İcradan satılık bağ, bahçe alımı

T.C.

TORBALI

İCRA DAİRESİ

2017/1141 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: Zemin Tipi:Ana Taşınmaz , Zemin No:30757210, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Dağkızılca Mahallesi, Köycivarı Mevkii, Cilt 16, Sayfa No:1528, 101 ada, 67 parsel, 4.581,30m2 yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Nitelik Zeytinlik ve Bağ. Borçlu adına tam kayıtlı

ÖZELLİKLERİ: Dağkızılca Köyü Merkezinden itibaren, köyün üst kısmına, doğu yönüne doğru giden sokaklar izlenerek yaklaşık 400metre sonra ulaşılmaktadır. Yerleşim alanına çok yakın, hemen üst kısmında yer almaktadır. Yola yaklaşık 140metre cephesi bulunmaktadır.Eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Geometrik olarak dikdörtgene benzer bir şekle sahiptir.Parsel etrafı örgü tel ile çevrilidir. Üzerinde 20 kadar incir ve diğer alanlarında zeytin ağaçları bulunmaktadır.Güney kısmı köy yerleşim alanı olup, diğer yakın çevresi daha çok zeytinlik tarladır. İçinde elektirik ve su yoktur.Ancak elektirik ve su komşu parsellerde mevcuttur. İmar dışı alanda ve imar planında ORMAN ALANINDA kalması, alıcı kitlesinin sınırlı olması , eğimli bir araziyapısına sahip olması, zeytincilik uygun arazi yapısına sahip olması , üzerinde yetişkin zeytin ve incir ağaçlarının olması,gibi özellikleri tespit edilmiştir.

Adresi : İzmir İli, Torbalı İlçesi, Dağkızılca Mahallesi, Köycivarı Mevkii,101 Ada, 67 Parsel, 4.581,30m2 Yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Nitelik Zeytinlik Ve Bağ.

Yüzölçümü : 4.581,30m2

İmar Durumu : Söz konusu parsele ait 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakla birlikte; Parsel Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16/11/2015 tarih ve 18783 sayılı Olur'u ile onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "ORMAN ALANI" olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Kıymeti : 160.335,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 29/01/2018 günü 15:10 - 15:20 arası

2. Satış Günü : 26/02/2018 günü 15:10 - 15:20 arası

Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MÜZAYEDE SALONU 3. KAT-TORBALI/İZMİR -

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1141 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/11/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.