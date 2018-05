Tarla (hayvancılık faaliyeti yapıları içerir) icradan satılıktır

T.C.

YALOVA

İCRA DAİRESİ

2016/1665 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri :

TAPU KAYDI: Yalova ili Merkez ilçesi, Soğucak köyü, Balabandere mevkii,117 ada, 3 parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz 6.731,39 m² yüzölçümlü olaraktam hisse oranında borçlu adına kain tapuludur.

HALİ HAZIR DURUMU : Yalova ili Merkez ilçesi, Soğucak köyü, Balabandere mevkii,tarla vasıflı, 117 ada, 3 parselde halen hayvancılık faaliyeti olduğu bu doğrultuda yapılan depo ağıl padok barınma amaçlı yapı vb. Yapılar olduğu görülmüştür.toplamda 3 adet bina, 1 adet su tutma amaçlı yapılmış küçük gölet ve parseli çevreleyen çitler bulunmaktadır. Taşınmaz, Bursa Yalova ana yoluna 125 m, Şehir merkezine (heykele) 6283 m uzaklıkta olduğu görülmüştür. Ulaşım imkanları orta derecede mevcuttur. Belediye 1/1000 uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Telefon su vs. Alt ve üst yapı hizmetlerinden, sosyokültürel hizmetlerden kısmen faydalanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır.denize mesafesi 6274 m, hastaneye 7404, belediyeye 6209 m civarındadır.

Yüzölçümü : 6.731,39 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 uygulama imar planı dışında bulunmaktadır.

Kıymeti : 886.385,98 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1-H:Paftasında görüldüğü şekilde 223.01 M² lik kısım üzerinde Maliye Hazinesi lehine irtifak hakkı.(Başlama 11/10/2001, Bitiş:11/10/2001-Süre:-)

2-117 ada 3 nolu parselin yol alanına 4.64 m²(E) Yapi tecavüzü vardır.21/06/2005 YEV:4141

3-117 ada 3 nolu parselin yol alanına 5.48 M² (J) sundurma tecavüzü vardır.21/06/2005 Yev:4141 Şerhleri mevcuttur.



1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 22/03/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU - RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.

6- Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması konulu yazısı doğrultusunda , İİK 9.Maddesinin " İcra İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. " amir hükmü gereğince "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR84 0001 5001 5800 7274 0403 61 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Vakıfbank YalovaŞubesi "Emanet Kasa Hesabı"na ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir." Katılımcıların ihale sırasında , ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup,nakit teminat kabul edilmeyecektir" 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1665 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/12/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

