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ÇORUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Çorum Merkez'de 10.192 m² tarla mahkemeden satılıktır

ÇORUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

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BİK İlan No : ILN01133721
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : HAMDİKÖY KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 10192
Yayınlandığı Gazeteler
KESİN KARAR 18.02.2020
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2018/34 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
102,407 TL
Birinci Satış Günü
:
23.10.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
17.11.2020 14:00
Satış Yeri
:
Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C.
ÇORUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çorum Merkez Hamdi Köyü Ortakır mevkinde bulunan 107 ada 88 parsel sayılı 10.192,62 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup üzerinde değer artırıcı ağaç, yapı veya müştemilat yoktur. Toprak yapısı taşsız, bünyesi killi tınlı, zemini düz olup % 0-2 eğim vardır. Drenaj sorunu yoktur. Kuru tarım arazisidir. İl merkezine 20,7 km, köy yerleşim alanına 3,75 km, Çorum Ankara yoluna ise 260 m mesafededir.
Yüzölçümü : 10.192,62 m2
İmar Durumu : Mücavir alan ve imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 102.407,59 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/10/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 17/11/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. %o 5,69 damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/34 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

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