Adana Sarıçam'da 5.600 m² tarım arazisi icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.

ADANA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2018/84 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Satışa konu

1 No'lu Taşınmaz : Adana ili, Sarıçam İlçesi, Karayusuflu Mah.825 parsel'de kayıtlı olup tarla vasfındadır. Hali hazırda boş vaziyette, alüvyalli orta derinlikte, killi tınlı toprak yapısında dalgalı topoğrafyalı, yer yer %12-18 üzerinde eğimlidir. Tarımsal faaliyetleri kısıtlayıcı taşlılık ve kayalılık sorunu ulaşım sorunu yoktur. Kuru tarım arazisidir.Tüm bunların birlikte değerlendirilmesi sonucunda m2'si 9,50 Tl.den 5.600 m2 olan tamamının 53.200,00.-TL.değerinde olduğu belirlenmiş olup, kesinleşen bu maemmen bedel üzerinden satışa sunulmuştur. Satışa konu

2 No'lu Taşınmaz: Adana ili, Sarıçam ilçesi, Karayusuflu Mah. 826 parsel'de Bağ vasfında kayıtlıdır. 1 No'lu taşınmaz ile aynı toprak yapısına sahiptir. 825 parsel ile bitişik vaziyettedir.Taşınmazın bir kısmında bozuk orman altı örtüsü içerisinde kalmış bakımsız 20 adet aşılı 30 yaş üstü zeytin ağacı tespit edilmiştir. Diğer kısımları boş vaziyettedir. Tüm bunların birlikte değerlendirilmesi sonucunda üzerindeki ağaçlarla birlikte tamamının 63.710,00.-TL.değerinde olduğu belirlenmiş olup, kesinleşen bu muammen bedel üzerinden satışa sunulmuştur.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe,Karayusuflu Mah. 825 Parsel,

Adresi : Adana ili, Sarıçam ilçesi, Karayusuflu Mah.825 parsel

Yüzölçümü : 5.600 m2

İmar Durumu : Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığınca 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı dışında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 53.200,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 31/10/2019 günü 10:00 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 26/11/2019 günü 10:00 - 10:15 arası

Satış Yeri : Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad.Adana Adliyesi Ek-1 Hizmet Binası Zemin Kat İhale Salonunda



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, Karayusuflu Mah. 826 Parsel,

Adresi : Adana ili, Sarıçam İlçesi, Karayusuflu Mah.826 parsel

Yüzölçümü : 5.020 m2

İmar Durumu : 825 Parsel ile aynı imar durumundadır.

Kıymeti : 63.710,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 31/10/2019 günü 10:30 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 26/11/2019 günü 10:30 - 10:45 arası

Satış Yeri : Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. Adana Adliyesi Ek-1 Hizmet Binası Zemin Kat İhale Salonunda

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/84 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/09/2019 (İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.