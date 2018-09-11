İcradan satılık tarım arazileri (çoklu satış)

T.C.

İZMİR

24. İCRA DAİRESİ

2018/1681 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



1 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI:İzmir İli, Bornova İlçesi, Pınarbaşı Mah., Yaka Mevkii, 1710 Parsel, 1712 Sayfa, 18 Cilt, 3.100,00 m2 Yüzölçümlü, Zeytin Ağaçlı Tarla vasıflı taşınmaz.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :Taşınmaz tarif olarak Pınarbaşı'nın güneyinde yer alan Gürpınar Mahallesine gelince Gürpınar İlkokulunun hemen batısında yer alan 7018 Sokak güney yönünde 2,5 km. boyunca takip edildiğinde sol kolda yer alır. Taşınmazın yakınında benzer zeytinlikler ve villalar yer alır. İl merkezi sayılan Konak Meydanına uzaklığı 16 km'dir. Taşınmaza sadece özel araçla ulaşılabilmektedir. Taşınmaz cins tashihlidir. Parselin batısı kadastral yol, kuzeyi yol ve parsel, güneyi 1815 no'lu parsel, doğusu 1812 no'lu parsel ile çevrilidir. %15 - 20 eğimli olup, derin profili, toprak yapısı kili-mili-tınlıdır. İçinde sulama amaçlı kuyu ve havuz vardır. 1710, 1812 ve 1815 parseller birlikte kullanılmakta olup, üçünün birlikte etrafı çitle çevrilidir, 1710 parsel'den bir adet demir araç kapısı ile giriş mevcuttur. 1710 parsel, 1812 ve 1815 parsellerin ortasında konumlanmakta olup bu parsellere içeriden geçiş mevcuttur. Konu parsel içerisinde yapı bulunmamakta olup sadece 32 m2 yüzölçümünde havuz ve 1 adet 15 yaş'ında zeytin ağacı, 5 adet 5 yaş'ında zeytin ağacı, 1 adet 40 yaş'ında badem ağacı, 1 adet 20 yaş'ında badem ağacı, 2 adet 20 yaş'ında incir ağacı, 2 adet 7 yaş'ında incir ağacı, 1 adet 20 yaş'ında armut ağacı, 2 adet 5 yaşındayeni dünya, 1 adet 10 yaşında ceviz ağacı, 4 adet 10 yaşında kavak ağacı, 6 adet 30 yaşında çam ağacı, 20 adet 7 yaşında köknar ağacı vardır. Parsel içerisinde araç ve yürüyüş yolları ile peyzaj düzenlemesi lüks şekilde yapılmıştır. Parselin bu halilyle kira değeri aylık 900,00 TL'dir.

Adresi : Gürpınar Mah. 7018 Sokak No:161 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 3.100 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Dosyada yer alan Bornova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15/02/2018 tarih E.5507 sayılı yazısına göre konu parsel ağaçlandırılacak alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 545.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3402 Sayılı Kanun 22. mad.2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

1. Satış Günü : 02/10/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

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2 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI: İzmir İli, Bornova İlçesi, Pınarbaşı Mah., Yaka Mevkii, 1812 Parsel, 1814 Sayfa, 19 Cilt, 6.100,00 m2 Yüzölçümlü, Zeytin Ağaçlı Tarla vasıflı taşınmaz.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz tarif olarak Pınarbaşı'nın güneyinde yer alan Gürpınar Mahallesine gelince Gürpınar İlkokulunun hemen batısında yer alan 7018 Sokak güney yönünde 2,5 km. boyunca takip edildiğinde sol kolda yer alır. Taşınmazın yakınında benzer zeytinlikler ve villalar yer alır. İl merkezi sayılan Konak Meydanına uzaklığı 16 km'dir. Taşınmaza sadece özel araçla ulaşılabilmektedir. Taşınmaz cins tashihlidir. Parselin batısı kadastral yol, kuzeyi yol ve parsel, güneyi 1710 no'lu parsel, doğusu yol ve parsel ile çevrilidir. %15 - 20 eğimli olup, derin profili, toprak yapısı kili-mili-tınlıdır. 1710, 1812 ve 1815 parseller birlikte kullanılmakta olup, üçünün birlikte etrafı çitle çevrilidir, 1710 parselden bir adet demir araç kapısı ile giriş mevcuttur. 1710 parsel, 1812 ve 1815 parsellerin ortasında konumlanmakta olup bu parsellere içeriden geçiş mevcuttur. Konu parsel içerisinde yapı bulunmamakta olup 16 adet 50 yaş'ında zeytin ağacı, 8 adet 25-30 yaş'ında zeytin ağacı, 10 adet 20 yaş'ında badem ağacı, 36 adet 5-7 yaş'ında badem ağacı, 21 adet 2-3 yaş'ında badem ağacı, 2 adet 10 yaş'ında ayva ağacı, 1 adet 10 yaş'ında ceviz ağacı, 1 adet 5 yaşında yeni dünya, 15 adet 5 yaşında mazı, 5 adet 30 yaşında çam ağacı bulunmakta olup taşınmazın Muhdesat Bilgilerinde ''Üzerindeki zeytin ağaçları, Eda Karasulu, Hidayet ve Kadriye Yılmaz'a aittir'' ifadesi bulunmaktadır. Parselin bu halilyle kira değeri aylık 1.500,00 TL'dir.

Adresi : Gürpınar Mahallesi, 7018 Sokak, No:159 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 6.100 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzıBornova Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 15.02.2018 tarih'li yazısına göre söz konusu parsel ''Ağaçlandırılacak Alan'' bölgesinde kalmakta olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 920.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Muhdesat: Üzerindeki zeytin ağaçları Eda Karasulu, Hidayet ve Kadriye Yılmaz'a aittir.

1. Satış Günü : 02/10/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

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3 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI: İzmir İli, Bornova İlçesi, Pınarbaşı Mah., Yaka Mevkii, 1815 Parsel, 1817 Sayfa, 19 Cilt, 2.900,00 m2 Yüzölçümlü, Zeytin Ağaçlı Tarla vasıflı taşınmaz.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:Taşınmaz tarif olarak Pınarbaşı'nın güneyinde yer alan Gürpınar Mahallesine gelince Gürpınar İlkokulunun hemen batısında yer alan 7018 Sokak güney yönünde 2,5 km. boyunca takip edildiğinde sol kolda yer alır. Taşınmazın yakınında benzer zeytinlikler ve villalar yer alır. İl merkezi sayılan Konak Meydanına uzaklığı 16 km'dir. Taşınmaza sadece özel araçla ulaşılabilmektedir. Taşınmaz cins tashihlidir. Parsel'in batısı kadastral yol, kuzeyi 1710 no'lu parsel, güneyi ve doğusu 1812 parseller ile çevrilidir. %15 - 20 eğimli olup, derin profili, toprak yapısı kili-mili-tınlıdır. Parsel içerisinde 84 m2 yüzölçümüne sahip, 336 m2 alanlı, 4 katlı betonarme konut yapısı, tek katlı 48 m2 alanlı yığma müştemilat, basketbol sahası ve 10 adet 10 yaş'ında zeytin ağacı, 5 adet 20 yaş'ında badem ağacı, 1 adet 10 yaş'ında köknar ağacı, 6 adet 25-30 yaş'ında çam ağacı bulunmakta olup taşınmazın Muhdesat Bilgilerinde ''Üzerindeki zeytin ağaçları, Fatma Pınar, Seça Pınar, Celal Pınar, Burhan Pınar, Turhan Pınar ve Türkan Aztekin'e aittir'' ifadesi bulunmaktadır. Parsel'de konut yapısı ve müştemilatın bakımlı ve kıullanılır olduğu görülmüş, fiziki inceleme sonrası 20 yaşında kabul edilmiştir. Konut yapısının yaklaşık 6 m2'sinin 1705 parsele tecavüzlü olduğu saptanmıştır. 1710, 1812 ve 1815 parseller birlikte kullanılmakta olup, üçünün birlikte etrafı çitle çevrilidir, 1710 parsel'den bir adet demir araç kapısı ile giriş mevcuttur. Konut yapısının 3A, müştemilatın 2B yapı sınıfında olduğu tespit edilmiştir. Yapıların yaşı ve yapı sınıfı göz önünde bulundurularak, konut yapısı için %20 ve müştemilat için %25 yıpranma payı düşülmüştür. Parselin üzerindeki binalar ile birlikte bu haliyle kira değeri aylık 2.000,00 TL'dir.

Adresi : Gürpınar Mah. 7018 Sokak No:163 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 2.900 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Bornova Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 15.02.2018 tarih'li yazısına göre söz konusu parsel ''Ağaçlandırılacak Alan'' bölgesinde kalmakta olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 727.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Muhdesat: Üzerindeki zeytin ağaçları Fatma Pınar, Seça Pınar, Celal Pınar, Burhan Pınar, Turhan Pınar, Türkan Astekin'e aittir.

1. Satış Günü : 02/10/2018 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 11:20 - 11:30 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1681 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/06/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.