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KARAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararı ile satılık zeytinlik

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BİK İlan No : ILN00686332
Şehir : Karaman / Merkez
Semt-Mahalle : BUCAKKIŞLA KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 17099
Yayınlandığı Gazeteler
YENİ AKİT 27.10.2017
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Dosya Numarası
:
2017/34 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
256,492 TL
İlk İhale Tarihi
:
27.02.2018 10:00
İkinci İhale Tarihi
:
28.03.2018 10:00
İhale Yeri
:
Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C. KARAMAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Karaman Merkez Bucakkışla köyü 106 Ada 68 parsel sayılı taşınmaz 17.099,51 m2 yüzölçümlüdür.tapuda zeytinlik olarak kayıtlıdır. Üzerinde 25-30 yaşlarında zeytin ağaçları dikilidir.Köy merkezine 500 metre mesafededir.Kıraç Vl sınıf tarım tarım arazisidir.256.492,05 TL. Bedel ile satılıktır.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 5403 sayılı toprakkoruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındadır.
1. Satış Günü : 27/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 28/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, Kdv,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/34 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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