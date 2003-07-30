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HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01152179
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler
ÇORUM HABER 17.03.2020
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No
:
2020/144485
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24 ay süre ile 1 adet makam aracı, 4 adet manuel vites binek araç, 5 adet otomatik vites binek araç, 4 adet hafif ticari araç ve 13 adet araç takip sistemi kiralama hizmeti alımı işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü ve tüm bağlı birimleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 19030 Rektörlük Binası 1. Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Araç Kiralama Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/144485

1-İdarenin

a) Adresi : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüs 19030 MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642192030 - 3642192059
c) Elektronik Posta Adresi : imid@hitit.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 ay süre ile 1 adet makam aracı, 4 adet manuel vites binek araç, 5 adet otomatik vites binek araç, 4 adet hafif ticari araç ve 13 adet araç takip sistemi kiralama hizmeti alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü ve tüm bağlı birimleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.06.2020, işin bitiş tarihi 31.05.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 19030 Rektörlük Binası 1. Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 07.04.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklilerin teklif ettikleri araçların tedarik yöntemlerine göre teklif zarfında sunmaları gereken belge veya belgeler şunlardır;
a. İsteklinin araçların sahibi olması durumunda araç ruhsatlarının aslı veya onaylı sureti,
b. İsteklinin araçları kiralayacak olması durumunda kira kontratının aslı veya onaylı bir sureti,
c. İsteklinin araçları satın alacak olması durumunda aracın marka, model yılı ve teknik özelliklerini gösteren yetkili bayii tarafından verilen onaylı belge,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektöre son beş yıl içerisinde yapılmış her türlü araç kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kuzey Kampüsü 19030 Rektörlük Binası 2. Kat 215 Numaralı Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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