c)Teslim tarihi : İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 Temmuz 2020 işe başlanır; iş bitirme tarihi ise 31/12/2020 dir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İHALE SALONU / KUZEY KAMPÜSÜ-ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 ÇORUM
b)Tarihi ve saati : 02.06.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-2-3-4-5-6-7-8. KISIM’LAR İÇİN:
Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği gıda sicil belgesi (Sertifikası) yada aday veya istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim Belgesi/İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İşletme Kayıt/Onay Belgesi.
İstekli Yetkili Satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair üretici firma ile aralarında düzenlenen sözleşme veya yetki belgesi ile üretici firmaya ait İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan işletme Kayıt/Onay belgesinin sunulması zorunludur.
9. KISIM İÇİN:
İsteklinin Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınan “Ambalajlı Su Satış Yeri İzin Belgesi” ve Üretici firmadan alınan bayilik sözleşmesi,
İlgili Kamu Kuruluşundan alınan Kaynak Suyu Ruhsata Esas Analiz Sertifikasının aslı veya onaylı sureti,
İlgili Kamu Kuruluşundan alınan Kaynak Suyu Kontrol İzleme Analiz Raporunun aslı veya onaylı sureti,
İstekliler yukarıda sayılan belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI-ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

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