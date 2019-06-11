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KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Lohmann LSL Classic cinsi yumurta tavuğu ihale ile satılacaktır

KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01002231
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler
SONSÖZ 24.05.2019
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kalecik Açık  Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün 2886 sayılı kanuna göre Açık teklif usulü ile satışı yapılacak olan cinsi, miktarı, geçici teminatı ve tahmini bedeli çıkarılmış olan; 27700 adet ( -%5)  Lohmann LSL Classic  cinsi yumurta tavuğu satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kalecik Açık  Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü AR-GE Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN

CİNSİ MİKTARI TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT TARİH GÜN VE SAAT İHALENİN ŞEKLİ
Lohmann LSL- CLASSİC cinsi yumurta tavuğu 75 haftalık ortalama canlı ağırlığı : 1795 gr. ( -+ % 5) ( çıkma tavuk ) 27700 (- % 5) 368.410,00 TL. Toplam tutarın % 3 11.06.2019 salı Saat : 14:00’de 2886 Sayılı Kanuna göre Açık teklif usulü


Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün 2886 sayılı kanuna göre Açık teklif usulü ile satışı yapılacak olan cinsi, miktarı, geçici teminatı ve tahmini bedeli çıkarılmış olan; 27700 adet ( -%5) Lohmann LSL Classic cinsi yumurta tavuğu satış işi; İşyurdu ihale komisyonu tarafından 11.06.2019 tarihinde saat : 14:00’de Açık teklif usulü ile Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü AR-GE Toplantı odasında yapılacaktır. İhaleye katılacak istekliler tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası beyan edeceklerdir.
Şartnameler; Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden (Tel : 0 312 8570291, Faks: 0 312 8570298 ) bedelsiz görülerek temin edilebilir.
Her türlü gecikmeler ve posta yolu ile yapılacak teklifler değerlendirilmeyecektir.
İlan olunur.

Tacettin BİNGÖL
İşyurdu Müdürü 41739

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