İcradan satılık tarım arazileri (çoklu satış)

T.C.

KAYSERİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/8 SATIŞ



TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri, Kocasinan ilçesi, Mahzemin mah. 225 Ada, 177 Parsel, de kayıtlı bulunan taşınmaz tarla niteliğinde olup üzerinde bir yapı olmayıp fiilen tarla olarak kullanılan tarım arazisidir

Yüzölçümü : 6.772,20 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 40.633,20 TLKDV Oranı : %18,Kaydındaki Şerhler : Toplulaştırma

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : Kayseri adliyesi 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri Kocasinan ilçesi,Mahzemin Gündoğan mah. 225 Ada, 178 Parsel, de kayıtlı tarla tarla niteliğinde olup üzerinde bir yapı olmayıp fiilen tarla olarak kullanılan tarım arazisidir

Yüzölçümü : 3.028,54 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 18.171,20 TL,KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal alan içinde kalmaktadır.

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 09:45 - 09:50 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 09:45 - 09:50 arası

Satış Yeri : Kayseri Adliyesi4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : KayseriKocasinan İlçesi , Mahzemin Gündoğan mah. 227 Ada, 54 de kayıtlı tarla niteliğinde olup üzerinde bir yapı olmayıp fiilen tarla olarak kullanılan tarım arazisidir

Yüzölçümü : 8.103,52 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 72.931,68 TL,KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Botaş kamulaştırma ve Toplulaştırma

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 10:05 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:05 - 10:10 arası

Satış Yeri : Kayseri Adliyesi4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet Sarayı

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4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri,Kocasinan İlçesi Mahzemin Gündoğan mah. 289 Ada, 6 Parsel, de kayıtlı tarla niteliğinde olup üzerinde bir yapı olmayıp fiilen tarla olarak kullanılan tarım arazisidir

Yüzölçümü : 1.741,52 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 10.449,42 TL,KDV Oranı : %18,Kaydındaki Şerhler : Toplulaştırma

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri : Kayseri Adliyesi4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri, Kocasinan İlçesi, Mahzemin yeni mah. 103 Ada, 27 Parsel, de kayıtlı arsa niteliğinde , olup kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Yüzölçümü : 4.565,26 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde olup 2 katlı konut +Ticaret alanında , kısmende yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 95.870,46 TL,KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Satış Şerhi

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Kayseri Adliyesi4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Kocasinan İlçesi Mahzemin Yeni mah. 166 Ada, 37 Parsel, de kayıtlı bulunan taşınmaz tarla niteliğinde olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp fiilen tarla olarak kullanılmaktadır.

Yüzölçümü : 6.152,60 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 55.373,40 TL,KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Toplulaştırma

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 10:45 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:45 - 10:50 arası

Satış Yeri : Kayseri Adliyesi4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri, Kocasinan İlçesi, Mahzemin Yeni mah.178 Ada, 10 Parsel de kayıtlı bulunan taşınmaz tarla niteliğinde olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp fiilen tarla olarak kullanılmaktadır.

Yüzölçümü : 5.971,87 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 35.831,22 TL,KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Toplulaştırma

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Kayseri4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri Kocasinan İlçesi, Mahzemin Yeni mah. 191 Ada, 19 Parsel de kayıtlı bulunan taşınmaz tarla niteliğinde olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp fiilen tarla olarak kullanılmaktadır.

Yüzölçümü : 1.842,35 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 8.290,57 TL,KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : toplulaştırma

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 11:15 - 11:20 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 11:15 - 11:20 arası

Satış Yeri : Kayseri Adliyesi4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri , Kocasinan İlçesi Mahzemin Yeni mah. 191 Ada, 22 Parsel de kayıtlı bulunan taşınmaz tarla niteliğinde olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp fiilen tarla olarak kullanılmaktadır.

Yüzölçümü : 1.977,36 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 8.898,12 TL,KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Toplulaştırma

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : Kayseri Adliyesi 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri, Melikgazi İlçesi, Yanıkoğlu mah. 1596 Ada, 115 Parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 6 Nolu Bağımsız Bölüm nolu taşınmaz dükkan vasfında olup bulunduğu ana yapı bodrum +zemin+4 normal kat+teras kattan oluşmaktadır. taşınmaz kuzey ve doğu olmak üzere iki çephelidir. taşınmaz erkek kuaförü olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Yanıkoğlu mah. Orhangazi cad. Ender apartmanı altı no 1/A M.Gazi Kayseri

Yüzölçümü : 15 m2,Arsa Payı : 32/1400

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında 6 katlı ticaret nitelikli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 115.000,00 TL,KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Satış Şerhi

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 11:45 - 11:50 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 11:45 - 11:50 arası

Satış Yeri : Kayseri Adliyesi4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri, Melikgazi ilçesi, Yanıkoğlu mah. 596 Ada, 115 Parsel, de kayıtlı 8 Nolu Bağımsız Bölüm nolu mesken vasfındaki taşınmazınbulunduğu ana yapı bodrum +zemin+4 normal kat+teras kattan oluşmaktadır. Taşınmaz 2 oda+Salon+Antre+mutfak+banyo+lv-wc den oluşmaktadır. İç oda duvarları sıva üzeri plastik boyalı , banyo ile lv-Wc duvarları tavana kadar fayans kaplama ıslak zeminler fayans , mutfakta dolaplar mevcuttur.

Adresi : Yanık oğlu mah. Orhangazi cad.Ender aprt. kat 1 no 8 Kayseri

Yüzölçümü : 95 m2 ,Arsa Payı : 32/1400

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında 6 katlı ticaret nitelikli konut alanında

Kıymeti : 120.000,00 TL , KDV Oranı : %1,Kaydındaki Şerhler : Satış şerhi

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 12:00 - 12:05 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 12:00 - 12:05 arası

Satış Yeri : Kayseri Adliyesi 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri Kocasinan İlçesi,Mahzemin yeni mah. 203 Ada, 22 Parsel de kayıtlı bulunan taşınmaz tarla niteliğinde olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp fiilen tarla olarak kullanılmaktadır.

Yüzölçümü : 15.930,14 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 95.580,24 TL, KDV Oranı : %18, Kaydındaki Şerhler : Toplulaştırma

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 12:15 - 12:20 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 12:15 - 12:20 arası

Satış Yeri : KayseriAdliyesi4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan ol

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.