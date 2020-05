Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait 10.516 m² zeytinlik 10 yıllığına kiraya verilecektir

İLAN



T.C.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 10 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Edremit MAHALLESİ Avcılar PAFTA NUMARASI I17-C-17-1-B ADA/PARSEL NUMARALARI 421/1 YÜZÖLÇÜMÜ 10.516,06 m² VASFI İçinde işçi evleri olan zeytinlik MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ 329.156,00 TL

(üçyüzyirmidokuzbinyüzellialtıTürk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 9.874,68 TL

(dokuzbinsekizyüzyetmişdört Türk Lirası altmışsekiz Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 02/06/2020 Salı günü saat: 14.00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğünün 06.11.2019 tarihli

ve 150065 sayılı onayına istinaden;

1- Kira süresinin, sözleşmenin imza tarihinden itibaren, onarım süresi dahil toplam 10 yıl olması,

2- Kira bedellerinin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ilk yıl için aylık 2.000,00 TL olması, ikinci yıldan onuncu yılın sonuna kadar her yeni yılın kirasının, bir önceki yılın aylık kira bedeline, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin son 12 aylık ortalamalarına göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılarak belirlenmesi,

3- Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

4- Arazinin zeytinlik bölümünün Vakıf Arsa / Arazilerinin Kiraya Verilme Genel Şartnamesi ve Vakıf Zeytinliklerin Kiralanmasına Ait İhale Şartnamesi çerçevesinde kullanılarak korunup geliştirilmesi,

5- Sözleşmenin başlangıcından itibaren 2 yıl içinde, kiracı tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınmak ve her türlü masrafı karşılanmak suretiyle taşınmaz üzerindeki yapı ve tesislerin onarılması ve ticari kullanımını sağlamak üzere gerekli işletme ruhsatının çıkarılması; iş ve işlemlerin süresinde yapılmaması halinde sözleşmenin tek taraflı feshedilip işin teminatının gelir kaydedilmesi; fesih tarihine kadar tahakkuk eden kiraların tam alınması ve yatırılan kiraların iade edilmemesi,

6- Taşınmaz üzerindeki bina ve tesislerde yapılacak onarım ve düzenlemelerin hangi imalat kalemlerinden oluşacağının sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) gün içinde idareye yazıyla bildirilmesi; idarenin izni dışında hiçbir onarım, düzenleme veya değişiklik yapılmaması,

7- Taşınmazda 3194 sayılı kanuna göre imar uygulaması yapılması ve taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %45'e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %45'in üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması görmesi girmesi halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak kiracı tarafından İdaremize ödenmesi,

8- Ekspertiz raporunda öngörülen bina ve tesis alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, bina ve tesis alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması,

9- Yapı ve tesislerdeki onarım esnasında taşınmazın sözleşmeden belirtilenden başka bir amaçla kullanılmaması; taşınmazın üzerindeki bina, tesis ve ağaç ve sair her türlü maddi değere ilişkin her türlü güvenliğin Kiracı tarafından sağlanması,

Şartlarıyla, onarım karşılığı kiralama usulü çerçevesinde “Ticari Tesis” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR300001500158007309654883 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 11. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1- İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisini vermesi. (Kimlik belgesinde T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösterir imzalı bildirim)

2- Türkiye’de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi,

3- İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,

3-a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

3-b) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,

4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.)

5-a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,

5-b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

6- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

7- Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

8- İlgili bankadan alınacak ve ihale tarihinden önceki son 3 ay içinde düzenlenmiş, ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (İsteklinin en az taahhüt konusu işin muhammen bedelinin asgari %10’u (yüzde onu) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u (yüzde onu) kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.) Alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır.

*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

9- İsteklinin ihalenin ilan edildiği yıla ait ilgili vergi dairesinden alacağı vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi.

10- İsteklinin ihalenin ilan edildiği yıla ait ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin veya e-Borcu yoktur belgesinin verilmesi.

11- Teknik Personel Taahhütnamesi.

12- İhale konusu taşınmaz(lar)ın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.

13- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve bu şartnamenin 14. (ondördüncü) maddesinde yazılı 9.874,68 TL (dokuzbinsekizyüzyetmişdört Türk Lirası, altmışsekiz kuruş) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Merkez Şubesi nezdindeki TR300001500158007309654883 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındısı; (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)

14- Teklif mektubu.

15- İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni.

İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR.