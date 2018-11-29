Yenimahalle'de site içerisinde 154 m² daire icradan satılıktır

T.C.

ANKARA

24. İCRA DAİRESİ

2018/6550 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Yenimahalle İlçe, 43277 Ada, 3 Parsel, YUVA Mahalle/Köy, 25 Nolu Bağımsız Bölüm Ana gayrimenkulün özellikleri ; Ana taşınmaz 8191 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde A-B-C Bloklar olmak üzere 3 Blok, açık otopark alanı, çoçuk oyun alanı ve basktebol sahası inşa edilmiştir.Kıymet takdiri yapılan taşınmazın bulunduğu A blk site giriş kapısının sağ tarafında parselin doğusunda yer almaktadır. Bina blk Nizam ve betonarme yapı tarzında inşaa edilmiş olup yaklaşık 5 yıllıktır. bina bodrum +Zemin+ 7 normal kat+ çatı kat olmak üzere toplam 10 kattır binada zemin katta 4 mesken, birinci kattan 6. kata kadar her katta 4'er mesken 7. katta 4 çatı aralı mesken olmak 32 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın cepheleri mantolama üzeri akrilik boyadır. Bina girişi bodrum kat, güneybatı cephede, ortadan sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı camlı alimünyum kapı, rüzgarlığı sensörlü camlı kapıdır. bina giriş holü, kat holleri zeminleri ve merdiven basamakları mermer skaplama olup duvarları saten boyalı, tavanları alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Merdiven korkulukları alimünyumdur. Binada, asansör bulunmaktadır. Binanın bulunduğu semt belediye sınırları içerisinde olup her türlü alt yapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Satışı istenen A blk 6. kat 25 nolu bağımsız bölümün özellikleri bağımsız bölüm mesken olarak kullanılmak üzere projelendirilmiştir. Bina giriş kapısından binaya bakıldığında ön ve sol yan kısımda yer almakta olup güneybatı ve kuzeybatı cephelidir. Fiili durumda antre , hol, 4 oda, salon, mutfak, banyo, duş, wc, giyinme odası ve 2 balkondan müteşekküldür, giriş kapısı çelik, iç kapıları amerikan panel kapıdır, pencereleri ısıcamlı pvc doğramadır. Antre zeminleri seramik, duvarlarıalçı sıva üzeri saten boya, tavanı alçı sıva üzeri plastik boyalı, kartonpiyerlidir. Salon ve odaların zeminleri laminent parke kaplı duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, tavanı alçı sıva üzeri boyalı olup kartonpiyerlidir. Mutfak zemini seramik kaplı, duvarları alçı sıva üzeri satın boya olup tezgah alnı cam kaplı, tavan alçı sıva üzeri boyalı va kartonpiyerlidir. Mutfak tezgahı akrilik olup tezgah altında ve üzerinde lake kaplalama dolaplar mevcuttur.Banyo ve duş içerisine dolaplı lavabo, duş kabini ve klozet bulunmaktadır. Wc zeminive duvarları seramik kaplı davanı düz sıva üzeri boyalıdır. Wc içerisinde lavabo ve hela taşı bulunmaktadır. Balkonlar ve mutfak ve oda irtibatlı olup zeminleri seramik kaplı, korkulukları alüminyum doğramadır. Balkon bölümleri katlanır kayar cam ile kapatılmıştır. Isınma doğalgaz yakıtlı merkezi tesisatı ile sağlanmaktadır. Meskenin net fayladı alanı balkon dahil 154 M2olarak ölçülmüştür ( Balkon alanı 18.8m2 dir).Kıymet takdiri yapıldığı tarihte kiracı sahibi tarafından kullanıldığı görülmüştür.

Adresi : Turgut Özal Mahallesi (Tapuda YuvaMahallesi )2136 Cadde Acar Konutları Sitesi A Blok No: 1 A/25 Yenimahalle /AnkaraYenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 8.191,00 m2

Arsa Payı : 118/8191

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 450.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydıhndaki gibi

1. Satış Günü : 08/01/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 05/02/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapuda adresi bulunmayan ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6550 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.