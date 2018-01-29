İcradan satılık tarım arazisi

T.C.MERSİN7. İCRA DAİRESİ

2017/13862 ESAS



TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Demirhisar Mah. 113 Ada, 72 Parsel, Portakal Bahçesi vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaza ulaşım,Mersin Demirhisar arası çalışan toplu taşıma açları ya da özel araçlar ile sağlanmaktadır. Demirhisar Mahallesi Mersine yaklaşık 10 km. mesafede yer almakta olup, her mevsim ulaşım imkanı bulunmaktadır. Konum olarak taşınmaz,Demirhisar mahalle muhtarlığının yaklaşık, 1 km doğusunda tarla içi yola cepheli durumdadır. Her türlü tarımsal altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Yerinde yapılan incelemede;parselin, batısından ve güneyinden tarla içi yolara cepheli, doğusu ve kuzeyi benzer parsellerle çevrili durumda olduğu görülmüştür. Parsel düzgün geometrik şekilli, yaklaşık %0.5 meyilli, toprak yapısı kumlu tınlı, yeterli derinliğe sahip,birinci sınıf sulu tarım arazisidir. Halen parsel içerisinde, 5.00mx5.00 m aralıklarla dikilmiş yaklaşık 8-9 yaşında kapama narinciye bahçesi tesisi bulunmakta,arasında sonradan, portakalın tamamen büyüdüğünde, araları kapattığında kaldırılmak üzere dikilen,yaklaşık, 5-7 yaşlarında 3.50mx3.50 m aralıklı kapama şeftali ağaçları yer almaktadır. Bahçe kenarlarında çit bitkisi olarak dikilen nar, zeytin, ağaçları bulunmaktadır. Sulama parselin yakınından geçen sulama kanalından alınan su ile salma sulama sistemi ile yapılmaktadır.Ağaçlar verim çağında bakımlı durumdadır.

Adresi : Demirhisar Mahallesi, Kızılyer Mevkii Akdeniz / MERSİN

Arsa Yüzölçümü : 3.000 m2

İmar Durumu : İmar uygulama alanı dışında tarım arazisi niteliğindeolduğu bilgisi verilmiştir.

Kıymeti : 210.000,00 TL , KDV Oranı : %18 , Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı Gibidir.

1. Satış Günü : 29/01/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 26/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Mersin Adliye Sarayı Zemin Kat Z-20 Akdeniz/Mersin



Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/13862 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/11/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.