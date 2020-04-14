Eskişehir Tepebaşı'nda 35.662 m² tarla icradan satılıktır

T.C.

ESKİŞEHİR 8. İCRA DAİRESİ

2017/94 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, Sepetçi Mahalle/Köy, 186 Ada, 9 Parselde tapuda kayıtlı satışa konu taşınmazın, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce üzerine 2 adet beyan konulmuştur. 1- 3083 sayılı yasanın 13. maddesine göre kısıtlıdır. 2- Bölge için tespit edilen dağıtım normundan (145 da kuru, 41 da. Sulu daha küçük parçalara rızaen veya hükmen taksim edilemez ve ifraz işlemlerine konu olamaz, (ifraz ve hisselendirme yapılamaz) Alıcı bu hususları bilerek alır, beyanları kabul etmiş sayılır. 1/100 ölçekli imar uygulama sahası dışında kalmakta ve tarım arazisidir. Taşınmaz Sepetçi Mahallesine3 km, Tepebaşı Belediyesine 40,5km ,Eskişehir Valiliğine 40,2km uzaklıkta yer almaktadır. Çevresinde ekili veya ekili olmayan tarlalar mevcuttur. Taşınmazın tapu kayıtlarına göre Tarla olduğu belirtilen ve inceleme neticesinde tarım arazisi olarak kullanıldığı saptanmıştır. Taşınmaz yaklaşık % 2 -3 eğimli olup düz ve düze yakındır . Alüviyonal, tınlı , kumlu-killi arazidir.Taşınmaz sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu belirlenmiştir.Taşınmazların bulunduğu bölgede uygun tarım teknikleri uygulandığında sulu şartlarda yetişen kültür bitkilerinin yetişebileceği özelliktedir.Toprak ve topografik yapısı mevcut ekolojik koşullar çerçevesinde uygun tarım tekniklerinin kullanımı, ekonomik ve rasyonel olarak tarihleri arasında bitkilerin gelişme süreleri dikkate alındığında taşınmaz Buğday,Arpa, Şekerpancarı ve Mısır tarımına imkan vermektedir.

Adresi : Sepetçi Mah. Tepebaşı/ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 35.662,71 m2

Kıymeti : 230.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasından öğrenilebilir.

1. Satış Günü : 28/05/2020 günü 14:50 - 14:55 arası

2. Satış Günü : 24/06/2020 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri : 8 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/94 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.