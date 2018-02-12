İcradan satılık fındık bahçesi

T.C.
GÖRELE İCRA DAİRESİ
2015/251 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 120 Ada, 4 Parsel, BAKIMLI Mahalle/Köy, DOMUZ DERE Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsinden olup,293,77 m2 miktarındadır. Taşınmaz üzerinde iki kaytıl bir yapı bulunmaktadır.Bir adet zemin kat ve bir adet normal kattan oluşmaktadır.Alt katın duvarları taş duvar örme üst katın ise ahşap doldurma duvardır.Yola cephesi vardır.Sağlam zemindedir.imar planı yoktur.Plansız alanlar yönetmeliğinin5.bölümünde yer almaktadır.
Yüzölçümü : 293,77 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 17.512,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 15/03/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 120 Ada, 3 Parsel, BAKIMLI Mahalle/Köy, DOMUZ DERE Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsinden olup,7.280,03 m2 miktarındadır.Yola cephesi vardır.Sağlam zemindedir.imar planı yoktur.Plansız alanlar yönetmeliğinin5.bölümünde yer almaktadır.
Yüzölçümü : 7.280,03 m2
Kıymeti : 112.476,45 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 15/03/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 117 Ada, 8 Parsel, BAKIMLI Mahalle/Köy, DOMUZ DERE Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsinden olup,3.842,24 m2 miktarındadır.Yola cephesi vardır.Sağlam zemindedir.imar planı yoktur.Plansız alanlar yönetmeliğinin5.bölümünde yer almaktadır.
Yüzölçümü : 3.842,24 m2
Kıymeti : 59.362,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 15/03/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 117 Ada, 12 Parsel, BAKIMLI Mahalle/Köy, DOMUZ DERE Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsinden olup,1002,30 m2 miktarındadır.Yola cephesi vardır.Sağlam zemindedir.imar planı yoktur.Plansız alanlar yönetmeliğinin5.bölümünde yer almaktadır.
Yüzölçümü : 1.002,30 m2
Kıymeti : 2.615,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 15/03/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/251 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/12/2017
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.