2012 model New Holland TT 55 WD 4x4 traktör icradan satılıktır

T.C.

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2020/4951 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 26/06/2020 Satışı yapılacak olan aracın dosya içinde bulunan bilirkişi raporlarında yazılı olan eksik parçalarının Adalet Bakanlığı Personel Genel müdürlüğünün 23.03.2015 tarih 82084579/10471 sayılı genelgesi gereği, Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği ve Araç İmal, Tadil ve Montaj Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılacak aracın trafiğe çıkacak hale getirme yükümlülüğün, ihale alıcısına ait olduğu, Satışı yapılacak olan araç ile ilgili olarak satıştan sonra müdürlüğümüzce düzenlenecek tescil belgesinde; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürülüğünün 23.03.2015 tarih 82084579/10471 sayılı genelgesi gereği aracın eksik bulunan parçaları belirtilmek sureti ile söz konusu eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi ve bunların yasal yollardan elde edildiğinin belgelendirilmesi haline tescil ve muayene işlemi yapılması, eksik parçaların yasal yoldan temin edilmediği ve belgelenmediği takdirde, tecil işlemi yapılmayarak ilgili hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunun tescil yazısı ile ilgili Noterliğe bildirileceğinin bilgi edinilmesi ayrıca ilan olunur.

1.İhale Tarihi : 28/07/2020 günü, saat 09:40 - 09:45 arası.

2.İhale Tarihi : 13/08/2020 günü, saat 09:40 - 09:45 arası.

İhale Yeri : Karakeçili mah. Alaybey sok. No: 96/A Çorum Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası 2. Kat Mezat Salonu Çorum

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 50.000,00 1 %1 19 UL 674 plaka sayılı, markası newholland, modeli 2012, cinsi lastik tekerlekli traktör, tipi tt 55 wd 4x4 çift çekişli, rengi mavi, yakıt cinsi dizel, şasi no: HFT067705, manuel arazi viteslidir. Bahse konu traktörün kontak anahtarı ve ön, arka plakaları mevcuttur, ön ve arka aks grubu, tekerlekleri, ön takım direksiyon sistem elemanları tam ve eksiksiz olarak üzerindedir. Mekanik aksamları görünüş itibari ile tam ve eksiksizdir.Tescil belgesi mevcut değildir, bilgileri dosya kapsamında mevcuttur. bilirkişi raporunda araçta olması gereken 1 - spor tipi güneşlik yarı kabin, 2-90 Amper/saat akümülatör, 3-Motor üst kaput grubu komple, 4-Ön panjur ve far, sinyal grubu, 5-Ön Tekerlek Çamurlukları, 6-Arka terkerlek çamurlukları, 7-Ön Ağırlıklar, 8-Arka sinyal lambalarının olmadığı, Arac bilirkişi vasıtasıyla teknik özellikleri tespiti,kıymet taktiri işlemleri yapılmış olup, gizli bir ayıbının ve gizli teknik bir kusurunun olup olmadığı bilinmemektedir

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.